Tizenhárom este. Tizenhárom koncert. Tizenhárom nagyon különböző hang: augusztus 30-tól vágatlanul az M1 műsorán.
Az európai szuperlottó friss nyerőszámai: 14 magyar volt különösen szerencsés, nekik pénz áll a házhoz
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/35. heti, pénteki nyerőszámait, telitalálat most nem született. Egyetlen külföldi játékos viszont 1,6 millió euróval lett gazdagabb.
Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3.
Az Eurojackpot nyerőszámai 2026-ban a 35. játékhéten, pénteken:
23; 34; 39; 45; 49. 1; 4.
Telitalálat ezen a sorsoláson nem volt, így a jövő héten már 5,4 milliárd forint lesz a tét.
A legmagasabb nyerőosztály ezúttal az 5+1 találatos volt, egy szerencsés külföldi játékos több mint 1,6 millió eurót nyert.
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A magyarok ezúttal nem voltak szerencsések, 14-en végeztek 4+1 találattal. Ők egyenként 137 ezer forintot nyertek.
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