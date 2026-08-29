Az európai szuperlottó friss nyerőszámai: 14 magyar volt különösen szerencsés, nekik pénz áll a házhoz

Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/35. heti, pénteki nyerőszámait, telitalálat most nem született. Egyetlen külföldi játékos viszont 1,6 millió euróval lett gazdagabb.

Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3.

Az Eurojackpot nyerőszámai 2026-ban a 35. játékhéten, pénteken:

23; 34; 39; 45; 49. 1; 4.

Telitalálat ezen a sorsoláson nem volt, így a jövő héten már 5,4 milliárd forint lesz a tét.

A legmagasabb nyerőosztály ezúttal az 5+1 találatos volt, egy szerencsés külföldi játékos több mint 1,6 millió eurót nyert.

A magyarok ezúttal nem voltak szerencsések, 14-en végeztek 4+1 találattal. Ők egyenként 137 ezer forintot nyertek.

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