Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 35. héten

Kihúzták a Skandináv lottó nyerőszámait a 35. játékhéten, lássuk, sikerült-e valakinek elvinni a főnyereményt!

A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára "Heteslottóként" is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki.

Nyereményt akkor érhetünk el a Skandináv lottón, ha, az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találatot érünk el; a főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti.

Mutatjuk az e heti nyerőszámokat emelkedő számsorrendben:

A Skandináv lottó gépi sorsolásának nyerőszámai a 35. héten:

4; 6; 8; 16; 22; 31; 35.

A Skandináv lottó kézi sorsolásának nyerőszámai a 35. héten:

6; 7; 12; 13; 21; 23; 35.

Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény, így a következő, 36. játékhéten már 860 millió forint fogja keresni a gazdáját a Skandináv lottón.

További nyeremények a Skandináv lottón:

6 találat: egyenként 303 155 forint

5 találat: egyenként 9 075 forint

4 találat: egyenként 2 815 forint

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