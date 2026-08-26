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Greenwich egy város az Egyesült Államok Connecticut államában, Fairfield megyében. A város a New York-i nagyvárosi térség része.
Szórakozás

Ezen a luxustelepülésen lakik Ráthonyi-Palácsik Tímea: világsztárok és topmilliárdosok az új szomszédai

Pénzcentrum
2026. augusztus 26. 16:29

Ráthonyi-Palácsik Tímea és családja leginkább a biztonság és a gyermekbarát környezet miatt döntött úgy, hogy Los Angelesből a New York melletti Greenwichbe költözik. A világ egyik leggazdagabb kisvárosában nemcsak európai hangulat és kiváló oktatás várta őket, hanem a pénzügyi elit és a hollywoodi sztárok illusztris szomszédsága is.

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Az üzletasszony márciusban posztolt róla Instagram oldalán, hogy februárban Kaliforniából Connecticutba helyezték át a székhelyüket családjával. Egy márciusi interjúban azt is elárulta, miért döntöttek úgy, hogy a kaliforniai luxus hátrahagyják.

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A legfontosabb szempontjuk az volt, hogy Los Angelesben kevésbé érezték magukat biztonságban. Egy korábbi betörés emléke miatt Los Angelest két kisgyermekkel már nem érezték megfelelőnek. Az új otthonukként választott connecticuti Greenwich ezzel szemben zöld, nyugodt és természetközeli közeget biztosít a családnak. A döntésben fontos szerepet játszottak a környék kiváló óvodái, iskolái és világszínvonalú egyetemei, valamint a település európaibb atmoszférája. Bár a mindennapok békések, New York kulturális pezsgése, a színházak és az éttermek alig ötven percnyi autóúttal könnyedén elérhetők.

Az Index beszámolója szerint a mintegy hatvanötezer lakosú, Manhattantől alig egy órára fekvő Greenwich az amerikai Forbes szerint nemcsak az Egyesült Államok, de a világ egyik leggazdagabb települése is. A várost a fedezeti alapok központjaként tartják számon, ahol az elképesztő luxus a mindennapok része. Az ingatlanok átlagára 3,5 millió dollár, a 10–20 millió dolláros villák mellett pedig Lamborghini-, Aston Martin- és Bentley-szalonok, valamint akár 5000 dolláros kezeléseket kínáló kutyakozmetikák is megtalálhatók.

A környék érthető módon vonzza a szupergazdagokat. Ráthonyi-Palácsik Tímeáék közvetlen közelében élnek a Forbes milliárdoslistájának olyan szereplői, mint a vagyonkezelő Steve Cohen, a Bridgewater Associates alapítója, Ray Dalio, valamint Brad Jacobs teherszállítási mágnás – az ő egyéni vagyonuk egyenként is meghaladja a 20 milliárd dollárt. A pénzügyi elit mellett a szórakoztatóipar hírességei is előszeretettel választják a connecticuti kertvárost, így többek között Glenn Close, Mel Gibson, Ron Howard, Terry Crews, a Fonda család és Scooter Braun zenei producer is itt talált otthonra.
Címlapkép: Getty Images
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