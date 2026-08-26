A színésznő és műsorvezető most egy videóban mesélt arról, hogyan született meg az ötlet, és miért éppen a balatonfüredi Brázay Parkban valósult meg az elképzelés.
Meghalt Nádas Péter
2026. augusztus 26-án elhunyt Nádas Péter író.
2026. augusztus 26-án reggel 8 órakor gombosszegi otthonában elhunyt Nádas Péter - közölték az író Facebook-oldalán.
A család arra kéri az olvasókat és a sajtó munkatársait, további tájékoztatásig tartsák tiszteletben, hogy nem kívánnak nyilatkozni.
Nádas Péter 1942. október 14-én született Budapesten; Kossuth- és József Attila-díjas magyar író, drámaíró, esszéista, de fotóriporterként, újságíróként is dolgozott. Utolsó könyve, a Halott barátaim 2025-ben jelent meg a Sárközy & Társai gondozásában.
2026. augusztus 26-án, 83 éves korában elhunyt Nádas Péter Kossuth- és József Attila-díjas író.
A főnyeremény elérte a 800 millió forintot, miután mintegy három hónapja nem született telitalálatos szelvény.
1 milliárd 210 millió forint volt a várható főnyeremény a Hatoslottón a vasárnapi sorsoláson. Valaki meg is nyerte a főnyereményt!
Kékeszöld csóvát húzó, rendkívül fényes tűzgömb világította be a hazai égboltot szombat hajnalban.
Harry herceg és Meghan Markle visszaköltözik az Egyesült Királyságba, ám szakértők szerint a Sussex-márka komoly válaszúthoz érkezett.
Kihúzták az Ötöslottó 2026/34. heti nyerőszámait, melyet ezúttal is élőben közvetített a Pénzcentrum.
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/34. heti, pénteki nyerőszámait, telitalálat most nem született.
Kihúzták a Hatoslottó 34. játékhetének csütörtöki nyerőszámait, a tét pedig 1,1 milliárd forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!
Szabályosan megrohanták a magyarok a Várat: elképesztő tömeg hömpölygött Budapest utcáin augusztus 20-án
Augusztus 20‑án Budapest ismét megtelt élettel: a Vár és a Várkert környékén hömpölygött a tömeg.
Az augusztus 20-i programok idén is több százezer embert vonzanak a fővárosba, a rendezvényeken pedig a koncertek és a tűzijáték mellett a gasztronómia is fontos...
Átadták az augusztus 20-i állami kitüntetéseket a hazai kultúra, a tudomány, az oktatás, a gyógyítás és a közösségépítés legkiválóbb képviselőinek.
Több száz programmal készül Budapest augusztus 20-án, az államalapító Szent István király ünnepén.
Erről minden magyar szülőnek tudnia kell: veszélyes eszközökre bukkantak a hazai parkokban és strandokon
Nem mindenhol feleltek meg a biztonsági előírásoknak a nyári szabadidős létesítmények.
Ítéletet mondtak a magyarok: rengeteg embernek elege van az ünnepi tűzijátékból - ennyien a teljes eltörlés mellett szavaztak
Az elmúlt években a hagyományos tűzijátékot sok kritika érte a magas költségei és az állatokra gyakorolt káros hatásai miatt.
Mindössze 10 perces lesz a holnapi, augusztus 20-i budapesti tűzijáték, amelyet a Tisza-kormány döntése értelmében idén környezet- és állatbarát fény- és hangjátékok egészítenek ki.
Míg a magyaroknak méregdrága, a külföldieknek szinte aprópénz? Döbbenetes adatok derültek ki a Szigetről
A Sziget Fesztivál gazdasági hatása jóval nagyobb annál, mint amennyit a Hajógyári-szigeten elköltött pénzek mutatnak.
A Vietnámigulyás váratlanul búcsút int a jelenlegi formájának, ki tudja, mi lesz helyette?
Változnak a lottósorsolások időpontjai a hosszú hétvégén? Megszólalt a Szerencsejáték Zrt. – erről mindenkinek tudnia kell
Az augusztus 20-i nemzeti ünnep miatt a Szerencsejáték Zrt. saját lottózói holnap zárva tartanak.