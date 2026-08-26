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Szórakozás

Meghalt Nádas Péter

Pénzcentrum
2026. augusztus 26. 11:45

2026. augusztus 26-án elhunyt Nádas Péter író.

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2026. augusztus 26-án reggel 8 órakor gombosszegi otthonában elhunyt Nádas Péter - közölték az író Facebook-oldalán.

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A család arra kéri az olvasókat és a sajtó munkatársait, további tájékoztatásig tartsák tiszteletben, hogy nem kívánnak nyilatkozni.

Nádas Péter 1942. október 14-én született Budapesten; Kossuth- és József Attila-díjas magyar író, drámaíró, esszéista, de fotóriporterként, újságíróként is dolgozott. Utolsó könyve, a Halott barátaim 2025-ben jelent meg a Sárközy & Társai gondozásában.
Címlapkép: Getty Images
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