Meghalt Nádas Péter

2026. augusztus 26-án elhunyt Nádas Péter író.

2026. augusztus 26-án reggel 8 órakor gombosszegi otthonában elhunyt Nádas Péter - közölték az író Facebook-oldalán.

A család arra kéri az olvasókat és a sajtó munkatársait, további tájékoztatásig tartsák tiszteletben, hogy nem kívánnak nyilatkozni.

Nádas Péter 1942. október 14-én született Budapesten; Kossuth- és József Attila-díjas magyar író, drámaíró, esszéista, de fotóriporterként, újságíróként is dolgozott. Utolsó könyve, a Halott barátaim 2025-ben jelent meg a Sárközy & Társai gondozásában.