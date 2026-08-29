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Pénzügyeiről vallott Tóth Vera: pontosan ennyi marad neki a hónap végén
Tóth Vera kendőzetlen őszinteséggel vallott arról, hogy népszerű énekesnőként és étteremtulajdonosként is gyakran küzdenek anyagi nehézségekkel. Közösségi oldalán közzétett bejegyzésében rámutatott a hazai vállalkozói lét és a zeneipar árnyoldalaira, hangsúlyozva, hogy a látszólag magas árbevétel sok esetben egyáltalán nem jelent profitot, így a hónap végére gyakran semmijük sem marad - jelentette a femina.hu.
Sokan azt gondolják, hogy egy teltházas koncerteket adó, ráadásul férjével, Pauli Zoltánnal közös éttermet vezető előadóművésznek nincsenek pénzügyi gondjai. Tóth Vera azonban rámutatott, hogy a koncertek csillogása és a vendéglátóhelyek hangulatos teraszai mögött mindennapos gazdasági, adminisztratív és pszichológiai küzdelem zajlik.
Az énekesnő évekkel ezelőtt tudatosan döntött úgy, hogy nem vállal el minden televíziós felkérést pusztán a jó fizetségért és az ismertségért. Úgy véli, a képernyőt sokszor a mesterséges konfliktusok és a "ripacskodás" uralja a minőségi művészet helyett, amivel ő egyszerűen nem tud azonosulni. Ennek az elvi döntésnek azonban komoly ára van, hiszen folyamatos tévés jelenlét nélkül a közönség elérésében ma már leginkább a közösségi média algoritmusaira vannak utalva. Több mint két évtizede vannak a pályán, és állami támogatás, valamint rádiós lejátszások nélkül tartanak életben egy magas minőségű, élőzenés produkciót, amelynek tagjait szintén fizetni kell. Ahogy fogalmazott, érzelmi alapon nem lehet villanyszámlát fizetni.
A vendéglátás teljesen más terep, mégis kísértetiesen hasonló terheket ró rájuk. Az áfa, a különféle adók és járulékok, az energiaárak, a bérköltségek és az alapanyagok ára, valamint a rengeteg adminisztráció miatt a kifizetések folyamatosak. Bár az árbevétel kívülről jelentősnek tűnhet, a hónap végén férjével sokszor azzal szembesülnek, hogy a kiadások levonása után semmi profitjuk nem maradt.
Az énekesnő kiemelte, hogy rendszerszintű segítségre lenne szükség a hazai vállalkozók számára. Bejegyzésében utalt az idei év politikai eseményeire is, megjegyezve, tisztában van vele, hogy a nemrég lezajlott kormányváltás után mindennek idő kell, ugyanakkor nyers őszinteséggel jelezte, hogy a vállalkozók türelme és mozgástere a végéhez közeledik.
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Tóth Vera leszögezte, hogy a bejegyzésével nem sajnálatot akart kelteni, csupán azt szeretné, ha az emberek tisztábban látnák a szolgáltatások és a vállalkozások mögött húzódó rengeteg munkát és stresszt. A nehézségek ellenére is hálás azért, hogy azzal foglalkozhat, amit igazán szeret.
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