K&H-sok, figyelem: teljesen leállt a mobilbank, egyelőre nem tudni, mi okozza a hibát

A bank nem közölte, mi okozza a kiesést, átmeneti fennakadásokról szóló tájékoztatót tettek közzé az alkalmazásban.

Átmeneti fennakadások tapasztalhatók a K&H mobilbank működésében – erről tájékoztatja ügyfeleit a bank az alkalmazásban. A K&H közlése szerint a mobilbank működésében jelenleg átmeneti kimaradások fordulhatnak elő. A pénzintézet azt írja, hogy a hiba mielőbbi elhárításán kiemelten dolgoznak.

A bank egyúttal az ügyfelek megértését kéri, és elnézést kér az esetlegesen okozott kellemetlenségért. Arról nem közöltek részleteket, hogy pontosan mi okozza a fennakadást, illetve mikorra állhat helyre teljesen a szolgáltatás.