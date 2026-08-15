2026. augusztus 15. szombat Mária
34 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kép a K&H bank szegedi fiókjának feliratáról. A K&H Bank, azaz Kereskedelmi es Hitelbank Magyarország egyik legnagyobb bankja, amely a belga KBC Bankhoz tartozik. Magyarországon az egyik legfontosabb pénzintézet mind a lakossági, mind
Tech

K&H-sok, figyelem: teljesen leállt a mobilbank, egyelőre nem tudni, mi okozza a hibát

Pénzcentrum
2026. augusztus 15. 12:30

A bank nem közölte, mi okozza a kiesést, átmeneti fennakadásokról szóló tájékoztatót tettek közzé az alkalmazásban.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Átmeneti fennakadások tapasztalhatók a K&H mobilbank működésében – erről tájékoztatja ügyfeleit a bank az alkalmazásban. A K&H közlése szerint a mobilbank működésében jelenleg átmeneti kimaradások fordulhatnak elő. A pénzintézet azt írja, hogy a hiba mielőbbi elhárításán kiemelten dolgoznak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A bank egyúttal az ügyfelek megértését kéri, és elnézést kér az esetlegesen okozott kellemetlenségért. Arról nem közöltek részleteket, hogy pontosan mi okozza a fennakadást, illetve mikorra állhat helyre teljesen a szolgáltatás.
Címlapkép: Getty Images
#tech #mobilbank #K&H #bank #mobilalkalmazás #leállás #hiba #applikáció #online bankolás #ügyfelek #k&h bank

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:33
13:15
13:02
12:30
12:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 15.
Pokoli hetek várnak 1,5 millió magyarra: erre jobb, ha mindenki időben felkészül
2026. augusztus 14.
Megszólalt a Fradi és a válogatott legendája, Gera Zoltán: még az újpestiek is megveregetik a vállam, ha látnak az utcán
2026. augusztus 15.
Mennyibe kerül összedobni egy lecsót 2026-ban? Igazi luxussá vált a szegény magyarok filléres étele
2026. augusztus 14.
Agyad eldobod: egy megosztó betonrengeteg lett a világ egyik legszebb épülete
2026. augusztus 14.
Áll a bál a magyar rendelőkben: folyamatosan tűnnek el az orvosok - ki fogja így meggyógyítani az embereket?
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 15. szombat
Mária
33. hét
Augusztus 15.
A repülők napja (A magyar légierő napja)
Augusztus 15.
Nagyboldogasszony
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Te is kaptál SMS-t erről a számról a napokban? Rá ne kattints, pikk-pakk nullázzák vele a bankszámládat
2
4 hete
Vadiúj csalási módszerrel fosztják ki tömegek bankszámláit: már az arcképes azonosítás is kevés, hogy megvédjen?!
3
3 hete
Kitálalt a magyar író a kötelező olvasmányokról: "ezzel a művel majdnem keresztbe törték minden érdeklődésemet az olvasás iránt"
4
2 napja
A kibertámadások a hazai kritikus infrastruktúrát is fenyegethetik: a közműhálózat is célpontja lehet a hackerenek
5
4 hete
Kész, ennyi volt: kivonul az európai piacról a nagymúltú mobilgyártó
PÉNZÜGYI KISOKOS
Állalampapír hozama
A papír kondíciói (névleges kamat, futamidő, bruttó árfolyam) és az aktuális piaci kereslet-kínálati viszonyok alapján kialakuló hozam, amelyet ténylegesen CSAK akkor tudunk elérni, ha a papírt a lejáratig megtartjuk. Ha ezt nem tudjuk kivárni, akkor ki vagyunk szolgáltatva a papír árfolyamingadozásának, amelyből következik az elérhető hozam ingadozása is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 15. 13:02
Mennyibe kerül összedobni egy lecsót 2026-ban? Igazi luxussá vált a szegény magyarok filléres étele
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 15. 11:00
Irtózatos számokat közölt Ukrajna a háborúból: majdnem másfélmillió katona veszett oda, mikor lesz ennek vége?
Agrárszektor  |  2026. augusztus 15. 13:01
Lehullt a lepel a budapesti ivóvízről: ha ott laksz, erről tudnod kell