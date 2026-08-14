A terméktanács előrejelzése alapján az idei termés az elmúlt legalább 50 év legrosszabb eredménye lehet.
A Balaton-part is rákapcsol augusztus 20-ra: Kovács Kati, borünnep és tűzijáték – kell ennél több?
Augusztus 14-én kezdődik és kilenc napon át tart Siófok egyik hagyományos nyári rendezvénye, a Bor és Kenyér Ünnepe. A hajóállomáson koncertek, családi programok, kézműves foglalkozások, történelmi bemutatók és gasztronómiai kínálat várja a látogatókat, augusztus 20-án pedig Kovács Kati koncertje és tűzijáték is lesz.
Ismét megtelik élettel és programokkal a siófoki hajóállomás: augusztus 14. és 22. között rendezik meg a Bor és Kenyér Ünnepét, amely az államalapítás ünnepéhez kapcsolódva idén is több napon keresztül várja a balatoni városba érkezőket. A rendezvény valamennyi programja ingyenesen látogatható.
A kilencnapos fesztiválon a zene mellett a hagyományőrzés és a családi programok is fontos szerepet kapnak. A hajóállomás környékén kézműves vásár és gasztronómiai kínálat is várja a vendégeket.
Leander Szimfoniktól a Három Tenorig
A nyitónapon, augusztus 14-én este Leander Szimfonik lép színpadra a Dunakeszi Szimfonikus Zenekarral. Másnap a Dívák Produkció – Détár Enikő, Fésűs Nelly és Ladinek Judit – ABBA- és Boney M.-slágerekkel érkezik.
A következő napokban fellép a Popdealers, Pál Kriszti Acoustic és a The FreakEnd is, augusztus 19-én pedig a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar előadásában a Bánk bán operából készült keresztmetszetet láthatja a közönség.
Az ünnepi hétvége sem marad zene nélkül: augusztus 21-én Veréb Tomi, Weisz Viktor és Meggyes Csabi Három Tenor produkciója érkezik, utánuk pedig Luminous LED Show Hungary szórakoztatja a közönséget. A fesztivál augusztus 22-én a Chameleon zenekar házibuli-slágereivel zárul.
Augusztus 20-án egész nap programok várják a családokat
A nemzeti ünnep napján már délelőtt elkezdődnek a programok. A gyerekeket a Levendula Játszóház és Alkotóműhely, valamint látványos népi fajátékok várják, 10.30-kor pedig a Szegedi Pinceszínház adja elő Kemény Henrik Vitéz László és az elátkozott malom című produkcióját. A nap folyamán több táncbemutató, a Siófoki Férfi Dalkör fellépése, majd a Balaton Táncegyüttes és a Tarsoly Zenekar műsora következik. A hagyományos kenyérszentelésre 16 órakor kerül sor.
Délután közös dobolással és énekléssel is várják a látogatókat a Magna Hungaria Íjász Egyesület táltosdobosaival. Az este kiemelt fellépője Kovács Kati, aki 20 órakor ad koncertet. A programot 22 órakor ünnepi tűzijáték zárja a hajóállomásnál.
JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Jurta, íjászat és időutazás a magyar múltba
Aki a koncertek mellett inkább a hagyományőrző programokra kíváncsi, annak augusztus 17. és 21. között érdemes felkeresnie a rendezvényt.
A Magna Hungaria Íjász Egyesület minden nap 12 és 20 óra között történelmi bemutatóval készül. A látogatók egy berendezett honfoglalás kori jurtát is megismerhetnek, korabeli fegyvereket, viseleteket és használati tárgyakat láthatnak, valamint egy IX–X. századi nyílvessző-kiállítást is megnézhetnek.
A programban történelmi kézműves foglalkozások, íjászat, gyerekeknek szóló játékos íjászverseny, valamint csatakereszt-, balta- és késdobás is szerepel.
Nem csak a koncertek miatt érdemes elindulni
A Bor és Kenyér Ünnepe így az augusztus 20-i hosszú hétvégén egyszerre kínál családi programot, hagyományőrző bemutatókat, koncerteket és gasztronómiai élményeket. A hajóállomáson a borászatok és gasztronómiai kiállítók mellett kézműves árusok is jelen lesznek.
A rendezvény augusztus 14-től 22-ig tart a siófoki hajóállomáson, a programok ingyenesen látogathatók.
Nyár van, ideje lenne szörpöt főzni, de idén elfagyott a füge, a málna is idejekorán elszáradt, a bodzaszörp pedig már rég elfogyott. Miből csináljunk hát?...
Kiszáradt a patak, halak százait kellett SOS kimenteni: több millió forintnyi állomány élete volt a tét + Fotók
A 2026-os aszály már a kisvízfolyások élővilágát is komolyan veszélyezteti: a Bózsva-patak vízhozama annyira lecsökkent, hogy több mint 815 halat kellett kimenteni.
A 8094 négyzetméteres birtokon álló ház komoly korszerűsítésre szorul, cserébe balatoni panorámát, hatalmas telket és nem mindennapi történetet kínál új tulajdonosának.
Négy napon át koncertek, színházi előadások, kiállítások és különleges programok várják a látogatókat a Dél-Baranyai Ormánság településein, ráadásul minden program ingyenes.
Tömeges halpusztulás történt a Zagyva jászsági szakaszán, ahol az alacsony vízhozam és oxigénszint miatt továbbra is súlyosak a körülmények. A vízügy levegőztetéssel segít.
Semmilyen farkastámadás nem történt Kazincbarcikán, az ezt közzétevő Facebook-oldal azonban nem válaszolt arra, miért terjesztett álhírt.
Újabb videó járja az internetet egy különös hátúszóról, amely első pillantásra tényleg úgy néz ki, mintha egy cápa úszna a Balatonban.
A a balatonlellei Napfény Strand Flashmob koncertjén olyan rockklasszikusok csendülnek fel, mint a Queen, a Linkin Park vagy a Nirvana, de magyar dalokból sem lesz...
Ezen a vidéki településen él Falusi Mariann: meseszép kertje a nyári aszályban is csudazöld birodalom
Mariann számára a kertészkedés nem egyszerű hobbi, hanem lelki feltöltődés, a természet iránti szeretete pedig már gyerekkora óta meghatározó. Kukkantsunk hát be hozzá!
Az oltás után egy szomjas sün merészkedett az egyenruhásokhoz, akik ivóvízzel kínálták meg. A meglepett tűzoltók videóra is vették a nem mindennapi találkozást.
A 2026-os aszály már a vasi patakok élővilágát is veszélyezteti. A Gyöngyös-patak egy szakasza kiszáradt, közel 50 kiló elhullott halat gyűjtöttek össze.
Az elmúlt hetek rendkívül száraz időjárása és a fokozott tűzveszély miatt idén nem tartják meg az augusztus 20-i tűzijátékot Tatabányán.
Az utóbbi időben egyre többet emlegetik az ezüstfát a tuják helyett. De valóban ez lehet a kiszáradó kertek megmentője, vagy ennek is van árnyoldala?
Három estén át zenétől lesz hangos Balatonfüred: augusztus 11–13. között ismert hazai előadók lépnek fel az ingyenes víziszínpadon.
A szárazság miatt pillanatok alatt terjedni kezdett a tűz Tapolca határában. A lángok már több hektáron pusztítanak, és épületeket is veszélyeztetnek.
Nem az erdő mélyén, hanem Kazincbarcika közvetlen közelében történhetett az a farkastámadás, amelyben csaknem egy tucat juh pusztult el.
Feketenyék búvártava nemcsak a halak miatt különleges: a 42 méter mély tóban telefonfülke, busz, repülő és még egy villamos is várja a merülőket.
Döbbenetes dolgokat rejtett a kiszáradt magyar folyó medre: még sátor és bicikli is előkerült a mélyéről
Hetek óta súlyos vízhiánnyal küzd a Lajta, több szakaszon már teljesen kiszáradt a meder, és a folyó halállománya is komoly veszteséget szenvedett.
-
Vásárlás közben is tehetsz egy jó ügyért – ma kezdődik az Adni Öröm! tanszergyűjtő akció (x)
Az iskolakezdés sokunk számára az új füzetek illatát és a frissen megtöltött tolltartót idézi fel. Vannak azonban családok, ahol ez az időszak inkább a számolgatásról és a lemondásokról szól.