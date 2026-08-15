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Otthon

Óriási bejelentést tett Vitézy Dávid: magyarok százezrei juthatnak lakáshoz hamarosan, itt a kormány terve

Pénzcentrum
2026. augusztus 15. 12:01

Az uniós és piaci forrásokból finanszírozott kezdeményezés célja megfizethető bérlakások, kollégiumi férőhelyek és élhető lakókörnyezetek kialakítása, szakítva az elmúlt másfél évtized profitorientált, a magánberuházókat kedvezményező lakáspolitikájával. A program gyakorlati megvalósítása a jövő év elején indul.

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A jelenlegi kormány a súlyosbodó hazai lakhatási válság enyhítése érdekében elindítja a Wekerle Lakásépítési Programot - ezt Vitézy Dávid jelentette be közösségi oldalán.

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A Közlekedési és Beruházási Minisztérium vezetője posztjában azt írta: Magyarországon ma milliókat érint a lakhatási válság, az egekbe szökő bérleti díjak, az elérhetetlen saját otthonok és a súlyos kollégiumi férőhelyhiány mindennapos küzdelmet jelentenek a lakosságnak.

Míg 2015-ben egy átlagos hazai ingatlan megvásárlásához nagyjából hat évnyi nettó átlagkereset is elegendő volt, 2025-re ez több mint hét évre emelkedett - fogalmaz Vitézy. Az elmúlt tizenöt évben a lakásárak reálértéken kétszer olyan gyorsan – 120 százalékkal – nőttek, mint a fizetések. Eközben a bérleti díjak is harmadával drágultak, a több mint 300 ezer egyetemistára pedig mindössze 49 ezer kollégiumi hely jutott.

Ennek szellemében indul a Wekerle Lakásépítési Program: a tervek szerint 550 millió eurónyi uniós forrásból – amely banki és piaci társfinanszírozással akár 2 milliárd euróra is duzzadhat – új, megfizethető bérlakások és kollégiumok épülnek. A cél egy hosszú távon fenntartható, professzionális intézményi bérlakáspiac megteremtése.

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A puszta lakásépítés helyett a hangsúly a jó közlekedéssel, közösségi terekkel és könnyen elérhető, mindennapi szolgáltatásokkal rendelkező, élhető városrészek kialakításán van. A program elsősorban a fiatal munkavállalóknak, egyetemistáknak és ingázóknak nyújt majd érdemi segítséget. A kormány már elfogadta az elvi kereteket, jelenleg a részletes kidolgozás és a korábbi támogatási rendszer felülvizsgálata zajlik, hogy a program tényleges végrehajtása a jövő év elején megkezdődhessen.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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