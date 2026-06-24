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Szórakozás

Nyugdíjáról vallott a Karthago legendás énekese: éhen halni is kevés, amit Takáts Tamásnak utalnak

Pénzcentrum
2026. június 24. 14:05

Takáts Tamás 69 évesen is aktívan koncertezik, amire az anyagiak miatt is szükgése van, hiszen a nyugdíja mindössze 65 ezer forint. A helyzet hátterében a rendszerváltás előtti időszak, illetve az ORI elszámolási problémái állnak. Ennek ellenére humorral és kitartással tekint a jövőbe, és nem tervezi, hogy egyhamar visszavonul, írja a Blikk.

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Takáts Tamás 69 évesen is aktívan zenél, sőt, születésnapját is a színpadon ünnepelte a Fezen fesztiválon a Takáts Tamás Blues Banddel.

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A zenész mindössze 65 ezer forintos nyugdíjat kap, amit mint mondta, az ORI (Országos Rendezőiroda) rendszerváltás előtti járulékfizetési hiányosságai okoznak. Emiatt a művész korosztályának több tagja is hasonlóan alacsony ellátásban részesül. Takáts korábban próbált jobb elszámolást elérni, de végül feladta a hosszas küzdelmet.

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A nyugdíj mellett ugyan kisebb kiegészítésként Máté Péter-díjhoz kapcsolódó járadék is segíti, de bevételei nagy részét továbbra is a koncertezés adja. Az énekes szerint szerencse, hogy fizikailag még bírja a fellépéseket, és továbbra is élvezi ezt az életformát.

Humorral beszél a koráról és a mindennapjairól is. Úgy véli, a zenészek egyik előnye, hogy nem kell korán kelniük, így a saját ritmusuk szerint élhetnek, ami sokat számít a mindennapokban.

Jövőbeli tervei is vannak: a 70. születésnapjára egy nagyszabású koncertet szeretne, amelyen mindhárom zenekara – a Takáts Tamás Blues Band, a Karthago és az iLand – is színpadra lépne. Ehhez azonban szponzorokra is szüksége lenne, mivel a produkció jelentős költséggel járna. Célja, hogy továbbra is olyan energiával álljon színpadra, mint Mick Jagger, Ringo Starr vagy Paul McCartney.
Címlapkép: Getty Images
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