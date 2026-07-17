Nem a Bridgerton vagy a Stranger Things, hanem egy januári krimisorozat vezeti a mezőnyt a Netflixen.
Most közölték, gyászol a filmvilág: Oscar-díjas színésznő távozott örökre
A dublini születésű művész leginkább az 1989-es A bal lábam – Christy Brown története című drámában nyújtott alakításával írta be magát a filmtörténelembe.
Életének 82. évében, hosszas betegeskedés után elhunyt Brenda Fricker, az első olyan ír színésznő, aki elnyerte az Oscar-díjat. A halálhírt az ügynöke jelentette be pénteken.
Fricker tizenkilenc évesen, az 1960-as években kezdte meg a pályafutását. Színpadi és filmes szerepei mellett később népszerű brit és ír televíziós sorozatokban is rendszeresen játszott. A kilencvenes években olyan ismert produkciókban tűnt fel mellékszereplőként, mint A rét, az Elbaltázott nászéjszaka, a Ha ölni kell, vagy a Reszkessetek, betörők! 2. – Elveszve New Yorkban.
Egykori rendezője, Jim Sheridan szerint lenyűgöző színésznő, csodálatos személyiség és erőteljes, élettel teli jellem volt, akinek mindenről megvolt a határozott véleménye. Megjegyezték róla azt is: nemcsak széles körű elismerést szerzett, hanem a formálódó ír filmgyártásnak is hatalmas lendületet adott Fricker művészete.
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