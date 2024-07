Tömegével keresik a magyar szakácsokat az osztrákok: havi 860 ezer a fizu, végzettség sem kell

Az osztrák munkaerőpiac egyre több magyar munkavállalót vonz, jelenleg több mint 124 ezer magyar dolgozik bejelentve Ausztriában. Az osztrák társadalombiztosító adatai szerint 2024 januárjában 124 820 magyar állampolgár dolgozott hivatalosan Ausztriában. Ez a szám jelentős része a külföldi munkaerőnek, amely összesen 980 567 főt tesz ki az osztrák munkaerőpiacon. A nyári szezonban szakécsok jelentkezését várják osztrák hotelekben, a bérek igen kecsegtetőek átagosan bruttó 2 200 euró, azaz bruttó 860 ezer forint. A magyarok számára vonzóbbá teszik az ausztriai munkavállalást a stabil gazdaság és a magasabb bérek is, mivel ezzel szemben az itthoni éttermek legjobb esetben is bruttó 500 ezer forint körül képesek fizetni a munkaválallónak.

Az elmúlt években egyre több magyar döntött úgy, hogy Ausztriában vállal munkát, köszönhetően többek között az osztrák gazdaság stabilitásának és a magasabb béreknek. Az interneten keresgélve például számos magyar nyelvű hirdetést találni, melyben osztrák hotelek keresnek a nyári időszakra nyáron szakácsot. Mivel a turisták száma megnövekszik ebben az időszakban nagyobb a kereslet a vendéglátóipari szakemberek iránt, azonban ez a magyar hotelekre és vendéglátóipari egységekre is egyaránt igaz. Ahogy azt már egy korábbi cikkünkben meg is írtuk az osztrákoknál kiírt szakács és konyhai kisegítő állások miatt kimondottan nehéz helyzetben vannak a hazai éttermek, mivel kint jóval kecsegtetőbb béreket és gyakran jobb munkakörülményeket is tudnak biztosítani a munkavállalóknak.

Az osztrák hotelekben kínált szakács állások

Ausztriában a szakácsok átlagosan havi bruttó 2 200 és 2 800 euró (860 ezer és 1 millió forint) között keresnek, ami jelentősen magasabb, mint a magyarországi bérek. A munkaidő általában heti 40-48 óra, de a szezonális csúcsidőszakokban ez meghaladhatja az 50 órát is. A feladatok közé tartozik a napi menü elkészítése, a konyhai személyzet irányítása és a higiéniai előírások betartása.

Ezen felül az osztrák munkaadók gyakran biztosítanak szállást és étkezést is, ami további vonzerőt jelent a magyar munkavállalók számára. Az extra juttatások között szerepelhet a szállásköltség fedezése, az ingyenes vagy kedvezményes étkezés, és néha még az utazási költségek térítése is. Az elvárások között szerepel a legtöbb helyen a német nyelvtudás (már magát az önéletrajzot is németül kérik), a tapasztalat és néhol még a szakirányú végzettség is. A kezdőket és németül ritkásan tudókat jellemzően inkább konyhai kisegítő állásokba várják az osztrákok.

Hol legyünk nyáron szakácsok? Itthon vagy az osztrákoknál?

Osztrák hotelek (átlagos értékek)

Fizetés: Bruttó 2 800–3 200 euró (kb. 1 080 000 – 1 230 000 forint), tehát magyar viszonylatban 621 ezer és 800 ezer forint között

Extra Juttatások: Szállás és étkezés biztosítása

Munkafeltételek: 3-6 hónapos szezonális munka, német nyelvtudás szükséges

Nettó Fizetés: Az osztrák fizetések jelentősen magasabbak, még az adók levonása után is.

Megélhetési Költségek: Ausztriában magasabbak, de a szállás és étkezés biztosítása jelentős megtakarítást jelent.

Juttatások: Osztrák hotelek több extra juttatást kínálnak (szállás, étkezés), ami a munkavállaló életminőségét javítja.

Munkaidő: Mindkét országban szezonális és állandó pozíciók is elérhetők, de Ausztriában a szezonális munka gyakoribb.

Nyelvismeret: Ausztriában elengedhetetlen a német nyelvtudás, míg Magyarországon elegendő a magyar nyelv ismerete.

Tapasztalat: Mindkét helyen elvárt a szakmai tapasztalat a vendéglátás területén.

Magyar hotelek

Fizetés: átlagosan bruttó 350 000 – 500 000 forint

Extra Juttatások: Ritkábban biztosított szállás és étkezés

Munkafeltételek: Állandó vagy szezonális munka, magyar nyelvtudás elegendő

Azt fontos hozzátenni, hogy a bérezés alapvetően nagyban függ az étterem forgalmától. De alapvetően bármilyen végzettség nélkül normális munkaidőben átlagosan havonta nettó 250 ezer és 300 ezer forint között mozognak a megkereshető bérek a szektorban. A KSH adatai szerint 2024. áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 645 300, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 444 000 forint volt, így jól látható, hogy az osztrákoknál megkereshető bér jóval kedvezőbb, mint az itthoni viszonyok.

Összességében tehát elmondható, hogy már önmagában a fizetés miatt is megérheti kimenni, de azért itthon is a jobb helyek, igyekeznek hasonló fizetést biztosítani, ugyanakkor az osztrák hotelek többsége ingyenes szállást és étkeztetést biztosít, így van lehetőség félretenni. De azt is fontos kiemelni, hogy a sok pozitív juttatás mellett rengeteget kell dolgozni és az idénymunkák hosszú hónapjai alatt a családtól és barátoktól való távolság is kihívás lehet.