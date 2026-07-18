Az Eurojackpot nyerőszámai a 29. játékhéten, pénteken

Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/29. heti, pénteki nyerőszámait, telitalálat most sem született.

Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3.

Az Eurojackpot nyerőszámai 2026-ban a 28. játékhéten, pénteken:

6; 21; 31; 47; 48; 2; 9

A legmagasabb nyeremény ezúttal a II. nyerőosztályban született: 6 külföldi játékos 334 966,50

eurót, vagyis nagyjából 121,6 millió forintot nyert 5+1 találattal. A magyaroknak annyira nem volt szerencsés hete: a legmagasabb nyeremény hazánkban mindössze 133 ezer forint volt 4+1 találatért – ezt viszont négy játékosnak is sikerült elérnie.

5+2 találatos szelvény nem volt Magyarországon már 375 sorsolás óta! A következő sorsoláson, kedden a halmozódás miatt már 21,41 milliárd forint lesz a tét az Eurojackpoton.

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