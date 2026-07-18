2026. július 18. szombat Frigyes
32 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia 1 2 Argentína
ARG
 Vége
Középdöntő
FRA
Franciaország Anglia
ENG
 Ma 23:00
Bronzmérkőzés
ESP
Spanyolország Argentína
ARG
 Vasárnap 21:00
Döntő
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Eurojackpot
Szórakozás

Az Eurojackpot nyerőszámai a 29. játékhéten, pénteken

Pénzcentrum
2026. július 18. 09:04

Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/29. heti, pénteki nyerőszámait, telitalálat most sem született. 

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Eurojackpot nyerőszámai 2026-ban a 28. játékhéten, pénteken:

6; 21; 31; 47; 48; 2; 9

A legmagasabb nyeremény ezúttal a II. nyerőosztályban született: 6 külföldi játékos 334 966,50
eurót, vagyis nagyjából 121,6 millió forintot nyert 5+1 találattal. A magyaroknak annyira nem volt szerencsés hete: a legmagasabb nyeremény hazánkban mindössze 133 ezer forint volt 4+1 találatért – ezt viszont négy játékosnak is sikerült elérnie.

5+2 találatos szelvény nem volt Magyarországon már 375 sorsolás óta! A következő sorsoláson, kedden a halmozódás miatt már 21,41 milliárd forint lesz a tét az Eurojackpoton.

Kapcsolódó cikkeink:

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső EUROJACKPOT aloldalunkon
Címlapkép: Getty Images
#lottó #szerencsejáték #eurojackpot #lottósorsolás #nyerőszámok #szórakozás #telitalálat #számsorsolás #nyerőszám #lottóhúzás #lottószámok #pénzcentrum lottószámok #eurojackpot lottó #eurojackpot nyertes

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:45
09:29
09:04
08:28
08:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 18.
Rakonczay Gábor: Évekig gondolkodtam azon, miért nem haltam meg az óceán közepén
2026. július 17.
Súlyos, ami kiderült a boltban kapható naptejekről: óriási hibát követ el, aki csak a faktorszámot nézi
2026. július 17.
Dohányzási térkép: ki nem találod, hol cigiznek a legtöbben Európában
2026. július 17.
Nagyon fontos bejelentéseket tett Magyar Péter: íme, itt vannak a kormány adókkal kapcsolatos döntései
2026. július 17.
Európa Hawaiiának nevezik ezt a szigetet: ilyet máshol nem látsz, fillérekért eljuthatsz most ide
NAPTÁR
Tovább
2026. július 18. szombat
Frigyes
29. hét
Július 18.
Nelson Mandela nemzetközi nap
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Nyugdíjáról vallott a legendás rádiós, Bochkor Gábor: elárulta, mennyi az annyi
2
3 hete
Svájcban él az RTL egykori sztárja: őszintén vallott arról, miért kellett elhagynia Magyarországot
3
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 26. játékhéten
4
3 hete
Ausztriában kezdett új életet a legendás magyar színésznő: 36 évig egy ország imádta, ma szakácsként dolgozik
5
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 27. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Diszparítás
Eltérés, különbség.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 18. 09:45
Most érkezett! Megtámadták Moszkvát: brutális lángok csaptak fel, rengeteg az áldozat
Pénzcentrum  |  2026. július 18. 08:28
Most közölte a győri útkezelő: a lakosokkal szállíttatják el az azbeszttel szennyezett kőzúzelékot
Agrárszektor  |  2026. július 18. 09:31
Ezt sok kerttulajdonos elfelejti, pedig rengeteget spórolhatnak vele a vízszámlán