2026. június 17. szerda Laura, Alida
29 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
ARG
Argentína 3 0 Algéria
ALG
 Vége
J csoport
AUT
Ausztria 3 1 Jordánia
JOR
 Vége
J csoport
POR
Portugália Kongói Demokratikus Köztársaság
COD
 Ma 19:00
K csoport
ENG
Anglia Horvátország
CRO
 Ma 22:00
L csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép egy fiatal nőről, aki egy szépségboltban vásárol, miközben szemhéjfesték-tesztelőt alkalmaz a kezén. Kozmetikumok, smink, szépségápolási termékek vásárlási koncepciója.
Gazdaság

Megdöbbentő anyagok lapulhatnak a hazai fürdőszobákban: országos razziát indított a fogyasztóvédelem

Pénzcentrum
2026. június 17. 13:34

Országos, összehangolt ellenőrzésbe kezdett a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kozmetikai termékekben előforduló tiltott összetevők kiszűrésére. A hatóság célja, hogy a fogyasztók egészségére kockázatot jelentő termékek kikerüljenek a forgalomból, és erősödjön a jogszabályok betartása. Az ellenőrzések különösen azokat az anyagokat érintik, amelyeket az Európai Unió már betiltott egészségügyi kockázataik miatt. A vizsgálatok boltokban, webáruházakban és importtermékeknél is zajlanak.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) országos, összehangolt vizsgálatot indított a kozmetikai termékekben előforduló tiltott összetevők kiszűrése érdekében. Az ellenőrzési program célja, hogy a fogyasztók egészségére veszélyes, már betiltott anyagokat tartalmazó termékeket kivonja a forgalomból, valamint erősödjön a jogkövető piaci magatartás.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az uniós termékbiztonsági riasztási rendszerben (Safety Gate) 2025-ben megjelenő minden harmadik riasztás, a Magyarországról bejelentett veszélyes termékeknek pedig az 51%-a kozmetikai termékkel volt kapcsolatos, így idén is indokolt a fokozott hatósági fellépés.

Kapcsolódó cikkeink:

A vizsgálatok középpontjában három, korábban széles körben alkalmazott, de ma már nem engedélyezett összetevő áll: a Butylphenyl Methylpropional / Lilial (BMHCA), a Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO), valamint a 4-Methylbenzylidene Camphor (4-MBC). Ezen anyagok alkalmazását az Európai Unió egészségügyi kockázataik – többek között reprodukciót károsító, hormonrendszert befolyásoló, illetve potenciálisan rákkeltő hatásaik – miatt tiltotta be.

A Lilial az egyik legelterjedtebb illatanyag, amely számos parfümben, samponban és egyéb kozmetikai termékben megtalálható volt. A TPO a műkörömépítés során alkalmazott, UV-fény hatására megkötő anyagok egyik kulcsösszetevőjeként, míg a 4-MBC elsősorban fényvédő készítményekben játszott fontos szerepet.

A hatóság az ellenőrzések során elsősorban a termékek címkézését és összetevőlistáját vizsgálja, szükség esetén pedig mintavételre és laboratóriumi vizsgálatra is sor kerül. Amennyiben tiltott összetevő jelenléte igazolódik, a hatóság megteszi a szükséges intézkedéseket, amelyek a termék forgalomból történő kivonásától a bírság kiszabásáig terjedhetnek.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A mintavételekre többek között bevásárlóközpontokban, áruházláncokban, kisebb kiskereskedelmi egységekben és webáruházakban egyaránt sor kerül. Kiemelt figyelmet kapnak a harmadik országból származó termékek, továbbá azok a terméktípusok, amelyekkel kapcsolatban korábban már érkezett riasztás az uniós termékbiztonsági riasztási rendszerben.

A fokozott hatósági fellépés mellett a fogyasztói tudatosságnak is kiemelt szerepe van egészségünk megóvása érdekében. Ezért kozmetikai terméket csak megbízható kereskedőtől vásároljunk, lehetőleg ne harmadik országból rendeljünk, ne utcai árusoknál vegyünk ilyen árucikkeket. Kerüljük a gyanúsan olcsó kozmetikumokat, és minden esetben nézzük meg alaposan a terméken lévő tájékoztatást az összetevőkről.  

A fogyasztók védelme érdekében kiemelten fontos, hogy a forgalomban lévő kozmetikai termékek megfeleljenek az uniós előírásoknak, és ne tartalmazzanak egészségre káros összetevőket. Az NKFH és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok elkötelezettek amellett, hogy a piac folyamatos ellenőrzésével biztosítsák a biztonságos termékek elérhetőségét a vásárlók számára.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #ellenőrzés #vizsgálat #egészség #európai unió #gazdaság #fogyasztóvédelem #kozmetikum #betiltás #fogyasztóvédelmi hatóság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:05
13:34
13:16
13:11
13:03
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. június 16. 17:06
Új kedvenc részvényei vannak a befektetőknek az iráni béke után  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
MEDIA1  |  2026. június 17. 13:05
Feljelentést tesz Magyar Péter médiavállalkozó öccse a Zsolti bácsis interjú ügyében
Feljelentést tesz Pócs János és Kiss Márió ellen Magyar Márton, a Kontroll című lap alapító-tulajdon...
Bankmonitor  |  2026. június 17. 12:17
Hol telepítettek ATM-et a bankok az elmúlt évben?
2026. március végére 477 darabbal több bankautomata volt Magyarországon, mint egy évvel korábban. Ez...
Kasza Elliott-tal  |  2026. június 16. 16:18
Követett részvények - 2026. június
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a he...
Holdblog  |  2026. június 16. 12:00
Magyarországon hullámzó az energiafüggőség, de az utóbbi évek trendje pozitív
Az energiafüggőség sokáig háttérbe szorult kérdésnek tűnt Európában, a 2022-es energiaválság azonban...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 17.
Új aranybánya lehet a lakástulajdonosoknak ez a budapesti környék: nagyot nyerhet, aki időben vesz ingatlant
2026. június 16.
Most kell igazán észnél lenni: óriási csapda lehet a 2026-os sztárrészvény, közeleg a kijózanodás?
2026. június 17.
Mi folyik a magyar patikákban? Rengeteg gyógyszert visszahívtak, ezeket be ne vedd
2026. június 17.
Kimondták a fájdalmas igazságot: vendégmunkások nélkül tényleg összeomolhat a magyar gazdaság?
2026. június 16.
Valóságos kis Amerika épült a falu szélén: tiktos bunker, olajkutak - végül ez lett a „magyar Texasból”
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 17. szerda
Laura, Alida
25. hét
Június 17.
Az elsivatagosodás és kiszáradás elleni küzdelem világnapja
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Vagyonvisszaszerzés 2026: így szerezheti vissza az állam a NER-oligarchák milliárdjait - küszöbön az ország történetének legnagyobb perei
2
7 napja
Nem erre számított senki: így alakult szerdán a forint árfolyama
3
1 hete
Nagyot ment ma a forint, így áll most a főbb devizákkal szemben a magyar fizetőeszköz
4
1 hete
Rengeteg magyar kaphat ingyen méregdrága háztartási gépeket: kevesen tudnak a lehetőségről, ezt kell tenni érte
5
1 hete
Várjunk még, vagy most érdemes eurót váltani a nyaralásra? Eddig tarthat ki a forint bivalyereje
PÉNZÜGYI KISOKOS
Apport
vagyoni értéket képviselő tárgy vagy szolgáltatás, melyet nem készpénzben visznek be tőkeként valamely társas vállalkozásba. A jelenleg hatályos szabályozás szerint az apport értékének valódiságát okleveles könyvvizsgálóval kell egyeztetni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 17. 13:03
Mi folyik a magyar patikákban? Rengeteg gyógyszert visszahívtak, ezeket be ne vedd
Pénzcentrum  |  2026. június 17. 11:30
Ennyit arról, hogy sosem voltak ennyire drágák a lakások Budapesten: lehet panaszkodni, de a számok mást mutatnak
Agrárszektor  |  2026. június 17. 13:29
Lehullt a lepel az európai fürdőhelyekről: komoly eredményt hozott a vízteszt