Megdöbbentő anyagok lapulhatnak a hazai fürdőszobákban: országos razziát indított a fogyasztóvédelem

Országos, összehangolt ellenőrzésbe kezdett a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kozmetikai termékekben előforduló tiltott összetevők kiszűrésére. A hatóság célja, hogy a fogyasztók egészségére kockázatot jelentő termékek kikerüljenek a forgalomból, és erősödjön a jogszabályok betartása. Az ellenőrzések különösen azokat az anyagokat érintik, amelyeket az Európai Unió már betiltott egészségügyi kockázataik miatt. A vizsgálatok boltokban, webáruházakban és importtermékeknél is zajlanak.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) országos, összehangolt vizsgálatot indított a kozmetikai termékekben előforduló tiltott összetevők kiszűrése érdekében. Az ellenőrzési program célja, hogy a fogyasztók egészségére veszélyes, már betiltott anyagokat tartalmazó termékeket kivonja a forgalomból, valamint erősödjön a jogkövető piaci magatartás.

Az uniós termékbiztonsági riasztási rendszerben (Safety Gate) 2025-ben megjelenő minden harmadik riasztás, a Magyarországról bejelentett veszélyes termékeknek pedig az 51%-a kozmetikai termékkel volt kapcsolatos, így idén is indokolt a fokozott hatósági fellépés.

A vizsgálatok középpontjában három, korábban széles körben alkalmazott, de ma már nem engedélyezett összetevő áll: a Butylphenyl Methylpropional / Lilial (BMHCA), a Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO), valamint a 4-Methylbenzylidene Camphor (4-MBC). Ezen anyagok alkalmazását az Európai Unió egészségügyi kockázataik – többek között reprodukciót károsító, hormonrendszert befolyásoló, illetve potenciálisan rákkeltő hatásaik – miatt tiltotta be.

A Lilial az egyik legelterjedtebb illatanyag, amely számos parfümben, samponban és egyéb kozmetikai termékben megtalálható volt. A TPO a műkörömépítés során alkalmazott, UV-fény hatására megkötő anyagok egyik kulcsösszetevőjeként, míg a 4-MBC elsősorban fényvédő készítményekben játszott fontos szerepet.

A hatóság az ellenőrzések során elsősorban a termékek címkézését és összetevőlistáját vizsgálja, szükség esetén pedig mintavételre és laboratóriumi vizsgálatra is sor kerül. Amennyiben tiltott összetevő jelenléte igazolódik, a hatóság megteszi a szükséges intézkedéseket, amelyek a termék forgalomból történő kivonásától a bírság kiszabásáig terjedhetnek.

A mintavételekre többek között bevásárlóközpontokban, áruházláncokban, kisebb kiskereskedelmi egységekben és webáruházakban egyaránt sor kerül. Kiemelt figyelmet kapnak a harmadik országból származó termékek, továbbá azok a terméktípusok, amelyekkel kapcsolatban korábban már érkezett riasztás az uniós termékbiztonsági riasztási rendszerben.

A fokozott hatósági fellépés mellett a fogyasztói tudatosságnak is kiemelt szerepe van egészségünk megóvása érdekében. Ezért kozmetikai terméket csak megbízható kereskedőtől vásároljunk, lehetőleg ne harmadik országból rendeljünk, ne utcai árusoknál vegyünk ilyen árucikkeket. Kerüljük a gyanúsan olcsó kozmetikumokat, és minden esetben nézzük meg alaposan a terméken lévő tájékoztatást az összetevőkről.

A fogyasztók védelme érdekében kiemelten fontos, hogy a forgalomban lévő kozmetikai termékek megfeleljenek az uniós előírásoknak, és ne tartalmazzanak egészségre káros összetevőket. Az NKFH és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok elkötelezettek amellett, hogy a piac folyamatos ellenőrzésével biztosítsák a biztonságos termékek elérhetőségét a vásárlók számára.