Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 25. játékhéten, vasárnap - elmaradt a sorsolás a Dunán, de végül megjöttek a számok

705 millió forint volt a várható főnyeremény a Hatoslottón a vasárnapi sorsoláson. Lássuk, elvitte-e valaki a nyereményt.

A Hatoslottó játékon - nevének megfelelően - hat számot kell megjelölnünk az egy mezőn lévő 45 közül. Nyereményt ezzel akkor érhetünk el, ha a megjelölt számainkból legalább hármat kihúznak a sorsoláson.

Ha pedig minden számot kihúznak a mieink közül, akkor visszük el a főnyereményt, amely ezen a héten csütörtökön 480 millió forint volt. A Hatoslottó nyerőszámaiért, nyereményekért görgess lejjebb!

A Hatoslottó nyerőszámai a 25. héten, a vasárnapi sorsoláson a következők:

9; 14; 21; 27; 40; 43.

Ezen a héten vasárnap nem volt telitalálat a Hatoslottó számhúzásán, így a következő, csütörtöki sorsoláson 770 millió forintért játszhatnak a szerencsevadászok.

További nyeremények:

5 találatos: 390 280 Ft

4 találatos: 7 960 Ft

3 találatos: 2 855 Ft

Jokerszám: 051965

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren; a 26. játékhéten a várható főnyeremény 390 millió forint lesz.

Titkos volt a sorsolás?

A Szerencsejáték Zrt. Hatoslottóját mindig a Duna tévén közvetítik élőben 16 órától, amit a Pénzcentrum is hétről hétre követ. Ma a vállalat hivatalos oldala is ezt jelölte, ám a Duna tévén nem történt közvetítés, és a közmédia más csatornáin sem. Azóta azonban a Szerencsejáték Zrt. oldala frissült, ott meg lehet nézni a nyerőszámokat.

A Pénzcentrum Nagy Utazáskutatása - 2026

A 2026‑os nyári szezon küszöbén különösen fontosnak tartjuk felmérni, hogyan készülnek a magyarok az utazásra, hiszen az év első fele tele volt bizonytalansággal: tavasszal az amerikai–iráni konfliktus miatt látványosan visszaesett az utazási kedv, választási év lévén óvatosabbak a háztartások, miközben a balatoni szállásárak 10–15 százalékkal emelkedtek. Ugyanakkor az erős forint sokak számára újra vonzóvá tette a külföldi nyaralást. Ezek a gazdasági és társadalmi hatások együtt alapjaiban formálhatják a 2026‑os szezon döntéseit, ezért indítjuk el ismét a Pénzcentrum Nagy Utazáskutatását, hogy pontos képet kapjunk arról, mire költenek a magyarok, mire nem, és hogyan alakítja a bizonytalanság az idei nyarat.

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