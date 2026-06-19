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Budapest, 2026. június 19.Párakapu alatt átsétálva hűsítik magukat járókelők a budapesti Városháza parkban 2026. június 19-én. Érkezik az idei év első nagy hőhulláma, június 20-tól másodfokú hőségriasztás lép életbe.MTI
Szórakozás

Döbbenetes hőségriadó tarolja le Magyarországot: rendkívüli intézkedésekkel készülnek a legmelegebb városok

MTI
2026. június 19. 17:43

Párakapukkal, ivókutakkal, árnyékolók kihelyezésével, az útburkolat hűtésével segítik az önkormányzatok a meleg elviselését a vidéki nagyvárosokban és a fővárosban, de a klimatizált bevásárlóközpontok és egyes tömegközlekedési várótermek is rendelkezésre állnak.

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Szombattól másodfokú hőségriasztás rendelt el az országos tisztifőorvos a meteorológiai szolgálat előrejelzése alapján. A hőségriasztás kedd éjfélig tart. A Főpolgármesteri Hivatal arról tájékoztatta a sajtót, hogy Budapest forgalmas közterületein, valamint sűrűn lakott részein 300-500 méterenként elérhető ivókút, emellett különböző intézkedésekkel készülnek a fővárosi cégek és intézmények.

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Az ivókutak pontos helyét már a BudapestGO alkalmazásban és a budapest.hu oldalon is meg lehet nézni. Hozzátették: Budapesti Közművek valamennyi érintett divíziója előkészíti a hőség idejére a védelmi feladatokat: az FKF a locsolójárműveket indít, a FŐKERT öntözési és árnyékolási programokat működtet, a FŐTÁV pedig felkészíti a távhűtési rendszereket a nyári terhelésre.

A BKM mintegy 20 mosó-locsoló járművel végzi a közterületek hűtését. Kitértek arra is, hogy a Budapesti Közlekedési Központ több pihenőidőt biztosít a járművezetőknek. Szegeden, a Klauzál téren a Szegedi Vízmű Zrt. párakaput helyezett ki, a meglévők mellett a Móra Ferenc Múzeum előtti téren pedig egy újabb ivócsapot is felszereltek.

A párakapu és az ivócsap a tervek szerint a nyár végéig működik. Emellett a cég honlapján felsorolta a hagyományos, kék színű nyomós kutak helyszíneit is, ezekből Szegeden 124, a szintén a vállalkozás szolgáltatási területéhez tartozó Algyőn pedig 26 található. Székesfehérváron az önkormányzat tájékoztatása szerint a tavasztól őszig állandóan üzemelő 39 ivókút mellett a hőségriasztás idejére további öt helyszínen ivókutat üzemelnek be úgy, hogy ivásra alkalmas szerkezeteket szereltek fel az ott található tűzcsapokra. Felhívták a figyelmet, hogy a belvárosban több bevásárlóközpont és az autóbusz-pályaudvar váróterme klimatizált, ezek bárki által igénybe vehetők.

Pécsen az önkormányzat már napokkal ezelőtt egyeztetésre hívta az érintett városi cégek - így a városüzemeltetési feladatokat ellátó és a vízszolgáltató társaságok -, valamint az intézmények és partnercégek képviselőit a küszöbön álló hőségre való felkészülés jegyében. Ennek eredményeként a város közterületein minden eddiginél több ivóvízvételi lehetőséget kínálnak. A pecs.hu-n is megtalálható lista szerint összesen 44 ivókútnál és 5 csobogónál juthatnak ivóvízhez az emberek, akik számára tíz klimatizált épület is rendelkezésre áll.

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A hőség elől menekülők és felfrissülésre vágyók számára a belvárosi sétálóutcák felett árnyékoló napvitorlákat feszítettek ki, rendszeresen fognak járni útlocsoló járművek, a városi vízszolgáltató Tettye Forrásház Zrt. hat helyszínen állított fel reggeltől estig üzemelő párakapukat, a közösségi közlekedési feladatokat ellátó Tüke Busz Zrt. pedig az összes klímás buszán működtetni fogja a légkondicionálókat, a megállókban pedig eltekint az elsőajtós felszállási szabály alkalmazásától - közölte a helyhatóság.

Szita Károly, Kaposvár polgármestere Facebook-oldalán arra kérte az embereket, hogy figyeljenek egymásra a közeledő nagy hőségben, emellett arról tájékoztatott, hogy a város több pontján párakapukat hoztak működésbe és a forgalmas helyszíneken, játszótereknél napvitorlákat feszítettek ki. A polgármester felhívta a figyelmet arra is, hogy a szokásos helyszíneken működő ivókutakat is beindították, míg Kaposváron összesen tizennégy klimatizált épület áll a hűsölni akarók rendelkezésére, ezek címei pedig megtalálhatók a somogy.katasztrofavedelem.hu címen, ahol számos praktikus információ is olvasható a hőség kapcsán.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ kiemelte, a hirtelen felmelegedés és a tartós hőség különösen megterhelheti a szervezetet, ezért fontos, hogy időben felkészüljünk a kánikulára, és fokozottan figyeljünk idős hozzátartozóinkra és a saját egészségünkre is. A nagy melegben fontos a folyadékpótlás, mivel a hőségben a szervezet fokozottan veszít vizet és ásványi anyagokat; lehetőleg vizet vagy cukormentes italokat válasszunk, kerüljük a kávé, az alkohol, a magas koffein- és cukortartalmú üdítők, a zsíros ételek fogyasztását - emelték ki.
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