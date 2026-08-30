Újabb szombat, újabb Ötöslottó sorsolás. Lássuk, elvitte-e valaki a 2 milliárd forintos fődíjat.
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 35. játékhéten, vasárnap
Kihúzták a Hatoslottó 35. játékhetének vasárnapi nyerőszámait. Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat, így a következő héten, csütörtökön a várható főnyeremény 200 millió forint lesz.
A Hatoslottó játékon - nevének megfelelően - hat számot kell megjelölnünk az egy mezőn lévő 45 közül. Nyereményt ezzel akkor érhetünk el, ha a megjelölt számainkból legalább hármat kihúznak a sorsoláson.
Ha pedig minden számot kihúztak a mieink közül, akkor visszük el a főnyereményt. A Hatoslottó nyerőszámaiért, nyereményekért görgess lejjebb!
A Hatoslottó nyerőszámai a 35. héten, a vasárnapi sorsoláson a következők (emelkedő számsorrendben):
11; 8; 16; 19; 34; 35.
A 35. heti vasárnapi sorsoláson nem született telitalálatos szelvény. Éppen ezért a következő héten, csütörtökön 200 millió forintért játszhatnak a hazai szerencsevadászok.
További nyeremények a Hatoslottón:
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
- 3 találat: 3 870 Ft
- 4 találat: 16 295 Ft
- 5 találat: 2 008 895 Ft
Jokerszám: 578729
Ezen a játékhéten kettő darab Joker is született. Ezek egyenként 96 574 015 forintot fizetnek. A 36. héten a Joker várható főnyereménye 30 millió forint lesz.
(Címlapkép: Hatoslottó élő sorsolása 08.30-án a Duna tévén.)
KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső HATOSLOTTÓ aloldalunkon
Megújulva térnek vissza a Duna népszerű napi műsorai: itt a teljes lista a közszolgálati csatorna kínálatáról
Augusztus 31-től megújult tartalommal várják a nézőket a Duna hétköznaponként jelentkező magazinműsorai.
Megtörte a csendet az eltűntként keresett magyar válogatott focista: kiderült, miért zárkózott el a világ elől
Előkerült a tíz nappal ezelőtt eltűntként nyilvántartott egykori válogatott labdarúgó, Buzsáky Ákos.
Kihúzták a Hatoslottó 35. játékhetének csütörtöki nyerőszámait, a tét pedig 60 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!
Egy borsodi férfi biztos volt benne, hogy több mint 600 ezer forintot nyert a Tippmixen, miután Anthony Elanga betalált a Liverpool ellen.
Gyászol a magyar sportvilág: szörnyű tragédiában, mindössze 42 évesen hunyt el a közkedvelt világbajnok
Tragikus balesetben, 42 éves korában elhunyt Boros Gergely világ- és Európa-bajnok kajakos, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség korábbi szakmai igazgatója.
Megszólalt a magyar kaparós nyertes: mesés összeg ütötte a markát, erre fogja költeni a giganyereményt
Egy pápai olvasónk 10 millió forintot nyert kaparós sorsjegyen, és elárulta nekünk, mire költi a váratlanul jött összeget.
A borok szerelmeseit és azokat is várja a 35. Budapest Borfesztivál, akik még csak most ismerkednek a borok világával.
Kihúzták a Skandináv lottó nyerőszámait a 35. játékhéten, lássuk, sikerült-e valakinek elvinni a főnyereményt!
Nyolcvanéves korában, Los Angeles-i otthonában elhunyt Tim Curry brit karakterszínész.
Garázdaság miatt körözi a rendőrség a Fekete Vonat egykori tagját, a Beat művésznéven ismert Fehér Tibort. A zenész ellen a mai napon bocsátottak ki elfogatóparancsot.
Ezen a luxustelepülésen lakik Ráthonyi-Palácsik Tímea: világsztárok és topmilliárdosok az új szomszédai
Ráthonyi-Palácsik Tímea és családja a biztonság és a gyermekbarát környezet miatt döntött úgy, hogy Los Angelesből a New York melletti Greenwichbe költözik.
2026. augusztus 26-án, 83 éves korában elhunyt Nádas Péter Kossuth- és József Attila-díjas író.
A főnyeremény elérte a 800 millió forintot, miután mintegy három hónapja nem született telitalálatos szelvény.
2026. augusztus 26-án elhunyt Nádas Péter író.
A színésznő és műsorvezető most egy videóban mesélt arról, hogyan született meg az ötlet, és miért éppen a balatonfüredi Brázay Parkban valósult meg az elképzelés.
Régóta várt sorozat érkezik a SkyShowtime kínálatába: ikonikus színészek lesznek láthatók a képernyőn
A platform a legtöbb televíziós szolgáltatónál, valamint különféle okoseszközökön és okostévéken egyaránt elérhető.
A műsorstruktúra új, tematikus magazinokkal is bővült.
1 milliárd 210 millió forint volt a várható főnyeremény a Hatoslottón a vasárnapi sorsoláson. Valaki meg is nyerte a főnyereményt!
-
Az új iCAUR V27: klasszikus karakter, modern elektromos hajtás és szabadság, hogy bárhová elindulhassunk (x)
Az iCAUR V27 új megközelítést kínál az elektrifikált SUV-k világában.
-
Itt az ősz egyik legjobb programja: négy nap borozás a Budai Várban (x)
A borok szerelmeseit és azokat is várja a 35. Budapest Borfesztivál, akik még csak most ismerkednek a borok világával.