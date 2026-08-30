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Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 35. játékhéten, vasárnap

Pénzcentrum
2026. augusztus 30. 16:07

Kihúzták a Hatoslottó 35. játékhetének vasárnapi nyerőszámait. Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat, így a következő héten, csütörtökön a várható főnyeremény 200 millió forint lesz.

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A Hatoslottó játékon - nevének megfelelően - hat számot kell megjelölnünk az egy mezőn lévő 45 közül. Nyereményt ezzel akkor érhetünk el, ha a megjelölt számainkból legalább hármat kihúznak a sorsoláson.

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Ha pedig minden számot kihúztak a mieink közül, akkor visszük el a főnyereményt. A Hatoslottó nyerőszámaiért, nyereményekért görgess lejjebb!

A Hatoslottó nyerőszámai a 35. héten, a vasárnapi sorsoláson a következők (emelkedő számsorrendben):

11; 8; 16; 19; 34; 35.

A 35. heti vasárnapi sorsoláson nem született telitalálatos szelvény. Éppen ezért a következő héten, csütörtökön 200 millió forintért játszhatnak a hazai szerencsevadászok.

További nyeremények a Hatoslottón:

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  • 3 találat: 3 870 Ft
  • 4 találat: 16 295 Ft
  • 5 találat: 2 008 895 Ft

Jokerszám: 578729

Ezen a játékhéten kettő darab Joker is született. Ezek egyenként 96 574 015 forintot fizetnek. A 36. héten a Joker várható főnyereménye 30 millió forint lesz.

(Címlapkép: Hatoslottó élő sorsolása 08.30-án a Duna tévén.)

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