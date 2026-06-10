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Szórakozás

Változtat a One: reklámok kerülnek az RTL+ Premiumba, csak pluszpénzért lehet megúszni

Pénzcentrum
2026. június 10. 14:29

A One Magyarország 2026. június 30-tól alapjaiban változtat az RTL+ Premium TV Family csomagban elérhető verzióján: a szolgáltatás automatikusan reklámokat is tartalmazó formára vált. Aki továbbra is reklámmentes streaminget szeretne, annak havi 500 forintos felárat kell fizetnie. A módosítás a tartalmi kínálatot nem érinti, de új csomagstruktúrát és belépési rendszert vezet be.

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A One Magyarország változtatást jelentett be a TV Family csomagba épített RTL+ Premium szolgáltatás működésében: 2026. június 30-tól az eddig reklámmentesen elérhető felület automatikusan egy reklámokat is tartalmazó verzióra vált. A vállalat tájékoztatása szerint a módosítás nem érinti a tartalmi kínálatot, így a sorozatok, filmek és sportközvetítések továbbra is változatlan formában elérhetők maradnak - derült ki az ügyfeleknek kiküldött értesítővől.

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A döntés egyik legfontosabb következménye, hogy a felhasználói élményben megjelennek a reklámok, ami eddig nem volt része a szolgáltatásnak. A változás automatikusan életbe lép a meglévő előfizetéseknél, vagyis az ügyfeleknek aktívan kell lépniük, ha a korábbi, reklámmentes élményt szeretnék megtartani.

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A reklámok nélküli hozzáférés megőrzése felárhoz kötött: a szolgáltató havi 500 forintos pluszdíj ellenében biztosítja továbbra is a megszakításmentes verziót. Ez gyakorlatilag egy új csomagstruktúrát jelent a korábbi egységes kínálathoz képest, ahol a reklámmentesség alapértelmezett volt.

A változásokkal párhuzamosan a One egy új belépési rendszert is bevezet. Az úgynevezett One login segítségével a felhasználók a meglévő One-azonosítóikkal férhetnek hozzá az RTL+ Premium felülethez, így megszűnik a külön streaming-fiók létrehozásának szükségessége.

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A módosítások összességében a szolgáltatás monetizációs és technikai struktúrájának átalakítását jelzik, miközben a tartalmi kínálat változatlan marad. A felhasználók számára a döntés fő kérdése így az lesz, hogy elfogadják-e a reklámokkal bővített alapverziót, vagy külön díjért megőrzik a korábbi, reklámmentes élményt.
Címlapkép: Getty Images
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