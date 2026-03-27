Hivatalos, új pénzérméket vezetnek be Magyarországon: ennyit érnek, már mától forgalomban vannak

II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Bank új érméket bocsát ki. A tételek között szerepel egy 40 ezer forintos ezüst és egy 6 000 forintos színesfém emlékérme, valamint egymillió példányban egy különleges 50 forintos forgalmi érme is.

Az 1676. március 27-én, a Zemplén vármegyei Borsiban született fejedelem az 1700-as évek elején indított szabadságharcot a Habsburg-uralom ellen. Bár az 1703 és 1711 között vívott függetlenségi küzdelmet a császári csapatok végül leverték, a békekötésnek köszönhetően Magyarország és Erdély megőrizhette viszonylagos önállóságát.

A különleges forgalmi érme Berán Lajos szobrász terve alapján készült. A Szanyi Borbála szobrászművész által tervezett nagy címletű ezüst- és színesfém emlékérmék mindennapi fizetőeszközként való használata azonban kerülendő. Esetükben a feltüntetett névérték csupán a gyűjtői érték megőrzését szolgálja.

Az évforduló tiszteletére vert érmék elsődleges célja a történelmi megemlékezés és az értékközvetítés. Az új 50 forintossal a lakosság a mindennapi vásárlások és készpénzes fizetések során bárhol találkozhat - írta közleményében a jegybank.