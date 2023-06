Eladó a legendás vidéki stadion: nem kell a klubnak, másra költik a milliárdos állami támogatást

Szánthó Péter Link a vágólapra másolva

Eladósorba került a salgótarjáni focistadion: a tulajdonos valamivel több mint 336 millió forintot kér a szebb napokat is látott létesítményért. A Salgótarjáni BTC egyébként aktívan használta is a pályát, most jutottak fel az NB III-ba a megyei elsőosztályból. A salgótarjáni foci is kedvezményezettje a DVTK észak-magyarországi sportfejlesztési programjának, amelynek keretein belül már 2017-ben bejelentették a legendás Szojka Ferenc Stadion felújítását, ám azóta nem történt semmi. A tervek változtak, új komplexum fog épülni a városban, máshol.

Eladó a salgótarjáni Szojka Ferenc Stadion - szúrta ki a hirdetést a Pénzcentrum. Az 1344 négyzetméteres komplexumért 336 285 000 forintot kér a tulajdonos, a helyi focicsapat, a Salgótarjáni BTC. Akik egyébként aktívan használják is a létesítményt, a csapat idén jutott fel a megyei elsőosztályból az NB III.-ba. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Mint kiderült, jelenleg egy 3 szintes épület van a területen, mely a klubház, benne öltözők-fürdők, irodák, szertárak és játékvezetői helyiség, a felső emeleten büfé és kiszolgáló helyiségek vannak - legfelül egy VIP rész nagy terasszal. Korábban készült egy fejlesztési terv is, amelyben 5000 fősre bővítették volna a stadiont, valamint többek között modern klubházat építettek volna és egy VIP parkolót - ezt is szívesen átadják annak, aki megvásárolja az ingatlant. A stadion eladásában illetékes ingatlanközvetítő a TikTok-on is megmutatta a szebb napokat is látott komplexumot (ahol egyébként 1978-ban 18 ezer fő volt a nézőcsúcs, amikor a Fradival játszott a csapat), mint látható, ráférne a renoválás: @halaszvivieningatlan ♬ eredeti hang - Halász Vivien Sőt, mint arról a nool.hu beszámolt: tavasszal vandálok törtek be a stadionba, akik elektromos vezetékeket, csaptelepeket és további fémtárgyakat is eltulajdonítottak - milliós kárt okozva. Végül három fiatalt fogtak el, mindhárman elismerték a bűnösségüket, a lopott szajré egy részét egy salgótarjáni színesfém-átvevőhelyen értékesítették, egy másik hányadát pedig az elkövetők lakásán találták meg. Eladó a Szojka Ferenc Stadion. Forrás: oc.hu Nem lett semmi az állami milliárdokból? A salgótarjáni stadion nem túl fényes állapota már csak azért is meglepő, mert a klub öt éve fúzióra lépett a DVTK-val, és jelentős forrásokhoz juttot. A 10 milliárd forintra rúgó Diósgyőri VTK észak-magyarországi sportfejlesztési programjának keretein belül többek között a Szojka Ferenc Stadion rekonstrukciójára is jutott volna pénz a 2017-es bejelentések alapján. Azonban a 3100.hu szerint a salgótarjáni létesítmény-beruházások az Öblös Sporttelep megújításával el is indultak. Ezt az SBTC stadion felújítása és bővítése követte volna, de az építőipari árak időközbeni emelkedése ellehetetlenítette a beruházást. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Mára úgy tűnik, felújítás helyett a városban új stadion épül: a helyi hírportál tavaly év végén számolt be róla, hogy megkezdődtek a tervezési feladatok, az új tóstrandi stadion kiviteli terveit a békéscsabai MLR Studio Tervező és Lebonyolító Kft. készítheti el 124 millió forintért, ami a legolcsóbb ajánlat volt a közbeszerzésen. Sántha Gergely, a DVTK elnöke korábban arról beszélt, hogy az első kapavágások idén ősszel várhatóak az új stadionnál. Úgy tudjuk, hogy helyben többen nem is értik, hogy miért kell egy teljesen új stadiont építeni ahelyett, hogy a Szojka Ferenc Stadiont rekonstruálnák. Állítólag a tulajdonos is amiatt bosszús, hogy a DVTK-s fejlesztési keretből nem a meglévő létesítménnyel kezdenek valamit. Arról nem tudni, hogy ha sikerül eladni a stadiont, akkor mi lesz a salgótarjáni focicsapat sorsa, de a leglogikusabbnak az tűnik, hogy ameddig meg nem épül az új aréna, addig visszabérlik a korábbi létesítményt a meccseik idejére. Az interneten egyébként meg is találtuk a korábbi látványterveket, az ezeket készítő cég weboldala szerint ezek 2018-ból származnak: Egy korábbi látványterv. Forrás: ceosengineers.hu Persze, lehet, hogy nem is így fog kinézni az új stadion, hiszen, mint fentebb említettük, azóta már egy másik céget bíztak meg a tervezéssel. A 2022 végén zárult közbeszerzés dokumentumai szerint egyébként a Salgótarjánba tervezett komplexumban legfeljebb NB II-es szintű meccseket lehet majd megrendezni, azaz az MLSZ szabályainak értelmében "D" kategóriába tartozik majd a létesítmény. Az új stadion legalább 1000 férőhelyes lesz, a füves pálya mérete pedig kb. 105×68 méter. Címlapkép: Komka Péter, MTI/MTVA

NEKED AJÁNLJUK