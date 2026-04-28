Régóta várt film érkezik a SkyShowtime kínálatába: legendás színészek lesznek láthatók a képernyőn

Legendás színészekkel, feszült thrillerekkel és nagyszabású franchise-okkal erősít májusban a SkyShowtime: a kínálatot többek között olyan új sorozatok színesítik, mint a Prisoner vagy a Dutton Birtok. A hónapban különleges filmekkel is találkozhatunk, de a streamingszolgáltató kínálata a legkisebbeknek is tartogat újdonságokat.

A SkyShowtime áprilisi kínálata látványos erősítést kap: több új sorozat és film érkezik a platformra, köztük olyan produkciók is, amelyek nemcsak történetükkel, hanem szereplőgárdájukkal is komoly figyelmet érdemelnek. Az egyik legnagyobb dobás a „Downton Abbey: A nagy finálé”, amely május 25-én debütál a platformon. A világsikert arató sorozat filmes lezárása ezúttal az 1930-as évekbe repíti vissza a nézőket, ahol a Crawley családnak társadalmi botrányokkal és anyagi problémákkal kell szembenéznie.

Szintén komoly érdeklődésre tarthat számot az „Eddington”, amelyben Joaquin Phoenix és Pedro Pascal feszül egymásnak egy kisvárosi konfliktusban. A horror-western műfajú alkotás Ari Aster rendezésében készült, és Emma Stone, valamint Austin Butler is feltűnik benne.

A thrillerrajongók Jordan Peele új filmjét, a „Csúcs”-ot várhatják, amely egy sportoló összeomlását és megszállottságát mutatja be. A film május 19-től lesz látható a SkyShowtime kínálatában.

A horror műfaj kedvelői sem maradnak újdonság nélkül: érkezik a „Fekete telefon 2.” A Blumhouse új filmje Joe Hill novellájának folytatása, és a korábbi szereplők közül többen is újra feltűnnek benne, többek között Ethan Hawke is visszatér a hátborzongató történetben.

A hónap egyik legkülönlegesebb premierje lehet a „Death of a Unicorn”, amelyben Paul Rudd és Jenna Ortega alakítanak egy apa-lánya párost. A történet szerint egy unikornis elütése után természetfeletti események sora indul el, a lény maradványai pedig különleges gyógyító erővel bíró titkokat rejtenek.

A sorozatok között is akadnak nagy visszatérők. Májusban indul a „Dutton Ranch”, amely Beth Dutton és Rip Wheeler életét követi tovább a Yellowstone univerzumában. Az első két epizód május 22-én érkezik, ezt követően pedig hetente folytatódik a történet.

A SkyShowtime emellett családi és animációs tartalmakkal is készül: új részekkel tér vissza a SpongyaBob KockaNadrág, míg a kisebbek számára a „Gabi babaháza – A film” is megérkezik a platformra május végén.

A teljes májusi premierlista alapján a streamingplatform ezúttal is erős hónapra készül, különösen azok számára, akik a nagyszabású drámákat, thrillereket és horrorfilmeket kedvelik.