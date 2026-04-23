2026. április 23. csütörtök Béla
Rengeteg magyar cukrászda meglépte a váratlan akciót: féláron adják a fagyit, indulhat a roham

Pénzcentrum
2026. április 23. 14:01

Május 8-án rendezik meg a Magyar Fagylalt Napját, amelyhez a tervek szerint mintegy háromszáz cukrászda és fagylaltozó csatlakozik országszerte. A résztvevő helyeken legalább négyféle fagylalt lesz elérhető féláron, helyben fogyasztásra - közölték a szervezők csütörtökön

A közleményben emlékeztetnek: tavaly több mint 150 hely vett részt a kezdeményezésben, idén ennek dupláját várják a szervezők. A bővülés nemcsak az esemény népszerűséget mutatja, hanem azt is, hogy egyre több hazai cukrászda tekint közös ügyként a rendezvényre - olvasható az összegzésben.

Mint írták, Magyar Fagylalt Napja hivatalos védjegyoltalmat kapott, ezért az esemény elnevezését kizárólag regisztrált, ellenőrzött partnerek használhatják, ami hosszú távon a minőségbiztosítást és a rendezvény egységes arculatát is erősíti.

A tájékoztatás szerint a megnövekedett érdeklődés miatt a szervezők idén a résztvevő cukrászdák támogatására is hangsúlyt fektetnek: alapanyag-kedvezménnyel segítik a csatlakozó helyeket, hogy a féláras kínálat mellett is biztosítható legyen a megszokott minőség.

Kiemelték, az idei év egyik kiemelt fagylalttrendje a tortafagylalt. Egyre több helyen jelennek meg olyan ízek, amelyek klasszikus süteményeket alakítanak át fagylalttá. A szervezők szerint ez jól mutatja, hogy a vendégek egyszerre keresik az újdonságokat és a jól ismert ízeket - írták. A résztvevő helyszínek listája folyamatosan frissül, a cukrászdák számára a csatlakozási határideje az eseményhez május 2.
Új érték
Új értéken a biztosításban a vagyontárgy meghatározott időpontban - káridőponti - új állapotban való beszerzési árát vagy ujrabekerülési költségét, vagy újraelőállítási költségét értjük. Fontos szabálya az újérték alkalmazásának, hogy az újértéket a ténylegesen károsult vagyontárgy értékére vonatkoztatjuk, és nem arra a vagyontárgyra, amely helyette beszerezhető, vagy újból előállítható.Az új érték szerinti kártérítés egyik sarkalatos elvi kérdése, hogy a vagyontárgyak csak bizonyos avultsági fokig biztosíthatók ezen az értéken.

