Rengeteg magyar cukrászda meglépte a váratlan akciót: féláron adják a fagyit, indulhat a roham

Május 8-án rendezik meg a Magyar Fagylalt Napját, amelyhez a tervek szerint mintegy háromszáz cukrászda és fagylaltozó csatlakozik országszerte. A résztvevő helyeken legalább négyféle fagylalt lesz elérhető féláron, helyben fogyasztásra - közölték a szervezők csütörtökön

A közleményben emlékeztetnek: tavaly több mint 150 hely vett részt a kezdeményezésben, idén ennek dupláját várják a szervezők. A bővülés nemcsak az esemény népszerűséget mutatja, hanem azt is, hogy egyre több hazai cukrászda tekint közös ügyként a rendezvényre - olvasható az összegzésben.

Mint írták, Magyar Fagylalt Napja hivatalos védjegyoltalmat kapott, ezért az esemény elnevezését kizárólag regisztrált, ellenőrzött partnerek használhatják, ami hosszú távon a minőségbiztosítást és a rendezvény egységes arculatát is erősíti.

EZ IS ÉRDEKELHET Kitálalt a hazai fagylaltmester: húsbavágó igazság derült ki az idei nyári szezon árairól Meglepő részletek a világversenyről, de azt is eláruljuk, miért kerül 700 forintba idén egy gombóc fagylalt a Balatonnál.

A tájékoztatás szerint a megnövekedett érdeklődés miatt a szervezők idén a résztvevő cukrászdák támogatására is hangsúlyt fektetnek: alapanyag-kedvezménnyel segítik a csatlakozó helyeket, hogy a féláras kínálat mellett is biztosítható legyen a megszokott minőség.

Kiemelték, az idei év egyik kiemelt fagylalttrendje a tortafagylalt. Egyre több helyen jelennek meg olyan ízek, amelyek klasszikus süteményeket alakítanak át fagylalttá. A szervezők szerint ez jól mutatja, hogy a vendégek egyszerre keresik az újdonságokat és a jól ismert ízeket - írták. A résztvevő helyszínek listája folyamatosan frissül, a cukrászdák számára a csatlakozási határideje az eseményhez május 2.