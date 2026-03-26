A Hatoslottó nyerőszámai a 13. héten, csütörtökön

Ezen a héten 220 millió forint volt a Hatoslottó főnyereménye a csütörtöki sorsoláson. Lássuk, rámosolygott-e valakire Fortuna, elvitték-e a főnyereményt?

A Hatoslottó játékán egy adott játékmezőn hat számot kell megjelölnünk a lehetséges 45 közül. Nyereményt akkor lrhetünk el, ha az általunk megjelölt számokból legalább hármat kihúznak a sorsolás alkalmával. Ha pedig mind a hatot eltaláljuk, akkor miénk a főnyeremény, amely ezen a héten 220 millió forint.

A Hatoslottó nyerőszámaiért, a nyereményekért görgess lejjebb!

A Hatoslottó nyerőszámai a 13. heti, csütörtöki sorsoláson a következők:

8; 10; 11; 17; 28; 30;

Ezen a héten, a csütörtöki sorsoláson nem volt telitalálatos szelvény, így a következő, vasárnapi sorsoláson már 315 millió forint lesz a Hatoslottó várható főnyereménye.

További nyeremények a Hatoslottón:

3 találat: 2 860 Ft

4 találat: 7 430 Ft

5 találat: 477 685 Ft

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső HATOSLOTTÓ aloldalunkon