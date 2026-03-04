Kálloy Molnár Péter 55 éves korában, rövid lefolyású betegségben hunyt el tavaly december 1-jén.
Kvíz: Jól ismered a gyógynövényeket? Ha ezeket felismered, egy igazi javasasszony, füvesember veszett el benned!
Hasznos tudás lehet a gyógynövények ismerete a mindennapokban, hiszen a gyógyító füveket a kertünkben nevelve, vagy erdőről-mezőről gyűjtve természetes orvossághoz juthatunk. Ehhez csak ismerni kell a növények ismertetőjegyeit, illetve hatásukat, adagolásukat. Ugyan nem válhat mindenkiből vajákos asszony vagy füvesember, néhány főzet, teakeverék receptjét bárkinek érdemes ismerni, vagy hogy az alapvető gyógynövények mikor hasznosak. Te mennyire ismered a gyógyhatású növényeket? A mai kvíz során tesztelheted, felismered-e azokat képről!
Kvíz: Te is játszottál a The Sims-játékokkal, vagy még mindig szoktál? Nosztalgiázz a mai kvízünkkel!
A The Sims játékokon rengeteg gyerek nőtt fel, több korszakot is meghatároztak.
Kvízünk tesztelheted, mennyire vagy jártas az idegen, vagy régies szavak jelentésében és a szlengben.
Ha gyermekkorod óta lenyűgöz a csillagászat és szívesen elmélyednél galaxisunk és bolygórendszerünk rejtelmeiben, ne habozz megválaszolni kérdéseinket!
A TOP10 februári kvízeink listáján 2026-ban többek között a 90-es évek kérdéssor, a bibliai ki-kicsoda és a Tisza-kvíz kapott helyett.
A mai kvíz során magyar városok és falvak között keressük a kakukktojásokat, amelyek valamiért kilógnak a sorból.
Kvíz: Fejből tudod a híres filmidézeteket? Ez a 10 kérdés a legnagyobb filmőrülteket is megizzasztja!
A mai kvíz során ikonikus megszólalásokat idézünk fel a magyar és külföldi filmek világából.
A Pénzcentrum mai földrajz kvízében arra vagyunk kíváncsiak, mit tudsz a világ legnagyobb tavairól. Vigyázat: ez a kérdéssor a haladóknak is feladja a leckét!
A mai kvíz során a legfontosabb pénzügyi kifejezések kerülnek fókuszba. A kérdések segítségével felmérheted, mennyire mozogsz otthonosan a pénzügyek világában, és mely területeken érdemes még...
Kvíz: Kóstoltad már a tequilát? Erre a 10 kérdésre kevesen tudják a helyes választ a népszerű rövidital kapcsán!
A tequila nem csak azért különleges, ahogyan fogyasztják - sokan nem is gondolnák, milyen furcsa növény párlatából készítik. Lássuk, mit tudsz a világhírű italról!
Kvíz: Jó vagy történelemből, mennek még az évszámok? Teszteld, mit tudsz a fontos februári világeseményekről!
A mai kvíz során olyan történelmi érdekességekre és sorsfordító eseményekre kérdezünk rá, amelyek februárhoz köthetők.
Kvíz: Vissza az iskolapadba! Te ismered ezeket a nem hétköznapi mértékegységeket? Lássuk, elérsz-e 10 pontot!
A mai kvíz során próbára teheted a tájékozottságodat.
Akik a 90-es években voltak gyerekek, vagy fiatal felnőtt éveiket taposták, azok számára rendkívül meghatározó volt ez a korszak.
Kvíz: Te ismered ezeket a régies, népies magyar szavakat? Lássuk, tudod-e mit jelent ez a 10 kifejezés!
A mai kvíz során olyan kifejezésekkel találkozhatsz, amelyek egykor természetes részei voltak a beszédnek, ma azonban már inkább fejtörőt jelentenek.
A Pénzcentrum mai történelmi kvízében annak járunk utána, mennyire ismered az ókori egyiptomi mitológia világát, a legfontosabb isteneket, szimbólumokat.
A színész életútja sok emlékezetes alakítással gazdagodott az évek során, szinte nincs is olyan műfaj, amiben nem próbálta ki magát.
Ha rajongsz az építészeti remekművekért, a Pénzcentrum mai képes kvízéről semmi esetre se maradj le: lássuk, felismered-e a világ legikonikusabb épületeit, mindössze képek alapján!
Ismerd meg a kínai holdnaptárt és az újévi szokásokat, hagyományokat!
A Pénzcentrum legújabb irodalmi kvízében arra vagyunk kíváncsiak, vajon emlékszel-e még arra, ki kicsoda a Bibliában, milyen tettek, események köthetők a nevükhöz!
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.