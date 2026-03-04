2026. március 4. szerda Kázmér
Fiatal felnőtt nő a szabadban a kamillamezőn élvezve a nyarat
Kvíz

Kvíz: Jól ismered a gyógynövényeket? Ha ezeket felismered, egy igazi javasasszony, füvesember veszett el benned!

Pénzcentrum
2026. március 4. 18:02

Hasznos tudás lehet a gyógynövények ismerete a mindennapokban, hiszen a gyógyító füveket a kertünkben nevelve, vagy erdőről-mezőről gyűjtve természetes orvossághoz juthatunk. Ehhez csak ismerni kell a növények ismertetőjegyeit, illetve hatásukat, adagolásukat. Ugyan nem válhat mindenkiből vajákos asszony vagy füvesember, néhány főzet, teakeverék receptjét bárkinek érdemes ismerni, vagy hogy az alapvető gyógynövények mikor hasznosak. Te mennyire ismered a gyógyhatású növényeket? A mai kvíz során tesztelheted, felismered-e azokat képről!

Kvíz: Jól ismered a gyógynövényeket? Ha ezeket felismered, egy igazi javasasszony, füvesember veszett el benned!

1/10 kérdés
Kezdjünk egy egyszerűvel! Melyik, szabadföldben termesztett gyógynövény látható a képen?
Naplemente egy nyári levendulamező felett Tihanyban, Magyarországon- Ez a fotó HDR felvételt készít
levendula
kamilla
kakukkfű
búzavirág
2/10 kérdés
Természetjáróknak még ez sem olyan nehéz. Melyik gyógynövény látható a képen?
A nyári erdőben növekvő csalán. Vadon élő növény.
kender
csalán
menta
citromfű
3/10 kérdés
Melyik gyógynövény látható a képen, amit elsősorban gyulladáscsökkentő, sebgyógyító és bőrnyugtató hatásáról ismernek?
közelkép egy orvosi körömvirág virágairól a réten
körömvirág
pitypang
kamilla
kasvirág
4/10 kérdés
Melyik gyógynövény van a képen? Baktériumölő hatása miatt hatásos köptetőként köhögés kezelésére.
lándzsás útifű
ánizs
édeskömény
kakukkfű
lándzsás útifű
5/10 kérdés
Melyik gyógynövény látható a képen? Leginkább immunerősítő hatásáról ismert, fokozza a szervezet ellenálló képességét a vírusfertőzések és a gyulladások ellen.
Lila és narancssárga évelő kúpvirágok Echinacea Purpurea egy botanikus kertben. bíbor kasvirág
hibiszkusz
őszi margitvirág
máriatövis
bíbor kasvirág
6/10 kérdés
Melyik csodaszernek kikiáltott gyógynövény van a képen, aminek használata csak külsőleg javallott?
Reggeli szabadtéri tevékenység az aloe vera cserép növény öntözéséhez, tér másolása
sárkányfa
anyósnyelv
aloe vera
agglegénypálma
7/10 kérdés
Milyen növény gyógyhatású gyökere látható a képen?
Gyömbérgyökér és szeletelt gyömbér egy faasztalon
taro
ginseng
gyömbér
maca
8/10 kérdés
Mi ez a sokféle felhasználású, a magyar konyhákban is egyre gyakrabban megtalálható gumós gyógynövény?
Eredeti és friss nyers édeskömény rusztikus háttéren
koriander
bordáskel
medvehagyma
édeskömény
9/10 kérdés
Melyik, elsősorban a májra gyakorolt gyógyhatásáról ismert növény van a képen?
Silybum (máriatövis) a Glees, Maria Laach mező szélén 2020 júliusában.
görögszéna
gyermekláncfű
máriatövis
articsóka
10/10 kérdés
Végül ismét egy könnyű kérdés. Melyik növény látható a képen, melynek virága és bogyója is sokféle gyógyhatással bír?
A bodzavirág vagy Sambucus nigra tavasszal teljes virágzásban.
kökény
csipkebogyó
bodza
galagonya
Címlapkép: Getty Images
