Hasznos tudás lehet a gyógynövények ismerete a mindennapokban, hiszen a gyógyító füveket a kertünkben nevelve, vagy erdőről-mezőről gyűjtve természetes orvossághoz juthatunk. Ehhez csak ismerni kell a növények ismertetőjegyeit, illetve hatásukat, adagolásukat. Ugyan nem válhat mindenkiből vajákos asszony vagy füvesember, néhány főzet, teakeverék receptjét bárkinek érdemes ismerni, vagy hogy az alapvető gyógynövények mikor hasznosak. Te mennyire ismered a gyógyhatású növényeket? A mai kvíz során tesztelheted, felismered-e azokat képről!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Jól ismered a gyógynövényeket? Ha ezeket felismered, egy igazi javasasszony, füvesember veszett el benned! 1/10 kérdés Kezdjünk egy egyszerűvel! Melyik, szabadföldben termesztett gyógynövény látható a képen? levendula kamilla kakukkfű búzavirág Következő kérdés 2/10 kérdés Természetjáróknak még ez sem olyan nehéz. Melyik gyógynövény látható a képen? kender csalán menta citromfű Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik gyógynövény látható a képen, amit elsősorban gyulladáscsökkentő, sebgyógyító és bőrnyugtató hatásáról ismernek? körömvirág pitypang kamilla kasvirág Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik gyógynövény van a képen? Baktériumölő hatása miatt hatásos köptetőként köhögés kezelésére. ánizs édeskömény kakukkfű lándzsás útifű Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik gyógynövény látható a képen? Leginkább immunerősítő hatásáról ismert, fokozza a szervezet ellenálló képességét a vírusfertőzések és a gyulladások ellen. hibiszkusz őszi margitvirág máriatövis bíbor kasvirág Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik csodaszernek kikiáltott gyógynövény van a képen, aminek használata csak külsőleg javallott? sárkányfa anyósnyelv aloe vera agglegénypálma Következő kérdés 7/10 kérdés Milyen növény gyógyhatású gyökere látható a képen? taro ginseng gyömbér maca Következő kérdés 8/10 kérdés Mi ez a sokféle felhasználású, a magyar konyhákban is egyre gyakrabban megtalálható gumós gyógynövény? koriander bordáskel medvehagyma édeskömény Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik, elsősorban a májra gyakorolt gyógyhatásáról ismert növény van a képen? görögszéna gyermekláncfű máriatövis articsóka Következő kérdés 10/10 kérdés Végül ismét egy könnyű kérdés. Melyik növény látható a képen, melynek virága és bogyója is sokféle gyógyhatással bír? kökény csipkebogyó bodza galagonya Eredmények

Címlapkép: Getty Images

