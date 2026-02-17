Egyre több magyar lakástulaj jön rá, ezt érdemes meglépni 2026-ban: ők már védve vannak a drága meglepetésektől?

A részvénypiac forgalma 25,7 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek a pénteki záráshoz képest.
Csökkenő érdeklődés, növekvő online kötési arány és tudatosabb ügyfelek jellemzik a lakásbiztosítási piacot a Groupama biztosító kapánytapasztalatai szerint - hangzott el a biztosító sajtóeseményén. A felmérések alapján már nem az alacsony díj a döntő szempont, hanem a megfelelő fedezet, a magasabb kártérítés és a gyors kárrendezés. Eközben egyre többen frissítik régi szerződésüket, ami az alulbiztosítottság mérséklődését is jelezheti, miközben a káresemények aránya továbbra is magas a biztosított háztartások körében.
A sajtótájékoztatón Szobonya László, a Groupama Biztosító lakossági nem-életbiztosítás termékmenedzsment vezetője szerint az első két lakáskampány tapasztalatai vegyes képet mutatnak. A mintegy ezer kitöltő válaszai alapján 2025-re körülbelül 20 százalékkal csökkent az érdeklődés, miközben az aktív ügyfelek aránya 12 százalék volt.
Ezzel párhuzamosan látványosan nőtt a digitális csatornák szerepe. Az online szerződéskötések forgalma emelkedett, részarányuk már elérheti a 20-25 százalékot. Az MNB adatai is hasonló trendet mutatnak: a lakásbiztosítások 84,5 százalékát továbbra is személyes tanácsadáson keresztül kötik, de az online szerződéskötések aránya 2021-es 10 százalékról 2025-re 15,5 százalékra nőtt.
A felmérés szerint a váltók döntését nem elsősorban a díjcsökkenés motiválta. Sokkal inkább az számított, hogy aktualizált szerződéssel rendelkezzenek, nagyobb kártérítési összeget és szélesebb fedezeti kört kapjanak. Az ügyfelek körében nőtt a védettségi szint is.
- A három évnél régebbi szerződések aránya 27-ről 22 százalékra mérséklődött,
- a tíz évnél idősebb szerződéseké 15-ről 9 százalékra esett vissza.
- Azok aránya, akik soha nem frissítették a biztosításukat, 10-ről 5 százalékra csökkent.
A kutatásból az is kiderült, hogy a megkérdezettek 39 százalékának volt káreseménye az elmúlt öt évben. Kisebb károknál átlagosan 6 napon belüli ügyintézést várnak, nagyobb károknál legfeljebb 12 napot tartanak elfogadhatónak.
Szobonya László hangsúlyozta, hogy az árérzékenység továbbra is jelen van, ugyanakkor egyre nagyobb az érdeklődés a kiegészítő fedezetek iránt, például a családi balesetbiztosítás, a gyorsszerviz vagy a felelősségbiztosítás iránt. Egy átlagos ügyfélnek 5-6 évente van káreseménye, ezért kiemelten fontos a megfelelő fedezet kiválasztása és a szolgáltatási folyamat megismerése.
Berentés László, a Groupama Biztosító szolgáltatási igazgatója szerint a kárbejelentési lehetőségek bővülése jelentősen leegyszerűsítette az ügyintézést, a károk többségét 6 napon belül lezárják. Elmondta, hogy eddig a legrosszabb napon, tavaly nyáron, mintegy 16 ezer kárbejelentés érkezett, amelyet időben sikerült rendezni.
Pista László, az OTP Bank biztosítási területének vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy egy szerződés aktualizálása nem feltétlenül jár magasabb díjjal. Ugyanakkor ha valaki 4-5 éve nem frissítette a lakásbiztosítását, egy káreseménynél komoly kellemetlen meglepetés érheti, mivel az ingatlanok és az építőanyagok ára az elmúlt években jelentősen emelkedett. A szakértők arra számítanak, hogy az idei kampány tovább csökkentheti az alulbiztosítottságot, ami gyorsabb kárrendezést is eredményezhet.
A kutatás azt is megmutatta, hogy az akciók, hűségkedvezmények és ajándékok egyre kevésbé fontosak a lakosság számára. Az ügyfelek sokkal inkább a gyors és egyszerű kárügyintézést értékelik.
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén