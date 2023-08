Molnár Anikó az OnlyFansról: Ahogy jöttek a milliók, átfordult az egész kőkemény bizniszbe

Blikk Link a vágólapra másolva

Molnár Anikó hónapok óta OnlyFans erotikus oldalon mutatja meg bájait az előfizetőknek, akik úgy érezhetik "kettesben" maradhatnak a negyedik ikszen túl is vonzó nővel - írja a Blikk. Ők beleshetnek a szobájába, de az érzéki világ kulisszái mögé csak a Blikk olvasói nézhetnek be. Az egykori Nagy Ő hosszú évekig élt civilként, és küzdött a megélhetésért, mint oly sokan. Szakmáját máig nem adta fel, sminktetoválóként ma is fogad vendégeket, de anyagi biztonságot már az erotikus tartalmak előállítása biztosítja neki és édesanyjának. Ezek a havonta több millió forintot is hoznak a konyhára.

Molnár Anikó már élvezi, hogy saját maga főnöke, és nem kell olyat tennie, amit nem szeretne. A számára is váratlan siker ellenére sem bízta el magát. "Azt vallom, hogy az élet minden területén szükség van alázatra. A képeim nem azt sugározzák, hogy örüljön neki az előfizető, hogy megnézhet, hanem hogy én örülök, mert megtisztel a figyelmével, kíváncsi rám, és mondjuk egy ebéd árát kifizeti ezért" - mondta el. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A hamarosan 48 éves Anikó folyamatosan újabb erotikus tartalmat oszt meg a követőivel, és hamar rá kellett ébrednie, hogy ez egész embert igényel. "Sokan megkérdőjelezik, hogy ez munka. Valóban összehasonlíthatatlan egy kemény fizikai melóval, és nem is érzem munkának, annak ellenére, hogy sokszor nagyon fárasztó: rengeteg ötletet, kreativitást és időt igényel. Azért sem könnyű, mert akkor is szexinek kell lennem, amikor nincs igazán jó kedvem" - mesélte a lapnak. Ahogy jöttek a milliók, átfordult az egész kőkemény bizniszbe, és kitoltam a határokat. Az erkölcscsőszök fintoroghatnak, de nem biztos, hogy érdemes. Nincs gyermekem, akinek magyarázkodnom kéne, csak magamnak kell megfelelnem. Régebben voltak olyan mélypontjaim, amikor azt gondoltam, véget kéne vetnem az életemnek, de mindig kerestem a kiutat. Az OnlyFans-oldalam egy véletlennek köszönhetően jött létre, sokáig mondogattam, hogy ez nem nekem való. Aztán amikor a csapatom segített feltölteni az első hat fotót, elkezdődött az őrület. Egy biztosabb jövőért vetkőzöm és az anyukámért, aki mindig büszke rám. A házunk felújítását is gyorsan sikerült befejezni, mióta az üzlet beindult – magyarázta Anikó, aki bár havonta milliókat keres vele, nem fárasztó robotként tekint a vadító képek, videók készítésére a lap szerint. EZ IS ÉRDEKELHET Vagyonokért árulják testüket ezek a magyar hírességek: megdöbbentő nevek a titkos listán Az OnlyFans oldalon mára már egyre több magyar sztár regisztrál, hogy kiegészítsék a keresetüket.

Címlapkép: Getty Images

