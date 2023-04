Kemény büntetést kaphat erotikus képeiért Molnár Anikó: megjött a figyelmeztetés, ez rá is vonatkozik

Nem olyan egyszerű az Only Fansen tevékenykedők élete Magyarországon, mint sokan gondolnák. Mások mellett Molnár Anikónak és a VV több szereplőjének is tételesen adóznia kell a bevételek után, vállalkozóként vagy adószámos magánszemélyként. A NAV szóvivője arra figyelmeztet, hogy a hatóság kész reagálni az új jelenségekre.

Az utóbbi hetekben már az Európai Bíróság is foglalkozott az Only Fans nevű oldalon szerzett bevételek adóvonzatával - ez az az oldal, ahol többek között Molnár Anikó, a ValóVilág több szereplője, és más magyar celebek is árulják erotikus képeiket. Kis Péter András, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szóvivője a Világgazdaságnak arról beszélt, a magyarországi Only Fans-eseknek két lehetőségük van a legális adózásra: vagy vállalkozóvá válnak (akár egyénivé, akár céges formában), vagy a személyi jövedelemadó szabályai szerint fizetik a közterhet. Ha valaki kiegészítő tevékenységként tesz közzé tartalmakat az Only Fansen, akkor valószínűsíthető, hogy emiatt nem hoz létre vállalkozást, úgyhogy a magánszemélynek adószámot kell kiváltania.

Sőt, a magyar Only Fans alkotóknak kötelessége negyedévente adóelőleget megállapítani és megfizetni, a teljes éves jövedelmét és a megfizetett adóelőleget pedig az éves adóbevallásában szerepeltetni. Ám nem kell előleget leróni mindaddig, amíg a fizetendő közteher nem több tízezer forintnál - tette hozzá a szóvivő. Arra a kérdésre, hogy számíthatnak-e razziára a pénzért meztelenkedő magyarok, Kis Péter András azt mondta, hogy bár a NAV terveiben nem szerepel az Only Fans alkotók ellenőrzése, de ez nem jelenti azt, hogy az újonnan felmerülő jelenségekre ne reagálna a hatóság.