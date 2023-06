Leeseik az állad: elárulta Molnár Anikó, pontosan mennyit keres havonta az erotikus képeiével

Szerinte tisztességes munkából képtelenség megélni ebben az országban, ezért az interneten árulja erotikus képeit, amivel havonta 5 millió forintot keres. Ebből persze még adóznia is kell, sőt, a bevétel 20 százalékát pedig leveszi az anyacég. De úgy tűnik, így is megéri.

Nemrég derült ki, hogy Molnár Anikó is készített magának egy profilt az OnlyFans-en, hogy megmutassa a világnak 47 évesen is lehet szexi egy női test. Most a Storynak nyilatkozott, amit a 24.hu szemlézett, mennyit keres erotikus képeivel. Az egykori ValóVilág-szereplő azt is megosztotta a magazinnal, hogy az oldalának tagsági díja havi 15 dollár, azaz körülbelül 5200 forint. Jelenleg közel 1000 feliratkozója van.

Vannak külön fizetős tartalmak is attól függően, hogy milyen merész az adott bejegyzés. Ezek általában 5 és 10 dollár, tehát körülbelül 1700-3400 forint körül mozognak. Van, hogy akár havi ötmillió forintot is megkeresek, de ebből azért keményen kell adózni, a bevétel 20 százalékát pedig leveszi az anyacég. Ki kell fizetni a fotósokat, kollégákat is, egy részét vissza kell forgatni a tartalmak gyártásába, ruhákra, fehérneműkre, cipőkre, de így sem panaszkodom

Pár évvel ezelőtt robbant be a köztudatba az OnlyFans nevű oldal, ami arról lett híres, hogy a felhasználó feliratkozhatnak egy-egy személy oldalára, majd egy meghatározott összegért láthatóvá válnak számukra kedvencük által feltöltött pikáns és pornográf videók és fotók.