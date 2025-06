Boban Marković is ingyen bulit csap a nyár legmenőbb történelmi karneválján: ezt kár lesz kihagyni

A gazdasági nehézségek ellenére sem kell rövidített Savaria Karnevállal Szombathelynek beérni. A szervezők és a támogatók összefogásának köszönhetően 2025-ben is négynapos lesz a Dunántúl egyik legnagyobb szabadtéri rendezvénye – hangzott el hétfő délben a Történelmi Témaparkban tartott sajtótájékoztatón.

Szombathely monstre történelmi fesztiválja augusztus 21-én veszi kezdetét, és augusztus 24-ig kínál színes, látványos, történelmi és kulturális programokat a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. szervezésében. A sajtótájékoztatón Horváth Soma alpolgármester, Grünwald Stefánia ügyvezető, valamint a különböző helyszínek felelősei mutatták be a karnevál főbb részleteit. Mint elmondták, az idei évben sokáig kérdéses volt, hogy a megszokott négy nap helyett csupán három napig tarthatják-e meg a karnevált. A gazdasági nehézségek, valamint a Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak bizonytalansága miatt a városvezetés plusz 13 millió forintot biztosított a program megtartásához, így a teljes költségvetés körülbelül 160 millió forintra rúg. Ehhez hozzájárulnak a szponzori támogatások is.

Mit kap a közönség?

Gladiátorok, tüzes és vizes show, no meg a barbárok – ígéri Mentes Laura, a Történelmi Témapark helyszínfelelőse, aki személyes kötődése miatt is különösen elhivatott a látványos programok biztosításában. Az idei év újdonsága, hogy a szokásos tűzzsonglőrök produkcióját vízi és fényjáték egészíti ki, új szintre emelve az esti látványshow élményét.

Nem minden hagyományos elem térhet vissza 2025-ben: a folkudvar idén sajnos kimarad a programból, mivel az Ungaresca Táncegyüttes nem kapott rá támogatást. Alternatív megoldásként azonban a Szombathelyi Egyházmegye léphet a helyére, és a Berzsenyi téren szervezhet kulturális programokat.

Fő téri Forum Színpad fellépői:

Savaria Szimfonikus Zenekar (nyitókoncert)

GRUND – vígszínházi fiúzenekar

Besh o droM

Isis Big Band (30 éves jubileum)

Péterfy Bori & Love Band

Analog Balaton

Duckshell

Selah Vie

Sörtér fellépői (12 zenekar, több műfajban):

Other Generation

Culture Cuvée

Crazy Daisy Jug Band

The Crazy Rogues

Paya and The Raptors

Jazz Nicholson Project

Triász

Vadvágány

Rockmen

Akusztik Stand Up (trió)

Rézeleje Fanfárosok

Band of StreetS

Színházi programok (Thália kert és a karneválszínház):

„Patkó Bandi legendája” – KL Színház & Kabóca Bábszínház (Czéh Dániel)

„CiciKrisztus” – Nick Hornby műve (Ficere Béla, rendező: Bodor Géza)

„Mintapinty” – Kollázs Kulturális Egyesület (Ecsedi Erzsébet, rendező: Ecsedi Csenge)

„Chioggiai kalamajka” – Weöres Sándor Színház, vendég: Bezerédi Zoltán, rendező: Nagy Cili (Megyeháza udvara)

A gazdasági nehézségek ellenére pozitív példa viszont Boban Marković zenekara, akik szinte jelképes fellépti díjjal vállalták az idei koncertet – köszönetképpen a városért és a karnevál szellemiségéért.

A karneválszínház idén is különleges élményt kínál: a Megyeháza udvarán nyolc alkalommal játsszák majd az előadást. A jegyár egységesen 6900 forint, de Szent Márton kártyával és színházi bérletekkel kedvezmény is igénybe vehető. A Thália kert is könnyedebb műfajokkal, köztük a provokatív humorú CiciKrisztus című komédiával várja a látogatókat. A Sörtéren idén is erőteljes zenei kínálat lesz, a részletek azonban még nem mind ismertek.