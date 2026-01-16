Legendás sorozatok térnek vissza a képernyőre: örülhetnek a magyar nézők!

Az idei évet is számtalan új premierrel indítja a Disney+, köztük olyan tartalmakkal, mint az „Ezer bokszütés" második évada, a sztárparádét ígérő „A Szépség” az FX gyártásában, valamint a Marvel legújabb alkotása, a „Wonder Man”. A streamingszolgáltatóra olyan közkedvelt sorozatok folytatásai is visszatérnek, mint „A mackó”, vagy a „Daredevil: újjászületés”, sok más remek tartalom mellett.

Idén a Disney+ tovább bővíti kínálatát: számos vadonatúj sorozat érkezik a platformra, a nagyszabású franchise-produkcióktól az egyedi hangvételű, friss történetekig. A folyamatosan megújuló tartalomkínálatnak köszönhetően a család minden tagja, bármilyen műfajt is kedveljen, megtalálhatja a számára legizgalmasabb újdonságokat.

Az alkotó, író és executive producer Steven Knight („Peaky Blinders”) nagy sikerű, az „Ezer bokszütés" című drámasorozatának második évada már elérhető a platformon mind a hat epizóddal. A BAFTA-díjas Malachi Kirby az Emmy-díjas Erin Doherty és Stephen Graham oldalán tér vissza a sorozat folytatásában. A megtörtént események inspirálta sorozat a londoni East End 1880-as évekbeli brutális világába repíti a nézőt. Szintén január 13-tól elérhető a platformon Meaghan Oppenheimer nagy sikerű, „Hazudj!” című drámasorozatának új évada. A harmadik felvonás Lucy Albright (Grace Van Patten) és Stephen DeMarco (Jackson White) viharos kapcsolatának újabb fejezetét követi nyomon, miután a tavaszi szemeszter kezdetére újra egymásra találnak a Baird College falai között.

Egyben hamarosan érkezik az FX gyártásában készült „A Szépség”, amely egy nagyszabású nemzetközi thrillersorozat, Ryan Murphy közreműködésével. A történet szerint a divatvilág legmagasabb szintje felett sötétebbnél sötétebb felhők gyülekeznek, amikor világhírű szupermodellek brutális és rejtélyes körülmények között sorra életüket vesztik. A főszereplők között Ashton Kutcher, Evan Peters, Anthony Ramos, Jeremy Pope és Rebecca Hall, de feltűnik majd Bella Hadid is. A premier napján, január 22-én, az első három epizód lesz látható. A szintén nagy sikerű, kritikusok által elismert, díjnyertes FX produkció, „A mackó” legújabb, ötödik évada is idén érkezik a Disney+ felületére.

A Marvel-rajongóknak igazi csemege lehet a 2026-os év, hiszen még januárban debütál a stúdió legújabb alkotása, a „Wonder Man”, amelynek középpontjában Simon Williams, egy feltörekvő hollywoodi színész áll, akinek eddig nem igazán sikerült beindítani a karrierjét. A sorozat mind a nyolc epizódja január 28-tól lesz elérhető. Ezen kívül még márciusban debütál a „Daredevil: újjászületés” második évada is, amely Matt Murdock, a figyelemre méltó képességekkel rendelkező vak ügyvéd körüli történéseket követi nyomon. Szintén 2026-ban érkezik az „X-Men '97" animációs sorozat második évada és a „VisionQuest” is, amely a mesterséges intelligenciával rendelkező hős, Vízió történetét viszi tovább, aki megpróbálja visszaszerezni elvesztett emlékeit és újra felfedezni az emberi oldalát.

A Star Wars-rajongóknak sincs okuk csüggedésre, hiszen az év további részében több izgalmas tartalom is érkezik a galaxisból. Folytatódik az „Ahsoka”, amely tovább mélyíti a jól ismert karakter történetét, emellett jön a „Star Wars: A kilencedik jedi”, amely új szemszögből bővíti az univerzumot, valamint a „Star Wars: Maul – Árnyak mestere”, amely Darth Maul sötét múltjára és hatalmi törekvéseire fókuszál.