Január 17-én Pécs a zene fővárosává válik: kilenc helyszínen, közel 200 produkcióval, ingyenes koncertekkel és nemzetközi fellépőkkel várja a fesztiválozókat a Made in Pécs.
Legendás sorozatok térnek vissza a képernyőre: örülhetnek a magyar nézők!
Az idei évet is számtalan új premierrel indítja a Disney+, köztük olyan tartalmakkal, mint az „Ezer bokszütés" második évada, a sztárparádét ígérő „A Szépség” az FX gyártásában, valamint a Marvel legújabb alkotása, a „Wonder Man”. A streamingszolgáltatóra olyan közkedvelt sorozatok folytatásai is visszatérnek, mint „A mackó”, vagy a „Daredevil: újjászületés”, sok más remek tartalom mellett.
Idén a Disney+ tovább bővíti kínálatát: számos vadonatúj sorozat érkezik a platformra, a nagyszabású franchise-produkcióktól az egyedi hangvételű, friss történetekig. A folyamatosan megújuló tartalomkínálatnak köszönhetően a család minden tagja, bármilyen műfajt is kedveljen, megtalálhatja a számára legizgalmasabb újdonságokat.
Az alkotó, író és executive producer Steven Knight („Peaky Blinders”) nagy sikerű, az „Ezer bokszütés" című drámasorozatának második évada már elérhető a platformon mind a hat epizóddal. A BAFTA-díjas Malachi Kirby az Emmy-díjas Erin Doherty és Stephen Graham oldalán tér vissza a sorozat folytatásában. A megtörtént események inspirálta sorozat a londoni East End 1880-as évekbeli brutális világába repíti a nézőt. Szintén január 13-tól elérhető a platformon Meaghan Oppenheimer nagy sikerű, „Hazudj!” című drámasorozatának új évada. A harmadik felvonás Lucy Albright (Grace Van Patten) és Stephen DeMarco (Jackson White) viharos kapcsolatának újabb fejezetét követi nyomon, miután a tavaszi szemeszter kezdetére újra egymásra találnak a Baird College falai között.
Egyben hamarosan érkezik az FX gyártásában készült „A Szépség”, amely egy nagyszabású nemzetközi thrillersorozat, Ryan Murphy közreműködésével. A történet szerint a divatvilág legmagasabb szintje felett sötétebbnél sötétebb felhők gyülekeznek, amikor világhírű szupermodellek brutális és rejtélyes körülmények között sorra életüket vesztik. A főszereplők között Ashton Kutcher, Evan Peters, Anthony Ramos, Jeremy Pope és Rebecca Hall, de feltűnik majd Bella Hadid is. A premier napján, január 22-én, az első három epizód lesz látható. A szintén nagy sikerű, kritikusok által elismert, díjnyertes FX produkció, „A mackó” legújabb, ötödik évada is idén érkezik a Disney+ felületére.
A Marvel-rajongóknak igazi csemege lehet a 2026-os év, hiszen még januárban debütál a stúdió legújabb alkotása, a „Wonder Man”, amelynek középpontjában Simon Williams, egy feltörekvő hollywoodi színész áll, akinek eddig nem igazán sikerült beindítani a karrierjét. A sorozat mind a nyolc epizódja január 28-tól lesz elérhető. Ezen kívül még márciusban debütál a „Daredevil: újjászületés” második évada is, amely Matt Murdock, a figyelemre méltó képességekkel rendelkező vak ügyvéd körüli történéseket követi nyomon. Szintén 2026-ban érkezik az „X-Men '97" animációs sorozat második évada és a „VisionQuest” is, amely a mesterséges intelligenciával rendelkező hős, Vízió történetét viszi tovább, aki megpróbálja visszaszerezni elvesztett emlékeit és újra felfedezni az emberi oldalát.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A Star Wars-rajongóknak sincs okuk csüggedésre, hiszen az év további részében több izgalmas tartalom is érkezik a galaxisból. Folytatódik az „Ahsoka”, amely tovább mélyíti a jól ismert karakter történetét, emellett jön a „Star Wars: A kilencedik jedi”, amely új szemszögből bővíti az univerzumot, valamint a „Star Wars: Maul – Árnyak mestere”, amely Darth Maul sötét múltjára és hatalmi törekvéseire fókuszál.
Óriási blama, egértanya lett a legendás luxushotel: undorító dologról számoltak be a dúsgazdag vendégek
Vizsgálatot indított a londoni Ritz szálloda, miután a délutáni teázáson részt vevő vendégek egy egeret láttak a világhírű étterem padlóján.
A Normafán továbbra is remek a hó, a pályákat frissítik, a hangulat téli, mégis egyre nagyobb gondot okoz valami egészen prózai.
A döntő után vált hivatalossá, hogy a 2025-ös RTL-en futó Csillag Születik győztese Kristóf Rebeka lett, aki édesapjával együtt állt színpadra.
Két nap alatt bűncselekmények sorozatát követte el egy békési páros: autót tulajdonítottak el, fizetés nélkül tankoltak, majd kábítószer hatása alatt vezettek.
A legnagyobb spílerek továbbra is a sportfogadók, a legnagyobb nyertesek pedig a lottójátékosok és sorsjegykedvelők.
A 3. játékhéten egy szerencsés játékos megütötte a Skandináv lottó jackpotját, amely több mint 290 milliót hozott számára a konyhára. Mutajuk a nyerőszámokat és a...
A 78 éves zenészlegenda egy kiválóan felszerelt fővárosi kórházban kapja a szükséges ellátást, zenésztársai pedig óvatos optimizmussal beszélnek felépülésének esélyeiről.
A testület kizárólag az iratok alapján határoz Portik Tamás és Gyárfás Tamás indítványairól.
76 éves korában elhunyt Orosz István színművész, a magyar szinkron egyik ikonikus alakja.
Áll a bál Puzsér Róbert új biznisze körül: súlyos vádakat kapott a kritikus, csattanós választ adott rájuk
Egy Facebook-csoportban megosztott e-mail alapján súlyos vádak érték Puzsér Róbertet.
Hihetetlen sztárgázsijairól vallott Havas Henrik: bődületes pénzeket keresett a Mokkával, Heti Hetessel
„Nálam többet becsületesen senki nem keresett a tévézésben” - mondta el egy friss interjúban Havas Henrik.
A Golden Globe 2026-os díjkiosztóján filmes kategóriákban az Egyik Csata a másik után és a Hamnet aratták a legnagyobb sikert.
Lássuk, volt-e telitalálat ma, elvitte-e a valaki a 1 milliárd 475 millió forintos főnyereményt?
Nagyon furcsa számok voltak a héten az ötöslottón: kész csoda lett volna egy telitalálat ilyen számsorral
Kihúzták tegnap az ötöslottó számait - ezúttal egy érdekes számsor volt a nyerő.
Na, vajon elvitte-e valaki a 3 milliárd 160 millió forintos főnyereményt a 2. játékhéten? Mutatjuk az ötöslottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Emigrációjuk hátterében egy 2021-es rendőrségi házkutatás állt.
Hatalmas bejelentést tett Gerendai Károly: rövidebb lesz az idei Sziget Fesztivál - ennyi napig fog tartani
A súlyosan veszteséges fesztivált átvevő Gerendai elárulta, milyen hosszú lesz a 2026-os Sziget Fesztivál.
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/2. heti nyerőszámait.