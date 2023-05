Nagy a baj a magyar mozikban: ha már egy Marvel-film sem vonz tömegeket, akkor mi fog?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A galaxis őrzői 3. részét a múlt héten mutatták be a magyar mozik, azóta több mint 113 ezer jegyet adtak el rá. A 240 milliós nyitóheti bevételével megelőzte az eddigi idei blockbustereket, mint a Super Mario-film, a A Hangya és a Darázs: Kvantumánia, a John Wick: 4. felvonás, vagy a Dungeons and Dragons: Betyárbecsület. A TOP10 legtöbb bevételt hozó Marvel-film közé is bekerült, a sikere azonban talán mégsem olyan fényes, mint elsőre tűnik. Mutatjuk, melyik filmekre vettek még jegyet múlt héten a magyar nézők, és miért vártunk többet a GotG (Guardians of the Galaxy, A galaxis őrzői) harmadik részétől.

Toronymagasan vezeti a mozik műsorheti toplistáját az MCU legújabb filmje, A galaxis őrzői 3. része a Filmforgalmazók Egyesületének friss adatai szerint. A csapat szerepet kapott egy karácsonyi különkiadásban, amiben Peter Quill Kevin Bacont kapja ajándékba, a most megjelent mozi viszont a harmadik egészestés film, amit a galaxis őrzői kaptak. A 2,5 órás filmben visszatérnek a közkedvelt szereplők, Űrlord, Mordály, Groot, Mantis, Drax, Nebula és Kraglin is. A bevételi adatok szerint sikeres nyitóhétvégét tudhat magáénak a Marvel új filmje, elnézve azonban a megvett jegyek számát mégsem olyan rózsás a kép. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Mindenidők legjobb nyitóhétvégéjét a Bosszúállók: Végjáték produkálta a magyar mozikban, 484 ezer néző összesen 759 milliós bevételt hozott 2019 márciusában. Ezt azóta sem sikerült megugrania a legnagyobb franchiseoknak; Star Wars, Avatar vagy más MCU-filmeknek. Ez nem is csoda, hiszen a Végjáték egy 21 filmből álló sorozat lezáró darabja volt, és még a világjárványnak híre-hamva sem volt. Az igazság viszont az, hogy a Végjátékkal és a covidos kényszerszünettel kissé ki is fulladt a Marvel-gépezet, apadt az érdeklődés a filmek iránt, ez pedig a látogatószámokon látszik. A bevételeket pedig nagyban befolyásolja, hogy mennyiért is adták a jegyeket. (Viszonyításképpen a KSH szerint 2023 áprilisában 2 220 forint volt átlagosan egy jegy szombat este a multiplex mozikban, 2019-ben még 1 630 forint!) Tehát a horrorinfláció is benne van, hogy a GotG3 szép bevételt hozott. Bevételeket tekintve a 8. helyen áll az MCU-filmek között, viszont látogatószámokat nézve csak a 13. Pedig valószínűleg a mozik és a nézők is sokat reméltek ettől a filmtől, hiszen a Marvel legkedveltebb filmes karakterei tértek benne vissza, akikből a tavalyi Thor: Szerelem és mennydörgésben - amire nyitóhéten csaknem 200 ezren mentek el - csak ízelítőt kaptunk a nagyvásznon. Természetesen időről időre feltűntek a különböző MCU-filmekben, A galaxis őrzői 2. rész óta viszont már eltelt 6 év. Ha tehát a látogatószámokat nézzük, akkor a Venom-filmek is megelőzik a Guardians 3-at. Érdemes összevetni a számokat a tavaly szintén május elején megjelent Doctor Strange 2-vel, ami szintén egy folytatásfilm. 188 ezer nézőt vonzott, és nyáron a Thor: Szerelem és mennydörgés még többet. Idén nyitott az MCU A Hangya és a Darázs: Kvantumániával, amire első héten csak 73 ezer jegyet váltottak. Igaz, nem a legnépszerűbb karakterek tűnnek fel a filmben, és 2022 nyara óta dúló válságok is meglátszanak a mozis bevételeken. De azóta azért az Avatar 2 bizonyította, hogy amire igazán kíváncsiak a nézők, arra már első héten rengetegen váltanak jegyet. Közben érdemes azt is látni, hogy a legdrágábban éppen a Hangya és a Darázs 2-re vettek jegyet a magyarok, 2141 forintért átlagban. A második a GotG3 2125 forintos átlagjegyárral - a Végjátékra anno nyitóhétvégén 1567 forint volt átlagosan a megváltott jegy. Mozis TOP10 A május 4-10. közötti mozis műsorhéten A galaxis őrzői 3 mellett bevételek szerinti sorrendben A nemzet aranyai, a Super Mario Bros.: A film, a Mavka, az erdő őrzője, a Gyönyörű sorscsapás, A pápa ördögűzője, az Air – Harc a legendáért, a John Wick: 4. felvonás, a Dungeons and Dragons: Betyárbecsület és a Talán igent mondok vonzott kevéssel több mint 50 ezer nézőt összesen. Az összes bevétel tekintetében történt kiugrás a mozikban, viszont meg sem közelítette a húsvéti forgalmat. Még a március 9-15-i műsorhét is megelőzi idén, amikor a Creed III. második hete, a Sikoly VI. első hete ment a mozikban és sokan váltottak jegyet a Múmiák, a Hadik, a Kokainmedvére, stb. filmekre is. (x) Nyáron sem lesz hiány filmekből Május 18-án máris érkezik a Halálos iramban 10. része, május 25-én pedig az élőszereplős A kis hableány. Mindkét filmnek meg van az esélye, hogy nagy legyen iránta az érdeklődés a mozipénztáraknál. Ahogy kanyarodunk rá a nyárra, egyre több franchisefilm kerül a mozikba, júniusban jön a Transformers: A fenevadak kora, a Flash: A villám, valamint az Indiana Jones és a sors tárcsája, júliusban pedig a Mission: Impossible - Leszámolás - Első Rész. Olyan neves rendezőknek is lesznek új filmjeik a mozikban nyáron, mint Wes Anderson (Asteroid City), Greta Gerwig a (Barbie), vagy Christopher Nolan (Oppenheimer). Visszatért a magyarok mozizási kedve? Még korábban Buda Andrea, a Cinema City Magyarország PR- és marketingigazgatója arról nyilatkozott lapunknak, hogy a magyarok mozizási kedve fokozatosan nőtt a járvány óta, és hogy a pandémia hatása alapvetően már nem érezhető. Az, hogy a magyarok ismét egyre szívesebben járnak moziba a szakember szerint nem csak annak köszönhető, hogy már nincsenek korlátozások, vagy akkora járványveszély. A filmipar ugyanúgy kezd magára találni, sokkal több az új film, a nagyobb bemutató, bátrabban küldik mozikba a filmjeiket a stúdiók, amiket a járvány kezdetén inkább streamingen mutattak volna be - mondta el. A filmválaszték, ami a leglényegesebb. Ha van olyan film a mozikban, ami az embereket igazán érdekli, akkor arra el fognak menni - mondta el a szakértő.

