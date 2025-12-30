Az eurót kedden reggel hat órakor 386,61 forinton jegyezték a hétfő este hat órai 386,27 forintos jegyzés után.
Egy kattintás elég: így lopják el az adataid a NAV nevében, nagyon figyelj, ha ilyen üzenetet kapsz
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nevével visszaélve támadnak az adathalászatra specializálódott csalók, akik adó-visszatérítés lehetőségével kecsegtetik áldozataikat - közölte az adhatóság kedden.
A közlemény szerint egyre több az olyan csaló e-mail, amelyben azt írják a csalók, hogy a címzett "a 2024. évi személyi jövedelemadó bevallása alapján 140 000 HUF összegű adó-visszatérítésre jogosult". Olyan hamis levelek is előfordulnak, amelyek adótartozás azonnali megfizetésére szólítanak fel.
A kibercsalók a hivatal nevével és általában a rá jellemző színekkel, arculati elemekkel ellátott e-maileket, SMS-üzeneteket küldenek.
Tavasszal például többen jelezték, hogy a NAV küldött nekik SMS-t, amelyben jellemzően tíz- és húszezer forint közti adótartozásról tájékoztattak, a rendezésére pedig egy gyanús linket adtak meg - írták.
A közlemény szerint az ilyen esetekben a legfontosabb a megelőzés: a NAV soha nem küld az adótartozás aktuális egyenlegéről, a rendezéséről, vagy az adó-visszatérítés lehetőségéről szóló tájékoztatást e-mailben vagy SMS-ben.
Mint írták, a NAV a DÁP-os vagy Ügyfélkapu+-os regisztrációval rendelkezőknek a tárhelyükre küldi üzeneteit, akinek nincs regisztrációja, csak postai küldeményben kaphat bármilyen értesítést a NAV-tól.
Iránykereséssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) kedden az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint.
Na, vajon 2026-ban lesz repülőrajt? Kiszámolták, reálisak-e a kormány gazdasági predikciói az új évre
Összességében a múltbeli adatok alapján a 4 százalékos növekedési cél túlzottan optimistának tűnik.
Súlyos látlelet a magyar közutakról, vasúthálózatról: ha ez így megy tovább, nyugodtan készülhetünk a katasztrófára
Magyarország közlekedési infrastruktúrájában súlyos aránytalanságok alakultak ki a közúti fejlesztések túlsúlya és a vasúti hálózat elhanyagolása miatt.
Ennyi volt, ezeknek a klímáknak vége Európában, betiltják őket: megszólalt a Daikin vezérigazgatója, ez vár a magyar háztartásokra
Vállalatvezetők, közgazdászok, tudósok és közéleti szereplők adtak éles, sokszor meglepően őszinte képet 2025-ben a magyar valóságról a Pénzcentrumnak.
Az előző évektől eltérően ezúttal az új év kezdetén tart sajtótájékoztatót a miniszterelnök.
Az eurót hétfőn reggel kilenc óra után 387,29 forinton jegyezték a péntek kora esti 386,84 forinttal szemben.
Az Európai Bizottság jelzést adott, hogy a paksi atomerőmű bővítésének állami támogatása jelenleg nem rendelkezik uniós jóváhagyással.
Enyhe emelkedéssel indulhat a hétfői kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint.
Nincs több kérdés: már biztos, hamarosan rengeteg pénzt veszít Magyarország, a következmények súlyosak
Magyarország a jogállamisági viták következtében a kohéziós források harmadától és a helyreállítási alap forrásainak szinte egészétől el van zárva.
Több, a kis- és középvállalkozásnak fontos adóügyi határidő jár le december 31-én.
Olcsó energia, munkaerő, biztonság és exportpiacok: mind eltűntek. Kérdés, mire építhet Németország a következő évtizedben.
Megvan a dátum, ekkor nyomja le a magyar gazdaság a nyugati bezzegországokat: tényleg utolérjük Ausztriát is?
Komoly piaci törések, karácsonyi témák és nagyívű interjúk jellemezték az elmúlt hetet a Pénzcentrumon.
Ez még Magyarországon is fejfájást okozhat? Óriási bajban a kínai akkunagyhatalmak: komoly válság jöhet 2026-ban
A kínai lítiumakkumulátor-ipar jelentős kihívásokkal néz szembe 2026 elején a hazai elektromosautó-piac gyengülése és az exportnövekedés lassulása miatt.
A forint kiemelkedő teljesítményt nyújtott 2025-ben, az euróval szemben több mint tíz éve, a dollárral szemben pedig még régebben nem látott mértékben erősödött.
Komoly pénzosztásra készülhetnek Brüsszelben 2026-ban? Kiderültek a tervek, rengeteg forrás sorsa dőlhet el
Az Európai Unió 2026-os költségvetésének végleges formája megszületett, amelyben az Európai Parlament sikeresen lobbizott a források növeléséért.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1786 dollárról 1,1765 dollárra változott.
Varga Mihály jegybankelnök szerdán délután Facebook-oldalán három célról írt, melyeket hivatalba lépésekor tűztek ki, és amelyeket szerinte teljesítettek.
A színésznő elmondta, hogy most több pénzt keres, mint előtte sok éven át, de azért messze van a luxustól az, hogyan él.
Húsz évre bebiztosították magukat: így juthat fix áron zöldáramhoz ez az ipari óriásvállalat
Tóth Zoltánt, az E.ON EIS (Energy Infrastructure Solutions) megoldásértékesítési osztályvezetőjét kérdeztük.
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások (x)
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.