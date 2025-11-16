A Budapest Park egy TikTok-videóban számolt be arról, hogy néhány hét alatt korcsolyapálya lesz a koncerthelyszínükből.
A Hatoslottó nyerőszámai a 46. héten, vasárnap
Megvolt a vasárnapi sorsolás is a Hatoslottón, ahol 235 millió forintért szállhattak harcba a játékosok. Lássuk, elvitte-e valaki a főnyereményt?
A Hatoslottó játékán egy mezőn 6-ot kell megjelölnünk a 45-ből. Nyereményt akkor érhetünk el, ha az általunk megjelölt számok közül legalább hármat kihúztak. Ha pedig mind a hatot eltaláltuk, akkor megnyerjük a főnyereményt, ami ezen a vasárnapi sorsoláson 235 millió forint.
Szeptember eleje óta minden héten két hatoslottó-sorsolást rendeznek: egyet csütörtökön, egyet pedig a szokott módon, vasárnap.
A Hatoslottó 46. heti, vasárnapi nyerőszámai a következők:
4; 8; 10; 12; 28; 36.
Ezen a héten (46.) nem volt telitalálat a vasárnapi sorsoláson, így a következő sorsoláson a főnyeremény várhatóan 305 millió forint lesz.
További nyeremények:
- 3 találatos: 2 830 Ft
- 4 találatos: 6 925 Ft
- 5 találatos: 280 105 Ft
A Joker nyerőszámai a 46. héten a következők voltak:
849495
Ezen a játékhéten (46.) volt telitalálat a Jokeren; egy szerencsés játékos több mint 160 millió forinttal lett gazdagabb.
A 47. héten így 30 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.
A Gordon Ramsay Restaurants Global és a Dorothea Hotel, Budapest, Autograph Collection stratégiai együttműködést jelentett be.
Sebestyén Balázs reggeli műsorában reagált arra, hogy a rendőrség házkutatást tartott ByeAlex otthonában.
Havonta több streaming előfizetésed is van? Ezzel a módszerrel brutálisan csökkentheted a költségeket
Megnéztük, mely zenei streaming szolgáltatások a legnépszerűbbek Magyarországon, és mennyibe kerülnek ma az előfizetések.
A kérelmező mindössze 50 ezer forintra becsült, ismeretlen művész által készített képként tüntette fel a művet az exportengedély igénylésekor.
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/46. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin, de sokan nyertek kissebb-nagyobb összeget.
Megszállta a rendőrség ByeAlex otthonát: durva drogügybe keveredett az énekes, van akiket őrizetbe is vettek
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda házkutatást tartott ByeAlex énekes és zenekara tagjainak otthonában. A nyomozás során kábítószert találtak.
Döntött a parlament: betiltják a 16 év alattiak közösségi média használatát, hatalmas a felháborodás
Ausztrália december 10-től betiltja a 16 év alattiak közösségi média használatát, amire a platformok már készülnek.
Kedden jelenik meg A magyar nemzet biztonsága, Krasznahorkai László új regénye a Magvető Kiadónál.
A film világpremierjére a Hágai Nemzetközi Filmfesztivál záróprogramjában került sor.
Több tévécsatorna megszűnése vagy elérhetőségének korlátozása várható a közeljövőben.
Jövő héten napos és tartósan ködös tájak is előfordulhatnak az országban. A csúcshőmérséklet a borult, párás vidékeken 6-10, míg ott, ahol süt a nap, 11...
Kihúzták a Hatoslottó 2025/45. heti nyerőszámait. Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a hatoson.
Színt vallott a Michelin-díjas magyar étterem feje: A magyar vendégek sokkal kritikusabbak, mint a külföldiek
A budapesti vendéglátásban egyre nehezebb kiszámíthatóan működni: a turizmus ingadozik, a munkaerőpiac szűk, az alapanyagárak emelkednek,
Na, vajon elvitte-e valaki az 1 milliárd forintos főnyereményt a 45. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Hidegebb léghullámok érkeznek a Kárpát-medence fölé egy úgynevezett hidegcsepp hatására, így a hétvége során több lesz felettünk a felhő, és folytatódik a csapadékosabb időjárás.
Az énekesnő a közösségi médiában osztotta meg állapotát rajongóival. Azt nem árulta el pontosan, milyen egészségügyi problémával küzd.
A hongkongi Bar Leone lett a világ legjobb bárja a The World's 50 Best Bars 2025 rangsorában.
Elképesztő főnyeremény: egyetlen játékos vitte az európai szuperlottó 20,9 milliárd forintos jackpotját
Ezen a játékhéten egy szerencsés játékos megütötte az Eurojackpot főnyereményét, több mint 54 millió eurót, azaz mai forintárfolyamon közel 21 milliárd forintot kasszírozott.
