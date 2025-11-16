A Hatoslottó nyerőszámai a 46. héten, vasárnap

Megvolt a vasárnapi sorsolás is a Hatoslottón, ahol 235 millió forintért szállhattak harcba a játékosok. Lássuk, elvitte-e valaki a főnyereményt?

A Hatoslottó játékán egy mezőn 6-ot kell megjelölnünk a 45-ből. Nyereményt akkor érhetünk el, ha az általunk megjelölt számok közül legalább hármat kihúztak. Ha pedig mind a hatot eltaláltuk, akkor megnyerjük a főnyereményt, ami ezen a vasárnapi sorsoláson 235 millió forint.

Szeptember eleje óta minden héten két hatoslottó-sorsolást rendeznek: egyet csütörtökön, egyet pedig a szokott módon, vasárnap.

A Hatoslottó 46. heti, vasárnapi nyerőszámai a következők:

4; 8; 10; 12; 28; 36.

Ezen a héten (46.) nem volt telitalálat a vasárnapi sorsoláson, így a következő sorsoláson a főnyeremény várhatóan 305 millió forint lesz.

További nyeremények:

3 találatos: 2 830 Ft

4 találatos: 6 925 Ft

5 találatos: 280 105 Ft

A Joker nyerőszámai a 46. héten a következők voltak:

849495

Ezen a játékhéten (46.) volt telitalálat a Jokeren; egy szerencsés játékos több mint 160 millió forinttal lett gazdagabb.

A 47. héten így 30 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

