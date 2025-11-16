2025. november 16. vasárnap Ödön
9 °C Budapest
Fizz Liga
Premier League
Serie A
|
La Liga
| |
Bundesliga
|
Ligue 1
| | |
Fizz Liga
Premier League
Serie A
|
La Liga
| |
Bundesliga
|
Ligue 1
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
fehér golyók számokkal a lottójátékhoz.
Szórakozás

A Hatoslottó nyerőszámai a 46. héten, vasárnap

Pénzcentrum
2025. november 16. 16:06

Megvolt a vasárnapi sorsolás is a Hatoslottón, ahol 235 millió forintért szállhattak harcba a játékosok. Lássuk, elvitte-e valaki a főnyereményt?

A Hatoslottó játékán egy mezőn 6-ot kell megjelölnünk a 45-ből. Nyereményt akkor érhetünk el, ha az általunk megjelölt számok közül legalább hármat kihúztak. Ha pedig mind a hatot eltaláltuk, akkor megnyerjük a főnyereményt, ami ezen a vasárnapi sorsoláson 235 millió forint.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Szeptember eleje óta minden héten két hatoslottó-sorsolást rendeznek: egyet csütörtökön, egyet pedig a szokott módon, vasárnap.

A Hatoslottó 46. heti, vasárnapi nyerőszámai a következők:

4; 8; 10; 12; 28; 36.

Ezen a héten (46.) nem volt telitalálat a vasárnapi sorsoláson, így a következő sorsoláson a főnyeremény várhatóan 305 millió forint lesz.

További nyeremények: 

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

  • 3 találatos: 2 830 Ft
  • 4 találatos: 6 925 Ft
  • 5 találatos: 280 105 Ft

A Joker nyerőszámai a 46. héten a következők voltak:

849495

Ezen a játékhéten (46.) volt telitalálat a Jokeren; egy szerencsés játékos több mint 160 millió forinttal lett gazdagabb.

A 47. héten így 30 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső HATOSLOTTÓ aloldalunkon
Címlapkép: Getty Images
#lottó #hatoslottó #szerencsejáték #lottósorsolás #nyerőszámok #szórakozás #telitalálat #számsorsolás #nyerőszám #lottóhúzás #lottószámok #hatos lottó #pénzcentrum lottószámok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:06
15:56
15:37
15:06
14:07
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 16.
Magyarok százezrei jogosultak 300 ezer forintos lakástámogatásra: több, lehetőség is van - Így csinálják az élelmesek
2025. november 15.
Súlyos árat fizetnek a magyar szurkolók Szoboszlai Dominik sikere miatt: ilyen még soha nem történt Magyarországon
2025. november 16.
Itt a lista: ezek a legolcsóbb fővárosi lakások, amelyekre fel lehet venni az Otthon Start hitelt
2025. november 16.
Balatoni családi ház 12-17 millióért? Nem vicc, bárki megveheti: csak pár darab van, Otthon Start is felvehető rájuk
2025. november 15.
Osztrák raktáros melóról vallott a magyar srác: 1 milliós a fizetés, de pár dologra nagyon kell figyelni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 16. vasárnap
Ödön
46. hét
November 16.
A tolerancia nemzetközi napja
November 16.
A flamenco világnapja
November 16.
A közlekedési balesetek áldozatainak emléknapja
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Összes idei koncertjét lemondta a magyar sztárzenekar: mi történhetett?
2
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 41. játékhéten
3
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 43. játékhéten
4
3 hete
Elképesztő sorsjegy tarol Magyarországon: tolonganak érte a játékosok, 75 milliót nyert vele egy szerencsés
5
1 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 45. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adójóváírás
a számított adót csökkentő tétel, mely az adóévben megszerzett bruttó jövedelem után illeti meg az adózót. A törvény szabályozza az ezen a jogcímen igénybe vehető maximális összeget.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 16. 15:56
Itt a lista: ezek a legolcsóbb fővárosi lakások, amelyekre fel lehet venni az Otthon Start hitelt
Pénzcentrum  |  2025. november 16. 10:01
Balatoni családi ház 12-17 millióért? Nem vicc, bárki megveheti: csak pár darab van, Otthon Start is felvehető rájuk
Agrárszektor  |  2025. november 16. 16:31
Takarmányfüvek és keverékeik