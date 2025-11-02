Temesvár karácsonyi vásár 2025: tudd meg, mikor lesz a temesvári karácsonyi vásár 2025 évében és hol lesz a karácsonyi vásár Temesváron! Mik a temesvári adventi...
Legendás sorozat ér véget ötven év után: nagyon szomorúak a rajongók
Ötven év után véget ér a japán Super Sentai sorozat, amely a Power Rangers franchise alapjául szolgált. A műsor gyártása gazdasági okokból nem folytatódik, mivel a merchandise és rendezvények bevételei nem fedezik a gyártási költségeket - írta a BBC.
A TV Asahi műsorszolgáltató nem kívánt nyilatkozni a "jövőbeli műsortervről" az Asahi napilap szerint. Az 1975-ben indult sorozat – amelyben öt tinédzser színes maszkos harcosokká változik, hogy földönkívüliekkel küzdjön – szolgált mintaként az amerikai Power Rangers és számos más ázsiai szuperhős-sorozat számára.
A Super Sentai több volt egyszerű tévéműsornál: a hetente sugárzott epizódok lényegében játékok, ruhák, jelmezek és gyűjthető tárgyak reklámjaként működtek. A sorozat Japánon kívül is népszerűvé vált, és betekintést nyújtott az ország színes szuperhős- és képregénykultúrájába.
A sorozatban a szuperhős csapatot – amely három férfiból és két nőből áll – egy piros ruhás harcos vezeti, akárcsak a Power Rangersben. A csapat többi tagja színkódolt: zöld vagy fekete a másodparancsnok, majd kék, sárga és rózsaszín következik. Minden epizód ugyanazt a sémát követte: harcművészeti jelenetekkel és kardvívással kezdődött, majd a robot űrhajójuk és egy óriási földönkívüli közötti csatával zárult.
Az eredeti Power Rangers sorozat 1993-tól 1996-ig futott az amerikai televízióban, és azóta számos spin-off készült. Haim Saban producer, aki a japán eredetiből adaptálta a Power Rangerst, egy 2017-es interjúban elmondta, hogy kezdetben nehéz volt eladni a koncepciót: "Minden évadban felkerestem a tévécsatornákat – és kirúgtak. Azt mondták, őrült vagyok."
A Super Sentai megszűnésének híre szomorúságot váltott ki a rajongókból és hírességekből egyaránt. Keiko Kitagawa népszerű színésznő "kétségbeesés" felirattal osztotta meg a hírt az X-en, bejegyzését 15 millióan tekintették meg. Yasuhisa Furuhara színész, aki az egyik Super Sentai harcost alakította, büszkeségét fejezte ki, hogy része lehetett a fél évszázados történelemnek.
A rajongók közösségi médiában fejezték ki csalódottságukat. Egyikük megjegyezte, hogy szülei gyerekkorukban nézték a sorozatot, és most ő is követi a jelenlegi évadot: "Hiányozni fog... Milyen kár." Egy másik rajongó azt kérdezte: "A Super Sentai véget ér, akkor mit nézzenek ezután a fiúk?"
A Színházi Dolgozók Szakszervezete (SzíDoSz) tárgyalást kezdeményez Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszternél a kulturális ágazat csütörtökön bejelentett béremeléséről.
