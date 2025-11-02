2025. november 2. vasárnap Achilles
19 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A man is switching through television channels. Captured inside a modern living room at daytime.
Szórakozás

Legendás sorozat ér véget ötven év után: nagyon szomorúak a rajongók

Pénzcentrum
2025. november 2. 14:02

Ötven év után véget ér a japán Super Sentai sorozat, amely a Power Rangers franchise alapjául szolgált. A műsor gyártása gazdasági okokból nem folytatódik, mivel a merchandise és rendezvények bevételei nem fedezik a gyártási költségeket - írta a BBC.

A TV Asahi műsorszolgáltató nem kívánt nyilatkozni a "jövőbeli műsortervről" az Asahi napilap szerint. Az 1975-ben indult sorozat – amelyben öt tinédzser színes maszkos harcosokká változik, hogy földönkívüliekkel küzdjön – szolgált mintaként az amerikai Power Rangers és számos más ázsiai szuperhős-sorozat számára.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Super Sentai több volt egyszerű tévéműsornál: a hetente sugárzott epizódok lényegében játékok, ruhák, jelmezek és gyűjthető tárgyak reklámjaként működtek. A sorozat Japánon kívül is népszerűvé vált, és betekintést nyújtott az ország színes szuperhős- és képregénykultúrájába.

A sorozatban a szuperhős csapatot – amely három férfiból és két nőből áll – egy piros ruhás harcos vezeti, akárcsak a Power Rangersben. A csapat többi tagja színkódolt: zöld vagy fekete a másodparancsnok, majd kék, sárga és rózsaszín következik. Minden epizód ugyanazt a sémát követte: harcművészeti jelenetekkel és kardvívással kezdődött, majd a robot űrhajójuk és egy óriási földönkívüli közötti csatával zárult.

Az eredeti Power Rangers sorozat 1993-tól 1996-ig futott az amerikai televízióban, és azóta számos spin-off készült. Haim Saban producer, aki a japán eredetiből adaptálta a Power Rangerst, egy 2017-es interjúban elmondta, hogy kezdetben nehéz volt eladni a koncepciót: "Minden évadban felkerestem a tévécsatornákat – és kirúgtak. Azt mondták, őrült vagyok."

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Super Sentai megszűnésének híre szomorúságot váltott ki a rajongókból és hírességekből egyaránt. Keiko Kitagawa népszerű színésznő "kétségbeesés" felirattal osztotta meg a hírt az X-en, bejegyzését 15 millióan tekintették meg. Yasuhisa Furuhara színész, aki az egyik Super Sentai harcost alakította, büszkeségét fejezte ki, hogy része lehetett a fél évszázados történelemnek.

A rajongók közösségi médiában fejezték ki csalódottságukat. Egyikük megjegyezte, hogy szülei gyerekkorukban nézték a sorozatot, és most ő is követi a jelenlegi évadot: "Hiányozni fog... Milyen kár." Egy másik rajongó azt kérdezte: "A Super Sentai véget ér, akkor mit nézzenek ezután a fiúk?"
Címlapkép: Getty Images
#tévé #sorozat #bevétel #szórakozás #japán #tévéműsor

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:02
13:29
13:03
12:33
12:00
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 2.
10 ijesztő tény 2025-ben, amivel hamarosan minden magyar nyugdíjas szembesül - Erre még sehol sem találtak megoldást
2025. november 1.
Így zsigereli ki a legelesettebb magyarokat a szegények adója: semmit sem tehetnek, mindenképp megfizettetik
2025. november 2.
Hol ehetsz olcsón Budapesten? Teszten a fővárosi kifőzdék, piacok, filléres étkezdék - megéri?
2025. november 1.
Most már papírunk is van róla: így nézik le a magyarokat a nagyhatalmú külföldiek - azért lenne még hová fejlődni
2025. november 1.
Teszten a Volkswagen jóárasított slágerautója: mire elég a legkisebb akkupakkos ID.4?
NAPTÁR
Tovább
2025. november 2. vasárnap
Achilles
44. hét
November 2.
Halottak napja
November 2.
D-vitamin nap
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Összes idei koncertjét lemondta a magyar sztárzenekar: mi történhetett?
2
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 41. játékhéten
3
1 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 43. játékhéten
4
5 napja
Elképesztő sorsjegy tarol Magyarországon: tolonganak érte a játékosok, 75 milliót nyert vele egy szerencsés
5
4 hete
Rendkívüli! Megszólalt a Szerencsejáték Zrt. az Ötöslottó újdonsült milliárdosáról
PÉNZÜGYI KISOKOS
Lízing
olyan szerződési forma, amely két szereplő a lízingbe adó és a lízingbe vevő között jön létre. A lízingbe adó vállalja, hogy adott eszközt megvásárolja, és a lízingbe vevő használatára bocsájtja. Lízingbe vevő ezért rendszeresen lízingdíjat fizet. A szerződés lejártakor az eszköz automatikusan vagy maradványérték megfizetése ellenében a lízingbe vevő tulajdonába mehet át, amennyiben erről előre megállapodtak.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 2. 13:03
Hol ehetsz olcsón Budapesten? Teszten a fővárosi kifőzdék, piacok, filléres étkezdék - megéri?
Pénzcentrum  |  2025. november 2. 12:33
Ilyen még soha nem volt: most először láthatod ezt a páratlan régészeti kincset a múzeumban
Agrárszektor  |  2025. november 2. 12:32
Nagy segítséget kapnak a magyar borászok: ez sok mindenre hatással lehet