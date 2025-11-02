Legendás sorozat ér véget ötven év után: nagyon szomorúak a rajongók

Ötven év után véget ér a japán Super Sentai sorozat, amely a Power Rangers franchise alapjául szolgált. A műsor gyártása gazdasági okokból nem folytatódik, mivel a merchandise és rendezvények bevételei nem fedezik a gyártási költségeket - írta a BBC.

A TV Asahi műsorszolgáltató nem kívánt nyilatkozni a "jövőbeli műsortervről" az Asahi napilap szerint. Az 1975-ben indult sorozat – amelyben öt tinédzser színes maszkos harcosokká változik, hogy földönkívüliekkel küzdjön – szolgált mintaként az amerikai Power Rangers és számos más ázsiai szuperhős-sorozat számára.

A Super Sentai több volt egyszerű tévéműsornál: a hetente sugárzott epizódok lényegében játékok, ruhák, jelmezek és gyűjthető tárgyak reklámjaként működtek. A sorozat Japánon kívül is népszerűvé vált, és betekintést nyújtott az ország színes szuperhős- és képregénykultúrájába.

A sorozatban a szuperhős csapatot – amely három férfiból és két nőből áll – egy piros ruhás harcos vezeti, akárcsak a Power Rangersben. A csapat többi tagja színkódolt: zöld vagy fekete a másodparancsnok, majd kék, sárga és rózsaszín következik. Minden epizód ugyanazt a sémát követte: harcművészeti jelenetekkel és kardvívással kezdődött, majd a robot űrhajójuk és egy óriási földönkívüli közötti csatával zárult.

Az eredeti Power Rangers sorozat 1993-tól 1996-ig futott az amerikai televízióban, és azóta számos spin-off készült. Haim Saban producer, aki a japán eredetiből adaptálta a Power Rangerst, egy 2017-es interjúban elmondta, hogy kezdetben nehéz volt eladni a koncepciót: "Minden évadban felkerestem a tévécsatornákat – és kirúgtak. Azt mondták, őrült vagyok."

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Super Sentai megszűnésének híre szomorúságot váltott ki a rajongókból és hírességekből egyaránt. Keiko Kitagawa népszerű színésznő "kétségbeesés" felirattal osztotta meg a hírt az X-en, bejegyzését 15 millióan tekintették meg. Yasuhisa Furuhara színész, aki az egyik Super Sentai harcost alakította, büszkeségét fejezte ki, hogy része lehetett a fél évszázados történelemnek.

A rajongók közösségi médiában fejezték ki csalódottságukat. Egyikük megjegyezte, hogy szülei gyerekkorukban nézték a sorozatot, és most ő is követi a jelenlegi évadot: "Hiányozni fog... Milyen kár." Egy másik rajongó azt kérdezte: "A Super Sentai véget ér, akkor mit nézzenek ezután a fiúk?"