Nagyon jól indul a hétvége egy honfitársunknak, alaposan megfogta a szerencséjét. Az európai szuperlottó pénteki sorsolásán telitalálat ugyan nem született, de a II. nyerőosztályban egy...
Asztalra csapnak a színházi dolgozók: sürgős bértárgyalást követelnek, a miniszterhez fordultak miatta
A Színházi Dolgozók Szakszervezete (SzíDoSz) tárgyalást kezdeményez Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszternél a kulturális ágazat csütörtökön bejelentett béremeléséről, mivel annak mértékével nem értenek egyet.
A SzíDoSz közleménye szerint örömmel fogadták a kulturális ágazatban bejelentett béremelés tervét, de nem értenek egyet annak mértékével. Emlékeztettek arra, hogy 2025 májusában jelezték a szaktárca felé, hogy az elmúlt évek inflációs hatásának ellensúlyozására a területen elengedhetetlen a legalább 30 százalékos béremelés.
Hangsúlyozták, hogy 30 százalékos javaslatukat továbbra is fenntartják, mivel a szektor munkavállalóinak bére reálértéken a 2021-es szint alatt rekedt. A csütörtöki bejelentés után így ismét sürgős tárgyalást kezdeményeztek Hankó Balázs miniszternél annak érdekében, hogy legalább a négy évvel ezelőtti bér- és életszínvonal helyreállítását elérjék - írták a közleményben.
Mint kiemelték, mindez túlmutat a bérrendezés alapvető problémakörén, a háttérszakmák speciális tudással rendelkező munkavállalóinak tömeges elvándorlása alapjában veszélyezteti a teljes színházi szcéna működőképességét.
Sürgős választ igénylő kérdés, hogy az állam által finanszírozott művészeti oktatási intézmények fiataljai számára milyen életpálya körvonalazható, hiszen a mostani, bizonytalan működésű szektor nem kínál kiszámítható jövőképet - mutattak rá a közleményben.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/44. heti, csütörtöki nyerőszámait.
Bár tegnap még úgy tűnt vége a Sziget fesztiválnak, csütörtök délutánra kiderült, hogy várhatóan mégis lesz megoldás arra, hogy a zenei fesztivált a jövő évben...
Megállapodás született a Sziget Fesztivál és a főváros között: éljen!
Megnéztük, hogy mennyit kell fizetnünk ma Magyarországon a legnépszerűbb streaming-platformokért.
Megszavazták, jön a durva tűzijáték-szigorítás: komoly büntetést lehet kaphat szilveszterkor, aki erről nem tud
A Fővárosi Közgyűlés szerdán rendeletet fogadott el, ami jelentősen korlátozza a szilveszteri tűzijátékozást Budapesten.
Kihúzták ezen a héten is a Skandináv lottó nyerőszámait, immár a 44. játékhéten. Lássuk, kinek volt a legnagyobb szerencséje, elvitte-e valaki a 70 milliós főnyereményt?
Elbukott a Sziget! A Fővárosi Közgyűlés nem támogatja, így szinte biztos, hogy elmarad a legendás zenei fesztivál 2026-ban
A vitákkal teli ülésen a Fidesz és a Tisza frakciói nem támogatták az előterjesztést, míg a DK, a Podmaniczky Mozgalom és a Párbeszéd igennel szavazott.
Komoly bejelentést tett a Sziget megmentéséről Gerendai Károly: Ha ebben nincs egyetértés, nem próbálkozom tovább!
Szerdán a fővárosi közgyűlés Karácsony Gergely főpolgármester Sziget Fesztivállal kapcsolatos előterjesztéséről is vitázott.
Egy ukrán szervezet kezdeményezte Krasznahorkai László műveinek betiltását Oroszországban.
Elhunyt Komjáthy György: a magyar rádiózás legendás alakja 91 éves korában távozott az élők sorából.
Elképesztő sorsjegy tarol Magyarországon: tolonganak érte a játékosok, 75 milliót nyert vele egy szerencsés
A Szerencsejáték Zrt. adatai szerint 2020 októbere óta több mint 55 millió darabot vásároltak a játékosok, miközben az elérhető termékek száma az eredeti 9 féldről...
Elhunyt Prunella Scales, a népszerű angol humorsorozat, a Waczak Szálló Sybil Fawltyja, 93 éves korában.
A fesztivált alapító üzletember a FestPro IoF2025 Kft.-vel készül átvállalni a Sziget irányítását – de a főváros döntésére vár.
A szervezők szerint nem tudják tovább a vendégekre hárítani a költségnövekedést – most a túlélés a tét a Rockmaraton számára.
Őrület! Elvitték a Hatoslottó főnyereményét, egy szerencsés több mint 900 millió forintot nyert ezzel a számsorral
Elvitték a Hatoslottó főnyereményét: több mint 900 millió forint ütötte a szerencsés markát.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/43. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitte-e valaki a mai sorsoláson a 900 millió forintos főnyereményt!
Na, vajon elvitte-e valaki az 590 millió forintos főnyereményt a 43. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Curtis az október 23-i Kossuth téri fellépésén egy 18 karátos, igazi luxusórát viselt.
