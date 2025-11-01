2025. november 1. szombat Marianna
18 °C Budapest
Üres színház piros székek és egy színházi társulat egy próba ülés defókuszált háttérben
Szórakozás

Asztalra csapnak a színházi dolgozók: sürgős bértárgyalást követelnek, a miniszterhez fordultak miatta

MTI
2025. november 1. 11:04

A Színházi Dolgozók Szakszervezete (SzíDoSz) tárgyalást kezdeményez Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszternél a kulturális ágazat csütörtökön bejelentett béremeléséről, mivel annak mértékével nem értenek egyet.

A SzíDoSz közleménye szerint örömmel fogadták a kulturális ágazatban bejelentett béremelés tervét, de nem értenek egyet annak mértékével. Emlékeztettek arra, hogy 2025 májusában jelezték a szaktárca felé, hogy az elmúlt évek inflációs hatásának ellensúlyozására a területen elengedhetetlen a legalább 30 százalékos béremelés.

Hangsúlyozták, hogy 30 százalékos javaslatukat továbbra is fenntartják, mivel a szektor munkavállalóinak bére reálértéken a 2021-es szint alatt rekedt. A csütörtöki bejelentés után így ismét sürgős tárgyalást kezdeményeztek Hankó Balázs miniszternél annak érdekében, hogy legalább a négy évvel ezelőtti bér- és életszínvonal helyreállítását elérjék - írták a közleményben.

Mint kiemelték, mindez túlmutat a bérrendezés alapvető problémakörén, a háttérszakmák speciális tudással rendelkező munkavállalóinak tömeges elvándorlása alapjában veszélyezteti a teljes színházi szcéna működőképességét.

Sürgős választ igénylő kérdés, hogy az állam által finanszírozott művészeti oktatási intézmények fiataljai számára milyen életpálya körvonalazható, hiszen a mostani, bizonytalan működésű szektor nem kínál kiszámítható jövőképet - mutattak rá a közleményben.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Címlapkép: Getty Images
#béremelés #szakszervezet #infláció #bérek #dolgozók #szórakozás #tárgyalás #színház #miniszter #kulturális és innovációs minisztérium #hankó balázs

