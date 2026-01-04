Lássuk, lesz-e telitalálat, elviszik-e a kétmilliárd forintot is meghaladó főnyereményt?
Gyászolnak a Kispál-rajongók: meghalt a zenekar volt dobosa, Bräutigam Gábor
Alapító tagja volt a Kispál és a Borznak, később pedig ott volt az újjáalakuló zenekarban is.
Régóta küzdött súlyos betegséggel, most elhunyt Bräutigam Gábor, a Kispál és a Borz alapító tagja - a hírt a zenekar jelentette be Facebook-oldalán.
Bräutigam Gábor 1965-ben született Pécsett. A Kereskedelmi Szakközépiskolában érettségizett, később üzletvezetői képesítést is szerzett.
1987-ben a Kispál és a Borz alapító tagja volt, Kispál Andrással, Lovasi Andrással és Ózdi Rezsővel együtt. 1996-ig dobolt a zenekarban, amellyel öt sikeres lemezt (Naphoz Holddal - 1991; Föld kaland ilyesmi... - 1992; Ágy asztal tévé - 1993; Sika, kasza, léc - 1994; Ül - 1996) készített. Színpadra lépett a Kispál és a Borz búcsúkoncertjén is, 2010 augusztusában a Sziget fesztiválon.
A Kiscsillagban 2005-től ugyancsak alapítóként játszott három évig, ő dobolt a csapat első lemezén (Greatest Hits Vol. 01 - 2006), valamint a második album (Örökre szívembe zártalak - 2009) egyik dalában, a Van-e szándék-ban. Másfél éven át a Beatlingers nevű Beatles tribute zenekarban is dobolt.
Szinte állandó vendége volt a 2022-ben újraaktivizálódott Kispál és a Borz fellépéseinek. Az együttes 2023-ban - 19 év szünet után - új lemezt is készített Beszorult mondat címmel, amelyen Bräutigam két számban szerepelt.
Kihúzták a Hatoslottó 2026/01. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitte-e valaki a mai sorsoláson az 1 milliárd 285 millió forintos főnyereményt!
Éjszaka 673 gépjármű-ellenőrzést is végrehajtottak, az alkoholszonda kilenc alkalommal adott pozitív jelzést.
Itt vannak az újévi ötöslottó nyerőszámai, Szilveszteri Szuperlottó nyereményei! A sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum.
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/1. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e a főnyeremény.
Már csak órák vannak hátra a szuperlottó sorsolásig: kiderült, mi a magyarok kedvenc száma, vajon ma szerencsét hoz?
Már csak órák vannak hátra, hogy kiderüljön, lesz-e gazdája a Szilveszteri Szuperlottó nyereményjáték 7 milliárd forintos főnyereményének.
Szilveszteri CHART: furcsa európai toplisták, meglepő „győztesek” és magyar tanulságok. Amikor a statisztikák nem nyomasztanak, hanem szórakoztatnak.
Végre kiderül, miért halt meg Zámbó Jimmy valójában: napokon belül feloldják a 25 évre titkosított nyomozati iratokat
Zámbó Árpád szerint érthetetlen, hogy a hivatalos álláspont szerint balesetnek minősített ügy iratait 25 évre titkosították.
Budapest új, szigorú tűzijátékrendeletet vezet be szilveszterre: a legtöbb pirotechnikai eszköz használata időben és területileg is korlátozott.
A 78 éves színművész az elmúlt években sorozatos tragédiákat élt át.
Ha Magyarország legboldogabb emberét keresed, akkor nagy eséllyel egy 41 és 55 év közötti, veszprém megyei vállalkozóban találod meg.
A brit uralkodó által kiadott újévi kitüntetési lista 1157 nevet tartalmaz, köztük számos közéleti személyiséget.
A mulatós szerint volt idő, amikor fel sem tűnt neki, mennyi pénzt keres, a börtön után azonban teljesen átértékelte az életét.
Szilveszterkor nem tiltják be a tűzijátékokat, de az idei évben sokkal szigorúbb feltételek mellett lehet majd használni őket.
Gyógyíthatatlan betegségéről vallott Pogány Judit: járok injekcióra, de ez csak lassítja a folyamatot
Pogány Judit gyógyíthatatlan szembetegséggel küzd, ami miatt már nem képes egyedül közlekedni.
Milliós bírsággal indulhat 2026: alig ismert, új szabály miatt kaphat vaskos csekket már a héten rengeteg magyar
Az új, 2025-ös budapesti tűzijáték-szabályozás idén szilveszterre jelentős változásokat hozott: szigorították a pirotechnikai eszközök használatát időben és térben egyaránt.
Különleges sorsjegy tért vissza Magyarországra: kisebb vagyont lehet vele nyerni, mindenki ezt keresi
Elmaradhatatlan része az év végének és az új évnek a Szerencsejáték Zrt. új esztendőt köszöntő sorsjegye.
Így módosult az Ötöslottó fogadási határidő: ez a Szilveszteri Szuperlottó fogadás határideje - Itt az új lottó feladási határidő
December 20-tól feladott ötös lottó szelvények - és az érvényes öthetes szelvények - már érvényesek a szilveszteri szuperlottó sorsolásra, így módosult a fogadási határidő.
Lássuk, volt-e telitalálat ma, elvitte-e a valaki a 1 milliárd 190 millió forintos főnyereményt?