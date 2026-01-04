Gyászolnak a Kispál-rajongók: meghalt a zenekar volt dobosa, Bräutigam Gábor

Alapító tagja volt a Kispál és a Borznak, később pedig ott volt az újjáalakuló zenekarban is.

Régóta küzdött súlyos betegséggel, most elhunyt Bräutigam Gábor, a Kispál és a Borz alapító tagja - a hírt a zenekar jelentette be Facebook-oldalán.

Bräutigam Gábor 1965-ben született Pécsett. A Kereskedelmi Szakközépiskolában érettségizett, később üzletvezetői képesítést is szerzett.

1987-ben a Kispál és a Borz alapító tagja volt, Kispál Andrással, Lovasi Andrással és Ózdi Rezsővel együtt. 1996-ig dobolt a zenekarban, amellyel öt sikeres lemezt (Naphoz Holddal - 1991; Föld kaland ilyesmi... - 1992; Ágy asztal tévé - 1993; Sika, kasza, léc - 1994; Ül - 1996) készített. Színpadra lépett a Kispál és a Borz búcsúkoncertjén is, 2010 augusztusában a Sziget fesztiválon.

A Kiscsillagban 2005-től ugyancsak alapítóként játszott három évig, ő dobolt a csapat első lemezén (Greatest Hits Vol. 01 - 2006), valamint a második album (Örökre szívembe zártalak - 2009) egyik dalában, a Van-e szándék-ban. Másfél éven át a Beatlingers nevű Beatles tribute zenekarban is dobolt.

Szinte állandó vendége volt a 2022-ben újraaktivizálódott Kispál és a Borz fellépéseinek. Az együttes 2023-ban - 19 év szünet után - új lemezt is készített Beszorult mondat címmel, amelyen Bräutigam két számban szerepelt.