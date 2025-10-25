2025. október 25. szombat Blanka, Bianka
400 líra értékű olasz postai bélyeg, amely Amedeo Modigliani (1884-1920) híres olasz festőművész festményét ábrázolja.
Szórakozás

Valaki 10,5 milliárd forintot fizetett ezért a festményért: azért ez még a leggazdagabbaknak sem aprópénz

MTI
2025. október 25. 07:46

Adókkal és illetékekkel együtt huszonhétmillió euróért (10,5 milliárd forint) kelt el pénteken Párizsban Amedeo Modigliani Buste d’Elvira (Elvira mellképe) című képe, ami francia rekordnak számít az olasz festő képeinek eladásaiban - közölte a Sotheby’s árverési ház.

Az 1918-1919-ben készült portré egy fiatal cagnes-sur-mer-i lányt ábrázol, akinek az arca a Riviérán tartózkodó festő több vásznán is megjelenik. Az 5,5 és 7,5 millió euró közötti összegre becsült kép egy másik Modigliani-alkotás, az 1915-ben Raymond Radiguet-ről, A test ördöge szerzőjéről készült portréval együtt szerepelt az aukció sztárjai között.

Ez utóbbi 10,6 millió eurós áron kelt el az adókkal és illetékekkel együtt az aukciós ház szerint. Az árverésen René Magritte belga festő egyik legismertebb képe, a Magie Noire (Fekete mágia) 10,7 millió euróért kelt el.

Ez szintén rekordnak számít a Magie Noire-sorozat darabjainak árverésein. Az 1934-ben készült kép, amelyet a volt tulajdonosai 1935-ben vásároltak meg a festőtől, a sorozat első darabja, és 5-7 millió euró közötti összegre becsülték.

A korábbi rekordot a Magie Noire-sorozat egy másik darabja a Christie’s New York-i árverésén érte el 2015-ben: 6,7 millió dollárt (5,7 millió euró).
Címlapkép: Getty Images
