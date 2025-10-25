A Harry Potter utolsó kötete 2007 júliusában jelent meg, és azonnal gyűjtői darabbá vált
Valaki 10,5 milliárd forintot fizetett ezért a festményért: azért ez még a leggazdagabbaknak sem aprópénz
Adókkal és illetékekkel együtt huszonhétmillió euróért (10,5 milliárd forint) kelt el pénteken Párizsban Amedeo Modigliani Buste d’Elvira (Elvira mellképe) című képe, ami francia rekordnak számít az olasz festő képeinek eladásaiban - közölte a Sotheby’s árverési ház.
Az 1918-1919-ben készült portré egy fiatal cagnes-sur-mer-i lányt ábrázol, akinek az arca a Riviérán tartózkodó festő több vásznán is megjelenik. Az 5,5 és 7,5 millió euró közötti összegre becsült kép egy másik Modigliani-alkotás, az 1915-ben Raymond Radiguet-ről, A test ördöge szerzőjéről készült portréval együtt szerepelt az aukció sztárjai között.
Ez utóbbi 10,6 millió eurós áron kelt el az adókkal és illetékekkel együtt az aukciós ház szerint. Az árverésen René Magritte belga festő egyik legismertebb képe, a Magie Noire (Fekete mágia) 10,7 millió euróért kelt el.
Ez szintén rekordnak számít a Magie Noire-sorozat darabjainak árverésein. Az 1934-ben készült kép, amelyet a volt tulajdonosai 1935-ben vásároltak meg a festőtől, a sorozat első darabja, és 5-7 millió euró közötti összegre becsülték.
A korábbi rekordot a Magie Noire-sorozat egy másik darabja a Christie’s New York-i árverésén érte el 2015-ben: 6,7 millió dollárt (5,7 millió euró).
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/43. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e a főnyereményt.
Palatinus fürdő területén kialakított fénypark idén „Varázsvilág” tematikával várja az érdeklődőket.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/42. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitte-e valaki a mai sorsoláson a 730 millió forintos főnyereményt!
Mutatjuk, elvitte-e valaki a 395 millió forintos főnyereményt a 42. játékhéten. Itt vannak az ötös lottó mai nyerőszámai és a nyereményei.
Ősöreg objektum halad át a Naprendszeren idén ősszel: a csillagközi vándor október végén ér közel hozzánk - ekkor figyelhetjük meg a 3I/ATLAS-t
Október 29-én közelíti meg legjobban a Napot a 3I/ATLAS üstökös, mely soha többé nem tér vissza, ez az egy
Ezekre a filmekre vált jegyet rengeteg magyar az őszi szünetben: kígyózhatnak a sorok a jegypénztáraknál
Két hétig DiCaprio új filmje vezette a mozis toplistákat, azonban új kihívója akadt. Az őszi szünetben is tartogat sok újdonságot a moziműsor.
Szerencsétlenül indul a hétvége rengeteg magyar számára: külföldiek halászták el az orruk elől a milliókat
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/42. heti, pénteki nyerőszámait.
74 éves korában elhunyt Ace Frehley, a legendás rockzenekar, a Kiss alapító szólógitárosa.
A Hatoslottón ismét megtartották a csütörtöki sorsolást, a főnyeremény pedig nem kevesebb, mint 650 millió forint volt.
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/42. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e a főnyeremény.
Megszólalt a betegségéről terjengő hírekről Krasznahorkai László: így érzi magát most a friss Nobel-díjas
Krasznahorkai László cáfolja azokat a híreket, hogy egészségi állapota miatt nem jelent meg a Frankfurti Könyvvásár megnyitóján.
A zenekar reményei szerint 2026-ban folytatja a koncertezést, de idén már biztosan nem.
Velük mentené meg a Szigetet Gerendai Károly: Időnyomásban vagyunk, már rég árulni kellene a jegyeket és szervezni a jövő évi fesztivált
Nem egyedül mentené meg a Szigetet Gerendai Károly, hanem például olyan alvállalkozókkal, akiknek megszűnne a bevétele, ha nem lenne feszivál.
Roham indult Krasznahorkai köteteiért, mindent elkapkodtak: jól járhat, aki most adná el a Sátántangó című könyvet?
A szerző Sátántangó című műve azóta elképesztően népszerű lett a kiadó szerint.
Legendás tévécsatorna vonul ki Európából: rengeteg magyar sirathatja kedvencét, teljesen el fog tűnni
A Paramount Global bejelentette, hogy 2025 végéig megszünteti az MTV zenei csatornáit.
Megszólalt a szakértő: ezért van válságban a Sziget és más magyar fesztiválok – meglepő okokat említ
Az idei hazai fesztiválszezon világosan megmutatta: a látogatói szokások és a fogyasztás radikálisan változnak.
A Sziget Fesztivál jövője bizonytalanná vált, miután a szervezők kezdeményezték a fővárossal kötött területfoglalási megállapodás felmondását.
A Sziget közleménye szerint a fesztivál külföldi tulajdonosa úgy döntött, hogy a jelenlegi struktúrában nem vállal további kockázatot Magyarországon.
-
Dübörög az energiaátmenet a kkv-szektorban - akár félmilliárd forint hitel is igényelhető
A kkv-szektor gyorsan igyekszik alkalmazkodni az új energiapiaci környezethez, de ez rendkívül tőkeigényes. Pánikra nincs ok: a cégeknek csak válogatnia kell a pályázatok között.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
#NoFilter: a Rossmann és a Krémmánia közös könyvet adott ki (x)
Október közepén ünnepélyes könyvbemutatóval érkezett a Rossmann polcaira a #NoFilter könyv – hiánypótló, tudományosan megalapozott, mégis közérthető útmutató.