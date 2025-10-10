Vége a Direct One-nak: ezt kell tudnod, ha te is ügyfél voltál

2025. december 1-jétől megszűnik a Direct One műholdas és online televíziós márkája. A szolgáltatás azonban nem tűnik el teljesen: online formában CANAL+ néven folytatódik, a műholdas előfizetők pedig a One ügyfeleivé válnak, számolt be a 24.hu.

A Direct One üzemeltetői tájékoztatták előfizetőiket, hogy decembertől a márka online televíziós szolgáltatása CANAL+ néven lesz elérhető. A műholdas szolgáltatást november 30-ával megszüntetik, mivel azt a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. vásárolta meg, amely a One Magyarország Zrt.-be olvadt. Ennek értelmében a Direct One műholdas előfizetői december 1-jétől a One ügyfelei lesznek.

A szolgáltatás átállása nem érinti az előfizetési díjakat, azonban a Direct One által biztosított e-Pack kedvezmény megszűnik. Az esetleges hasonló kedvezményekről a One Magyarország ügyfélszolgálata ad további információt.

A jövőben a One a TV Medium programcsomagot kínálja előfizetőinek, megtartva a megszokott számlázási és díjfizetési módokat. A Direct One és a One saját weboldalain további részletes tájékoztatás érhető el a szolgáltatóváltással kapcsolatban.