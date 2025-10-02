Bár októberben nem lesz a szeptemberi teljes holdfogyatkozáshoz hasonlóan látványos égi esemény, mégis lesz miért az éjszakai égboltot kémlelni!
Tízmilliókat kaszáltak ezek a magyarok szeptemberben: te is megteheted, ennyi kell csak hozzá
Kiemelkedően szerencsés volt az elmúlt 4 hét a Napi Mázli játékosainak: kilenc alkalommal 20 millió forintot vihettek haza a jó tippekkel. Mindez azért is jó arány, mert idén eddig összesen 15 telitalálatos szelvény volt, sőt egy játékos elvitte a maximálisan elérhető főnyereményt, a 100 millió forintot is. A Szerencsejáték Zrt. tavaly március 4-én bevezetett új számsorsjátéka továbbra is igen kedvelt a játékosok körében.
A Napi Mázli számsorsjátékot tavaly március elején vezette be a Szerencsejáték Zrt. Az új számsorsjáték szelvényén évet, hónapot és napot, valamint szimbólumot ikszelhetnek a játékosok és már egy helyes tipp is nyereménnyel jár. A bevezetés óta, azaz az elmúlt másfél évben összesen 46 telitalálatos szelvény született és ebből ketten elvitték a maximálisan elérhető főnyereményt a 100 millió forintot.
A Napi Mázli szelvényen megjátszott szimbólumok közül leginkább a szív, az autó és a hal képekhez ragaszkodnak a játékosok, ezzel szemben a legtöbbször a szőlő, a bögre és az alma motívumok kerülnek ki a virtuális sorsológömbből. A legszerencsésebb szimbólum talán az autó, ugyanis - az elmúlt egy évben - a főnyereményt hétszer is ezzel nyerték meg.
A Napi Mázli bukmékeri típusú játék, azaz a nyereményt az egyes nyerőosztályokban fix nyereményszorzók határozzák meg. A nyeremény összege tehát attól függ, hány találata van a játékosnak és hányszoros téttel vásárolta azt meg. Minden Napi Mázli szelvény alapból két sorsoláson (a Skandináv lottóhoz hasonló ikersorsolású játék) vesz részt, így dupla esély van a nyerésre, sőt akár duplán nyerhet a szerencsés játékos.
A Szerencsejáték Zrt. tizenkilenc év után jelentkezett saját fejlesztésű számsorsjátékkal, amely egyedi játékmenetével abszolút újdonságnak számít a nemzeti lottótársaság portfóliójában.
A Napi Mázli a lottójátékoknál megszokott alapjáték-árat kínálja: egy mező kitöltéséért 400 forintot kell fizetniük a játékosoknak, ötszörös tétszorzóval maximálisan elérhető nyeremény pedig 100 millió forint.
