Mikrofon a színpadon, lila háttérrel.
Visszatér a legendás talk-show: ekkor lesz újra képernyőn, tízezrek követelték vissza

2025. szeptember 23. 13:47

A közel egy hetes kényszerszünet után a "Jimmy Kimmel Live!" kedden visszatér az ABC műsorára, de a Sinclair médiacsoport továbbra sem sugározza a műsort saját ABC-csatornáin - tudósított a CNN.

Az ABC hétfőn jelentette be, hogy Jimmy Kimmel talk show-ja kedden este visszatér a képernyőre, véget vetve a műsor körüli, közel egy hetes vitának. A Sinclair médiacsoport azonban közölte, hogy ABC-csatornáin továbbra sem fogja sugározni a műsort, helyette hírműsorokat ad le az adott idősávban.

"Folyamatban vannak az egyeztetések az ABC-vel a műsor esetleges visszatéréséről" - nyilatkozta a Sinclair szóvivője a CNN-nek. A konzervatív tulajdonú médiacsoport a múlt héten elítélte Kimmel műsorát, és hozzájárult ahhoz, hogy az ABC anyavállalata, a Disney ideiglenesen levegye azt a műsorról.

A vita Kimmel múlt hétfői monológja után robbant ki, amelyben a műsorvezető a Charlie Kirk meggyilkolására adott reakciókról beszélt. Kimmel szerint a MAGA-mozgalom kétségbeesetten próbálja bizonyítani, hogy a 22 éves gyanúsított nem közülük való, és politikai előnyt akar kovácsolni az esetből.

Két nappal később Trump szövetségese, Brendan Carr, az FCC biztosa nyilvánosan javasolta Kimmel felfüggesztését, és utalt a hatóság helyi TV-állomások feletti felügyeletére. Órákkal később két nagy médiacsoport, a Sinclair és a Nexstar jelezte, hogy helyi szinten nem sugározzák Kimmel műsorát, majd az ABC teljesen felfüggesztette a show-t.

A Disney hétfő délutáni közleményében magyarázta döntését: "Múlt szerdán úgy döntöttünk, hogy felfüggesztjük a műsor gyártását, hogy elkerüljük a feszült helyzet további elmérgesedését egy érzelmileg megterhelő időszakban. Úgy éreztük, hogy egyes megjegyzések rosszkor hangzottak el, és így érzéketlenek voltak. Az elmúlt napokban átgondolt beszélgetéseket folytattunk Jimmyvel, és ezek után döntöttünk a műsor keddi visszatéréséről." Kimmel várhatóan a keddi monológjában foglalkozik majd a vitával. A Nexstar egyelőre nem nyilatkozott arról, hogy folytatja-e a műsor sugárzását.

A műsor hirtelen felfüggesztése sokkolta a szórakoztatóipart, ahol Kimmelt mind az ABC-n belül, mind azon kívül nagyra értékelik. A show 200-250 embert foglalkoztat. Az elmúlt héten tüntetéseket szerveztek a Disney ellen New Yorkban és Burbankben, valamint a hollywoodi színház előtt is, ahol Kimmel műsorát rögzítik.

A visszatérés bejelentése előtt több mint 400 művész, köztük Tom Hanks, Meryl Streep és Jennifer Aniston írt alá egy, az ACLU által szervezett nyílt levelet Kimmel támogatására. Az ACLU ügyvezető igazgatója, Anthony D. Romero később kijelentette, hogy az ABC "helyesen döntött" Kimmel visszatérésével kapcsolatban, hozzátéve: "Remélhetőleg más médiumok is megtalálják a gerincüket, és ellenállnak a Trump-adminisztráció erőfeszítéseinek."
Címlapkép: Getty Images
#televízió #szórakozás #tüntetés #műsor #vita #tévéműsor #disney #visszatérés #felfüggesztés

