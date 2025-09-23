A főváros által előkészített taxisrendelet-módosítás miatt újabb demonstrációra készülnek a taxisok, több budapesti helyszínen is tiltakozást szerveznek.
Visszatér a legendás talk-show: ekkor lesz újra képernyőn, tízezrek követelték vissza
A közel egy hetes kényszerszünet után a "Jimmy Kimmel Live!" kedden visszatér az ABC műsorára, de a Sinclair médiacsoport továbbra sem sugározza a műsort saját ABC-csatornáin - tudósított a CNN.
Az ABC hétfőn jelentette be, hogy Jimmy Kimmel talk show-ja kedden este visszatér a képernyőre, véget vetve a műsor körüli, közel egy hetes vitának. A Sinclair médiacsoport azonban közölte, hogy ABC-csatornáin továbbra sem fogja sugározni a műsort, helyette hírműsorokat ad le az adott idősávban.
"Folyamatban vannak az egyeztetések az ABC-vel a műsor esetleges visszatéréséről" - nyilatkozta a Sinclair szóvivője a CNN-nek. A konzervatív tulajdonú médiacsoport a múlt héten elítélte Kimmel műsorát, és hozzájárult ahhoz, hogy az ABC anyavállalata, a Disney ideiglenesen levegye azt a műsorról.
A vita Kimmel múlt hétfői monológja után robbant ki, amelyben a műsorvezető a Charlie Kirk meggyilkolására adott reakciókról beszélt. Kimmel szerint a MAGA-mozgalom kétségbeesetten próbálja bizonyítani, hogy a 22 éves gyanúsított nem közülük való, és politikai előnyt akar kovácsolni az esetből.
Két nappal később Trump szövetségese, Brendan Carr, az FCC biztosa nyilvánosan javasolta Kimmel felfüggesztését, és utalt a hatóság helyi TV-állomások feletti felügyeletére. Órákkal később két nagy médiacsoport, a Sinclair és a Nexstar jelezte, hogy helyi szinten nem sugározzák Kimmel műsorát, majd az ABC teljesen felfüggesztette a show-t.
A Disney hétfő délutáni közleményében magyarázta döntését: "Múlt szerdán úgy döntöttünk, hogy felfüggesztjük a műsor gyártását, hogy elkerüljük a feszült helyzet további elmérgesedését egy érzelmileg megterhelő időszakban. Úgy éreztük, hogy egyes megjegyzések rosszkor hangzottak el, és így érzéketlenek voltak. Az elmúlt napokban átgondolt beszélgetéseket folytattunk Jimmyvel, és ezek után döntöttünk a műsor keddi visszatéréséről." Kimmel várhatóan a keddi monológjában foglalkozik majd a vitával. A Nexstar egyelőre nem nyilatkozott arról, hogy folytatja-e a műsor sugárzását.
A műsor hirtelen felfüggesztése sokkolta a szórakoztatóipart, ahol Kimmelt mind az ABC-n belül, mind azon kívül nagyra értékelik. A show 200-250 embert foglalkoztat. Az elmúlt héten tüntetéseket szerveztek a Disney ellen New Yorkban és Burbankben, valamint a hollywoodi színház előtt is, ahol Kimmel műsorát rögzítik.
A visszatérés bejelentése előtt több mint 400 művész, köztük Tom Hanks, Meryl Streep és Jennifer Aniston írt alá egy, az ACLU által szervezett nyílt levelet Kimmel támogatására. Az ACLU ügyvezető igazgatója, Anthony D. Romero később kijelentette, hogy az ABC "helyesen döntött" Kimmel visszatérésével kapcsolatban, hozzátéve: "Remélhetőleg más médiumok is megtalálják a gerincüket, és ellenállnak a Trump-adminisztráció erőfeszítéseinek."
A fiatal magyar zenész több európai várost is érint fél év múlva induló turnéján, a jegyeket egy hét múlva mindenki megvásárolhatja majd.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/38. heti vasárnapi sorsolás nyerőszámait. Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat, így a következőn már 166 millió forintért játszhatnak a játékosok.
Arról is beszélt, hogy bár egy ingatlan végtelen pénzt felemészt, számára nagyon fontos az otthon érzés.
Na, vajon elvitte-e valaki a 1 milliárd 200 millió forintos főnyereményt a 38. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Telitalálat nem született, így a következő héten várható nyereményösszeg egy nyertes esetén 46,7 milliárd forint.
A rendőri jelenlét megerősítése óta, az elmúlt két hétben 43 embert fogtak el a rendőrök a budapesti Blaha Lujza téren és környékén
Presser zakóban és csokornyakkendőben érkezett a tárgyalásra, majd szellemes válaszaival sikerült zavarba hoznia az ellenfelet.
Leáldozott a pörköltnek és a pacalnak? Így tűnnek el lassan a klasszikus magyar fogások az éttermekből
A magyar gasztronómia új korszakba lépett – nem a séfek, hanem a fiatalok diktálják az irányokat.
A Hatoslottón ismét megtartották a csütörtöki sorsolást, a főnyeremény pedig több mint 600 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek megnyernie ezt a nagy összeget?
Most közölte a Szerencsejáték Zrt.: ilyen nagyon ritkán van az Eurojackpot lottón, minden játékost érint
Az elérhető legnagyobb nyereményért, 120 millió euróért, vagyis bruttó 47,1 milliárd forintért izgulhatnak a szerencsevadászok az Eurojackpoton.
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/38. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin.
Szeptember 20-án nyit a Time Out Market Budapest a Corvin Palace-ban, ami 11 étteremnek és 3 bárnak ad otthont,
A Pavilon Bar közösségi oldalán nehéz szívvel jelentették be, hogy a héten tartanak nyitva utoljára.
A legendás színész 89 éves volt.
Laár András, a KFT egykori zenésze, anyagi nehézségei miatt közösségi oldalán kért segítséget, amire rajongói három nap alatt 10 millió forinttal válaszoltak.
Riasztó számok a magyar gyerekek szokásairól: erre rengeteg szülő nem figyel, komoly baj lehet belőle
Riasztó mértékben nőtt a magyar gyerekek képernyőhasználata:
A rendezői kategóriákban Adam Randall az Utolsó befutók (Slow Horses) és Philip Barantini a Kamaszok című sorozatokért kaptak elismerést.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/37. heti vasárnapi sorsolás nyerőszámait. Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat, így a következőn már 610 millió forintért játszhatnak a játékosok.
