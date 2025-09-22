Ez elképesztő: a tripla sem elég a Pamkutyának, bejelentették a negyedik koncertet

Három teltházat már biztosan csinálnak a videós testvérek a Dome-ban, ma bejelentették a negyedik koncertet is.

Alaposan felbolydult a hazai zenei élet és főleg a rajongók nemrégiben arra a hírre, hogy a zeneparódiákkal népszerűvé vált videós testvérpár, vagyis Pamkutyáék a paródiákat élőben is előadják jövő márciusban. Szűk két hete meghirdették első koncertjüket az MVM Dome-ban, és nem csak erre, hanem a második meghirdetett bulira is percek alatt elmentek a jegyek.

A testvérek azonban itt nem álltak meg, azonnal megnyitották a harmadik bulit, ami hasonló sebességgel lett telt házas - így a mai bejelentést szerint a Pamkutya négy koncertet tart az MVM Dome-ban.

Mi jön a tripla után? Hát KVADRUPLÁZUNK az MVM DOMEBAN! Egy pihenőnapot tartanunk kell a tripla koncert után, de Március 17-én kedden folytatjuk a bulit! Ne aggódjatok, hogy hétköznap lesz, mivel 22:30-ra befejeződik a show, így másnap mindenki simán mehet suliba/munkába

- írták a videósok a bejelentés kapcsán.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Mint írták , a jegyeket majd holnapután, szeptember 24-én kezdik árulni - a korábbi tapasztalatok alapján érdemes lehet azonnal a nyitásnál résen lenni.