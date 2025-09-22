2025. szeptember 22. hétfő Móric
Szórakozás
Szórakozás

Ez elképesztő: a tripla sem elég a Pamkutyának, bejelentették a negyedik koncertet

Pénzcentrum
2025. szeptember 22. 17:34

Három teltházat már biztosan csinálnak a videós testvérek a Dome-ban, ma bejelentették a negyedik koncertet is.

Alaposan felbolydult a hazai zenei élet és főleg a rajongók nemrégiben arra a hírre, hogy a zeneparódiákkal népszerűvé vált videós testvérpár, vagyis Pamkutyáék a paródiákat élőben is előadják jövő márciusban. Szűk két hete meghirdették első koncertjüket az MVM Dome-ban, és nem csak erre, hanem a második meghirdetett bulira is percek alatt elmentek a jegyek.

A testvérek azonban itt nem álltak meg, azonnal megnyitották a harmadik bulit, ami hasonló sebességgel lett telt házas - így a mai bejelentést szerint a Pamkutya négy koncertet tart az MVM Dome-ban.

Mi jön a tripla után? Hát KVADRUPLÁZUNK az MVM DOMEBAN! Egy pihenőnapot tartanunk kell a tripla koncert után, de Március 17-én kedden folytatjuk a bulit! Ne aggódjatok, hogy hétköznap lesz, mivel 22:30-ra befejeződik a show, így másnap mindenki simán mehet suliba/munkába

- írták a videósok a bejelentés kapcsán.

Mint írták , a jegyeket majd holnapután, szeptember 24-én kezdik árulni - a korábbi tapasztalatok alapján érdemes lehet azonnal a nyitásnál résen lenni.
Címlapkép: Getty Images
