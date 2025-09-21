2025. szeptember 21. vasárnap Máté, Mirella
24 °C Budapest
A Hatoslottó 38. heti nyerőszámai vasárnap

Pénzcentrum
2025. szeptember 21. 16:05

Kihúzták a Hatoslottó 2025/38. heti vasárnapi sorsolás nyerőszámait. Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat, így a következőn már 166 millió forintért játszhatnak a játékosok.

A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti.

A hatos lottó nyerőszámai a 38. játékhét vasárnapi sorsolásán 2025-ben emelkedő számsorrendben:

14; 15; 18; 36; 38; 41.

Mivel telitalálat ezen a sorsoláson nem született, a 39. játékhét következő sorsolásán már 166 millió forintért játszhatnak a magyar szerencsevadászok.

További nyeremények:

  • 5 találat: egyenként 720 450 forint
  • 4 találat: egyenként 12 185 forint
  • 3 találat: egyenként 3 940 forint

Jokerszám: 367157

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren; a 39. héten így 122 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon. 

Címlapkép: Getty Images
