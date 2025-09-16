Ennyi volt, legendás budapesti vendéglátóhely húzza le a rolót: sokak kedvence volt

A Pavilon Bar közösségi oldalán nehéz szívvel jelentették be, hogy a héten tartanak nyitva utoljára. A vasárnap esti alkalom lesz az utolsó lehetőség a közösség számára, hogy együtt koccintsanak a Nehru parti szentélyben.

A közlemény szerint az idei évben a bar sem a lakók támogatásával, sem a nehezedő gazdasági helyzettel nem tudott versenyre kelni, így a tulajdonosok úgy döntöttek, hogy bezárják az intézményt.

Hogy mit hoz a jövő? Nem mondjuk, hogy nem nyitjuk meg többé a kapuinkat, de az elmúlt hét év megszokott módján ezen a héten leszünk utoljára. Reményeink szerint jövőre egy új időszakot indítunk el veletek közösen, ami már kevésbé lesz zene, de továbbra is innovatív, közösségi élmény maradhat

– írták a közösségi oldalon.

A Pavilon utolsó hetének menetrendje a következő:

Szerda: a Synapse csapata látogat vissza, érzelmes búcsút ígérve.

Csütörtök: a Drei_ lányok játszanak az utolsó előtti Pavilon-bulin.

Péntek: a Radiozora DJ-i, Tsu, Knoll és Maron tartják az utolsó szeánszot.

Szombat és vasárnap: zene nélkül, de nyitva a bar, hogy a közösség tagjai egy utolsó találkozásra, ölelésre, beszélgetésre összegyűlhessenek.

A Pavilon Bar így hét évnyi közösségi, zenei és buliélményt zár le, de a tulajdonosok bíznak benne, hogy az eddigi tapasztalatokra építve a jövőben új formában térhetnek vissza.