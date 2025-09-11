Súlyos titkot árult el a Való Világ egykori győztese: sosem kapta meg a beígért álomotthont

Az egykori VV-győztes Milo még két évtized után is jó cserének tartja, hogy hagyta "elmenni" a nyereményházat, mert így jobban járt.

Már több mint húsz éve annak, hogy Gyukin Milovan - akkori jól ismert nevén VV Miko - megnyerte az RTL Klubon futott Való Világ nevű valóságshow harmadik évadát. A nyereménye akkor összesen 70 millió forint volt, többek között egy éven át havi egymillió forintot is kapott - és egy ház is a nyeremények között szerepelt.

Milo most egy podcastadásban mesélte el, hogy a házból semmi nem lett, ám ez persze nem a csatorna hibája volt - azok ráadásul még kártalanították is.

Egy ház lett volna, de nem épült fel. Hála istennek egyébként. Valamilyen lakópark lett volna Pesttől 50-60 kilométerre. De aztán, amikor az alapkőletétel lett volna, hívtak az RTL-től, hogy a cég, aki felajánlotta, kámforrá vált. Megkérdezték, mit szólnék, ha az ellenértékét átutalnák

- mesélte az egykori győztes, aki hozzátette, hogy azonnal belement az ajánlatba, és az összeg 10 percen belül ott is volt a számláján. Elmondta, hogy sokkal jobban is járt szerinte, ugyanis a házat vagy kiadni, esetleg eladni tervezte volna, ráadásul az összeg "nagyobb volt, mint a nyereménye" - konkrét számot viszont nem említett.