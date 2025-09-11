Meghalt Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivista nem sokkal azt követően, hogy szerdán lövés érte
Súlyos titkot árult el a Való Világ egykori győztese: sosem kapta meg a beígért álomotthont
Az egykori VV-győztes Milo még két évtized után is jó cserének tartja, hogy hagyta "elmenni" a nyereményházat, mert így jobban járt.
Már több mint húsz éve annak, hogy Gyukin Milovan - akkori jól ismert nevén VV Miko - megnyerte az RTL Klubon futott Való Világ nevű valóságshow harmadik évadát. A nyereménye akkor összesen 70 millió forint volt, többek között egy éven át havi egymillió forintot is kapott - és egy ház is a nyeremények között szerepelt.
Milo most egy podcastadásban mesélte el, hogy a házból semmi nem lett, ám ez persze nem a csatorna hibája volt - azok ráadásul még kártalanították is.
Egy ház lett volna, de nem épült fel. Hála istennek egyébként. Valamilyen lakópark lett volna Pesttől 50-60 kilométerre. De aztán, amikor az alapkőletétel lett volna, hívtak az RTL-től, hogy a cég, aki felajánlotta, kámforrá vált. Megkérdezték, mit szólnék, ha az ellenértékét átutalnák
- mesélte az egykori győztes, aki hozzátette, hogy azonnal belement az ajánlatba, és az összeg 10 percen belül ott is volt a számláján. Elmondta, hogy sokkal jobban is járt szerinte, ugyanis a házat vagy kiadni, esetleg eladni tervezte volna, ráadásul az összeg "nagyobb volt, mint a nyereménye" - konkrét számot viszont nem említett.
A Hold nemcsak a szokásos fázisaival, hanem különleges égi eseményekkel is lenyűgözi a megfigyelőket. Ezek közé tartozik a szuperhold is. Nézzük, mit is jelent ez...
A kilencvenes évek végén berobbant mulatós tévéműsor újraindításáról most is tárgyalások folynak, de Lagzi Lajcsi szerint feltételeket kell szabni ahhoz, hogy tényleg újraindulhasson.
Lemaradtál tegnap? Mutatjuk, mikor lesz legközelebb részleges vagy teljes holdfogyatkozás Magyarországon
Teljes holdfogyatkozás 2025 szeptember 7-én: mi a holdfogyatkozás jelentése, mikor lesz teljes holdfogyatkozás Magyarországon? Mikor lesz teljes napfogyatkozás 2025-ben?
A közel egy évtizeden át tartó, átlagosan 10%-os éves növekedés után a szektor tavaly visszaesett.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/36. heti vasárnapi sorsolás nyerőszámait. Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat, így a következőn már x millió forintért játszhatnak a játékosok.
Na, vajon elvitte valaki a 912 millió Ft forintos főnyereményt az ötös lottón vagy tovább halmozódik a főnyeremény?
Rekordösszegért, az aukciós költségekkel együtt 3,65 millió dollárért (1,2 milliárd forint) kelt el az első Star Wars-filmek legendás gonosz karakterének.
A Dining Guide Top 100 Étteremkalauz szerint ezek a legjobb brunch- és reggelizőhelyek 2025-ben.
Új csodasorsjegy tarol Magyartországon: bődületes összegeket lehet vele nyerni, itt vannak a részletek
A nemzeti lottótársaság legújabb háromtagú sorsjegycsaládja vonzó nyereményeket és magas nyerési esélyt kínál a kaparósok kedvelőinek.
Teljes holdfogyatkozás várható szeptember 7-én, amikor a Hold vöröses színben lesz látható a keleti égbolton, miközben áthalad a Föld árnyékán.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/36. heti csütörtöki sorsolás nyerőszámait. Mutatjuk, elvitte-e valaki a mai sorsoláson a 263 millió forintos főnyereményt!
Újabb műsorkészítési támogatások odaítéléséről döntött a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa.
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/36. heti nyerőszámait. Ezen a héten 2 telitalálatos szelvény is volt, így a következő héten 70 millió forint lesz a tét.
A SkyShowtime újdonságok érkezését jelentette be, amelyek az Oscar-díjra jelölt Taylor Sheridan nevéhez fűződnek.
Hogyan hódította meg a világot a közösségi média? Mire használjuk a Facebookot, YouTube-ot, TikTokot ma? Nézd meg a CHART friss epizódját!
Hiteles forrásból, egy milliárdostól tudhattuk meg a TikTokon, hogy vajon lehet-e a pénzen boldogságot venni.
Kiemelkedő bokszkarrierjében kétszer is megmérkőzött Muhammad Alival, mindkét alkalommal a mérkőzés végéig kitartott.
Részleges napfogyatkozás is lesz, viszont ez Magyarországról nem látható.
-
Nyugdíjas utalványt használ? Plusz kedvezmény várja a SPAR-ban (x)
Promóciót indít a nyugdíjas élelmiszer-utalványokhoz kapcsolódva a SPAR országszerte. Azok a vásárlók, akik legalább 5.000 forint értékben fizetnek utalvánnyal, 500 forintos kupont kapnak, amelyet az év végéig beválthatnak.