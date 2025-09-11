2025. szeptember 11. csütörtök Teodóra
19 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Crop close up a női bérlő bérlő mutatják dicséret ház kulcsok mozgó első saját új lakás vagy ház, boldog nő tulajdonos vásárolni vásárlás vásárlás otthon, költözzön a lakás, bérleti, bérleti, tulajdonosi koncepció
Szórakozás

Súlyos titkot árult el a Való Világ egykori győztese: sosem kapta meg a beígért álomotthont

Pénzcentrum
2025. szeptember 11. 17:01

Az egykori VV-győztes Milo még két évtized után is jó cserének tartja, hogy hagyta "elmenni" a nyereményházat, mert így jobban járt.

Már több mint húsz éve annak, hogy Gyukin Milovan - akkori jól ismert nevén VV Miko - megnyerte az RTL Klubon futott Való Világ nevű valóságshow harmadik évadát. A nyereménye akkor összesen 70 millió forint volt, többek között egy éven át havi egymillió forintot is kapott - és egy ház is a nyeremények között szerepelt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Milo most egy podcastadásban mesélte el, hogy a házból semmi nem lett, ám ez persze nem a csatorna hibája volt - azok ráadásul még kártalanították is. 

Egy ház lett volna, de nem épült fel. Hála istennek egyébként. Valamilyen lakópark lett volna Pesttől 50-60 kilométerre. De aztán, amikor az alapkőletétel lett volna, hívtak az RTL-től, hogy a cég, aki felajánlotta, kámforrá vált. Megkérdezték, mit szólnék, ha az ellenértékét átutalnák

- mesélte az egykori győztes, aki hozzátette, hogy azonnal belement az ajánlatba, és az összeg 10 percen belül ott is volt a számláján. Elmondta, hogy sokkal jobban is járt szerinte, ugyanis a házat vagy kiadni, esetleg eladni tervezte volna, ráadásul az összeg "nagyobb volt, mint a nyereménye" - konkrét számot viszont nem említett.
Címlapkép: Getty Images
#celeb #főnyeremény #való világ #ház #szórakozás #világ #bulvár #vv #győztes #rtl #összeg

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
A Hatoslottó 36. heti nyerőszámai vasárnap

A Hatoslottó 36. heti nyerőszámai vasárnap

Kihúzták a Hatoslottó 2025/36. heti vasárnapi sorsolás nyerőszámait. Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat, így a következőn már x millió forintért játszhatnak a játékosok.

FRISS HÍREK
Több friss hír
17:14
17:01
16:41
16:32
16:04
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 11.
Bendarzsevszkij Anton: az oroszok erőforrásai is végesek, 10 évig nyöghetik majd ezt a háborút
2025. szeptember 10.
Így fusiznak ma Magyarországon a tanárok: sokan ebben látják a nagy pénzt, simán bele is állnak
2025. szeptember 11.
A Netflix miatt drágulnak a lakbérek? Egy újabb ok, amiért nem találsz megfizethető lakhatást
2025. szeptember 11.
Olaj a tűzre az Otthon Start, komoly lakáskatasztrófa érik Magyarországon: sok fiatal kerülhet bajba
2025. szeptember 11.
Eljött a pont, ahonnan nincs visszaút: így akarnak az emberek örökké élni, de mindent elpusztítanak
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 11. csütörtök
Teodóra
37. hét
Szeptember 11.
A World Trade Center ellen elkövetett terrortámadás áldozatainak emléknapja
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Kész, vége: így tényleg elmaradhat az augusztus 20-i budapesti tűzijáték, a számok nem hazudnak
2
6 napja
Új csodasorsjegy tarol Magyartországon: bődületes összegeket lehet vele nyerni, itt vannak a részletek
3
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 32. játékhéten
4
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 33. játékhéten
5
1 hónapja
Tényleg elmarad az augusztus 20-i tűzijáték Budapesten? Itt a hivatalos bejelentés!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Arbitrázs
ügylet, amely a különböző piacokon mutatkozó ár-, bér- és kamatkülönbségek kihasználásával ér el nyereséget.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 11. 16:04
A Netflix miatt drágulnak a lakbérek? Egy újabb ok, amiért nem találsz megfizethető lakhatást
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 11. 14:35
Fájó csavarral jön a 30 ezres nyugdíjas utalvány: mutatjuk, kik kerültek a sor végére
Agrárszektor  |  2025. szeptember 11. 16:33
Megmozdult a magyar géppiac, de messze vagyunk még a fellendüléstől