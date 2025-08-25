2025. augusztus 25. hétfő Lajos, Patrícia
23 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Függő fiatalember éjszaka találkozik a dílerrel, hogy fehér kokainport vásároljon.
Szórakozás

Élesedik a drogháború a világban: megint több mint tíz tonna kokaint foglaltak le

MTI
2025. augusztus 25. 10:34

Több mint tíz tonna kokaint foglaltak le a hatóságok Ecuadorban három hét alatt tengeri hajókon végrehajtott razziák során - közölték katonai és rendőrségi vezetők helyi idő szerint vasárnap tartott sajtótájékoztatójukon.

Az akciókat az amerikai parti őrség támogatásával hajtották végre augusztus 2. és 22. között. Wladimir Acurio, a nyugat-ecuadori Manta város rendőrfőkapitánya elmondta: a lefoglalt 10,3 tonna kokaint a hatóságok megsemmisítik. A kábítószert szállító hajók fedélzetén 18 embert vettek őrizetbe.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Daniel Noboa államfő vezette kormány 2024-ben indított harcot a helyi kábítószercsempész bandák és a nemzetközi kartellekhez köthető szervezett bűnözés ellen. Ecuadorból jelentős mennyiségű kokaint szállítanak az Egyesült Államokba és Európába, hivatalos adatok szerint a világban előállított kokain 73 százaléka valamelyik ecuadori kikötőn halad át. Tavaly 294 tonna kábítószert, nagyrészt kokaint foglaltak le a hatóságok, ami rekordnak számít a 2023-as 221 tonnához képest.

Kapcsolódó cikkeink:

Mintegy húsz kábítószer-kereskedő bűnszervezet működik az országban, az emberrablásokkal és zsarolásokkal is foglalkozó rivális bandák közötti háborúzás miatt mindennaposak az erőszakcselekmények is. Az Insight Crime kutatóközpont szerint 2024-ben Ecuador volt a legveszélyesebb ország Latin-Amerikában, 100 ezer lakosra 39 gyilkosság jutott.
Címlapkép: Getty Images
#illegális #börtön #drog #szórakozás #drogdíler #kokain

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:16
11:03
10:45
10:34
10:13
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 25.
Luxus lett a nyaralás a magyaroknak: miért ennyire drága bárhova elutazni 2025-ben?
2025. augusztus 24.
Sokaknak mélyen a zsebbe kell nyúlni ősztől: durva számlák várnak a családokra
2025. augusztus 25.
Mélyen a zsebébe kell nyúlnia rengeteg fiatal magyarnak ősztől: ez lesz ám a csapás nekik
2025. augusztus 24.
Egyre nagyobb divat a magyarok körében ezt a levest fogyasztani: nem feltétlenül egészséges
2025. augusztus 24.
Ne temessük még a nyarat: így utazhatsz fillérekért augusztus utolsó hétvégéjén
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 25. hétfő
Lajos, Patrícia
35. hét
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Kész, vége: így tényleg elmaradhat az augusztus 20-i budapesti tűzijáték, a számok nem hazudnak
2
4 hete
Elbukhatja nyereményét az Ötöslottó új milliárdosa: még nem dőlhet hátra, a lényeg most jön a nyertesnek
3
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 32. játékhéten
4
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 29. játékhéten
5
1 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 33. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Konverziós költség
az a költség, amelyet a bank számol fel azért, hogy a devizát egy másik devizára váltsa

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 25. 11:03
Bejött a Gondosóra program: kiderültek a részletek, ennyit terveznek költeni rá jövőre
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 25. 10:06
Mélyen a zsebébe kell nyúlnia rengeteg fiatal magyarnak ősztől: ez lesz ám a csapás nekik
Agrárszektor  |  2025. augusztus 25. 10:29
Hogyan kell a fákat nyár végén metszeni? Ezt sokan elrontják a kertben