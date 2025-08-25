Mutatjuk, hogy mit néztek a mozilátogatók az elmúlt héten és hogy milyen őszi premierfilmeket érdemes már most bevésni a naptárba.
Élesedik a drogháború a világban: megint több mint tíz tonna kokaint foglaltak le
Több mint tíz tonna kokaint foglaltak le a hatóságok Ecuadorban három hét alatt tengeri hajókon végrehajtott razziák során - közölték katonai és rendőrségi vezetők helyi idő szerint vasárnap tartott sajtótájékoztatójukon.
Az akciókat az amerikai parti őrség támogatásával hajtották végre augusztus 2. és 22. között. Wladimir Acurio, a nyugat-ecuadori Manta város rendőrfőkapitánya elmondta: a lefoglalt 10,3 tonna kokaint a hatóságok megsemmisítik. A kábítószert szállító hajók fedélzetén 18 embert vettek őrizetbe.
A Daniel Noboa államfő vezette kormány 2024-ben indított harcot a helyi kábítószercsempész bandák és a nemzetközi kartellekhez köthető szervezett bűnözés ellen. Ecuadorból jelentős mennyiségű kokaint szállítanak az Egyesült Államokba és Európába, hivatalos adatok szerint a világban előállított kokain 73 százaléka valamelyik ecuadori kikötőn halad át. Tavaly 294 tonna kábítószert, nagyrészt kokaint foglaltak le a hatóságok, ami rekordnak számít a 2023-as 221 tonnához képest.
Mintegy húsz kábítószer-kereskedő bűnszervezet működik az országban, az emberrablásokkal és zsarolásokkal is foglalkozó rivális bandák közötti háborúzás miatt mindennaposak az erőszakcselekmények is. Az Insight Crime kutatóközpont szerint 2024-ben Ecuador volt a legveszélyesebb ország Latin-Amerikában, 100 ezer lakosra 39 gyilkosság jutott.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/34. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitte-e valaki a mai sorsoláson a 110 millió forintos főnyereményt!
Mutatjuk, elvitte-e valaki a 616 millió forintos főnyereményt a 34. játékhéten. Lássuk, hogy alakultak az ötös lottó mai nyerőszámai!
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/34. heti, pénteki nyerőszámait.
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/34. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e a főnyeremény.
Az augusztus 20-ai ünnepségsorozat keretében idén is megelevenedett a Budai Vár: több mint ezer kézműves, száz látványműhely és a hagyományőrző mesterségek kavalkádja várta a látogatókat.
Valóban nagyobb eséllyel nyerhetünk a Hatoslottón, vagy csak a nyeremények oszlanak meg, és ritkábban halmozódnak fel az igazán nagy összegek?
Az ünnepi tűzijáték hang- és fényhatásai az állatok számára komoly stresszt, sokkhatást jelenthetnek.
Mától lehet megkóstolni Magyarország tortáját és cukormentes tortáját a Szent István-napi programsorozat keretében a Magyar Ízek Utcájában.
Csodálatos égi jelenséget láthatsz szerda hajnalban: csak nagyon ritkán van ilyen, kár lenne kihagyni
Három bolygó, a Hold és több fényes csillag, valamint csillaghalmaz kerül közel egymáshoz augusztus 20-án hajnalban
Egyre több magyar település dönt úgy, hogy nem rendez tűzijátékot augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén.
Rózsa György, a televíziózás 60 éves jubileumát ünneplő legendás műsorvezető súlyos egészségügyi vészhelyzeten esett át.
Egy felmérés alapján a tűzijáték nemcsak kulturális és közösségi élmény, hanem generációkat összekötő ünnepi szimbólum is.
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.
Magyarország új milliárdossal gazdagodott, hiszen egy szerencsés játékos behúzta a Hatoslottót.
Kihúzták a Hatoslottó 33. heti játékának a számait. Egy szerencsés játékos majd 1,4 milliárd forintot nyert.
Állatkertek Éjszakája 2025: mikor lesz az Állatkertek Éjszakája Győrben, mennyibe kerül az Állatkertek Éjszakája Miskolcon, milyen programokat hoz az Állatkertek Éjszakája Pécsen?
Na, vajon elvitte-e valaki a 475 millió forintos főnyereményt a 33. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Az Eurojackpot 33. heti sorsolásán egy magyar játékos majd 54 millió forintot nyert az 5+0-ás nyerőosztályban.
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.