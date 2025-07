Rendkívüli! Újabb sztárfellépő mondta le fellépését a Sziget Fesztiválon: ez áll a hátterében

Michael Kiwanuka egészségügyi okokra hivatkozva lemondta nyári fellépéseit és októberi amerikai turnéját, így a Sziget Fesztiválon sem lép színpadra.

A brit énekes-dalszerző Instagram oldalán, egy 24 órán át elérhető történetben jelentette be a hírt. Ez nem az első alkalom, hogy Kiwanuka nem jelenik meg a Hajógyári-szigeten: 2013-ban és 2014-ben is egészségügyi okokra hivatkozva mondta le budapesti koncertjét.

A Sziget Fesztivál idei kiadását egyébként is több lemondás és botrány kíséri. Nemrég A$AP Rocky helyett Kid Cudi lett a program része, míg az ír Kneecap zenekar szereplése komoly vitákat váltott ki.

A Kneecap körüli botrány akkor robbant ki, amikor a magyar kormány kitiltotta az együttest az országból. A fesztivál szervezői ezt "példátlan lépésnek" minősítették, továbbá elmondták: műsoruk nem kerül ellentmondásba sem a Sziget alapelveivel, sem a magyar törvényekkel.

Az ügyben több tiltakozó petíció is indult, amelyeket magyar művészek és zenészek is aláírtak, valamint zsidó szervezetek is kifejezték aggályaikat. Orbán Viktor miniszterelnök szerint a szervezőknek "lehetett volna annyi eszük", hogy ne hívják meg a zenekart, és az egész ügy mögött pénzügyi megfontolásokat sejtet.

Címlapfotó: Balogh Zoltán, MTI/MTVA