Hivatalos: kitiltották a Kneecapet Magyarországról, nem lesz Sziget-koncert

A magyar kormány intézkedéseket hozott a Kneecap belépésének és a Sziget-koncert megtiltása érdekében - közölte Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár, megerősítve a sajtóhíreket.

Hozzátette: a kormány üzenete, hogy „zéró tolerancia az antiszemitizmussal szemben”, és kötelességük megvédeni a magyar – különösen a zsidó – közösségeket. Azt is írta: a kormány ragaszkodik ahhoz, hogy „a fesztivál szervezői biztosítsák a magyar törvények betartását és az erkölcsileg megalapozott programokat”. Hozzátette, amit a Kneecap csinál, nem pusztán tiltakozás.

🚫 @KneecapCEOL are officially banned from entering Hungary—for antisemitism and glorifying terror. When hate ignores the mail, we put it on a wall.



📢 This is what we call "service by public notice." In plain English: if you won’t read the letter, you’ll see it on the poster. pic.twitter.com/K2lJ0L2mi1