Megszólalt a Kneecap: Elutasítunk minden gyűlölet-bűncselekményt, a kitiltásnak nincs jogalapja

Reagált arra a Kneecap, hogy a kormány kitiltotta őket Magyarországról, a zenekart antiszemita gyűlöletbeszéd miatt - a zenekar tagjai erőteljesen állást foglaltak izraeli-palesztin konfliktus kapcsán. Népirtást emlegettek, palesztin és Hezbollah-zászlót lengettek, háborús bűnösnek nevezték Izraelt és azokat az országokat, amelyek támogatják.

A raptrió üzent a több tízezer rajongójuknak, akik várták az augusztus 11-i koncertjüket a Sziget fesztiválon. Azt írták, sajnálják, hogy nem lehetnek a közönségükkel, mert a magyar kormány nemzetbiztonági kockázatként tekint rájuk.

Semmilyen jogalapja nincs ennek a döntésnek, a Kneecap egyetlen tagját sem ítélték el semmilyen bűncselekményért semmilyen országban. Elutasítunk minden gyűlölet-bűncselekményt, a Kneecap a szeretetet és a szolidaritást képviseli, valamint kiáll az igazságtalanságok ellen, bárhol is látja azokat

- húzták alá a közleményben. Hozzátették, "ez egyértelmű politikai figyelemelterelés, és újabb kísérlet arra, hogy elnémítsák azokat, akik felszólalnak a palesztin nép elleni népirtás ellen."

A message for all who'd hoped to see us on stage at Sziget in 2 weeks👇❤️ pic.twitter.com/JKFuKIkAf4