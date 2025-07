Elgondolkodtató, amit a harmóniáról gondol a 90 éves Dalai Láma

A Dalai Láma vasárnapi születésnapi közleményében hangsúlyozta: "Én csak egy egyszerű buddhista szerzetes vagyok, és továbbra is az emberi értékek és a vallási harmónia előmozdítására fogok összpontosítani."

A szellemi vezető a születésnapja előtt elmondta, hogy 130 évnél is tovább szeretne élni, és halála után ismét megszületni, hogy tovább vezesse a tibeti buddhizmust. Az észak-indiai Dharamszalában, buddhista szerzetesek körében rögzített videóüzenetében az utódlási folyamatról is beszélt, amely szerint a reinkarnáció felkutatását kizárólag a Gaden Phodrang Szervezet végezheti majd el.

A Nobel-békedíjas Tendzin Gyaco 1959-ben menekült el Tibetből a kínai uralom elleni, meghiúsult felkelést követően. Azóta Indiában él, és a Középút politikáját hirdeti, amely Tibet számára autonómiát követel.

Sivaráma Swami: Az úszás kiválóan szolgálja az egészség megőrzését

A Krisna-hívők magyarországi közösségének vezető lelkésze, a 76 éves Sivaráma Swami is részt vesz az idei dunai úszáson a jövő héten, amelyet az Open Water Tournament keretében rendeznek meg, Szentendre, a Lupa-sziget és Budakalász között. Az eseményen a résztvevőknek egy 5,29 kilométeres távot kell teljesíteniük nyílt vízi körülmények között, ami komoly fizikai és mentális kihívást jelent. A távot tapasztalt úszók általában másfél óra alatt teljesítik. Sivaráma Swami gyermekkora óta rendszeresen úszik; indiai tartózkodásai során is a lakóhelyéhez közeli folyókban szokott gyakorolni. Úgy véli, az úszás kiválóan szolgálja az egészség megőrzését, jótékony hatással van az ízületekre, ezért idősebb korúaknak is ajánlható. Álláspontja szerint ez az egyik legkímélőbb sportág, amely ugyanakkor az egész testet átmozgatja. A Swami korábban is vállalt hasonló kihívásokat. 2024-ben teljesítette a klasszikus Balaton-átúszást, valamint Angliában a Temzén rendezett folyami úszáson is megmérettette magát. Nem a verseny motiválja, hanem az, hogy felhívja a figyelmet: a lelki gyakorlatok és a testi egészség megőrzése is kiemelten fontos az emberek számára. Ha pedig hosszú és egészséges életet élünk, akkor több időnk jut az emberi élet valódi céljának megértésére, vagyis az önvaló megismerése és Isten szolgálatára. Ez a Krisna-hívők és az ősi védikus tanítások szerint az emberi élet legalapvetőbb célja és rendeltetése. Sivaráma Swami már több mint 50 éve él szerzetesként, mások szolgálatának és támogatásának szentelve életét. A nyílt vízi kihívásokkal is példát kíván mutatni — nemcsak fizikai, hanem lelki értelemben is.