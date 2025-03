Elárulta a hosszú, boldog élet titkát a most 100 éves Sári néni: a józan gondolkodás sokat számít

Egy évvel ezelőtt egy konferencián hallottunk először Sári néniről, a 99 éves pécsi asszonyról, aki heti öt napot dolgozik, és akinek páratlan munkaszeretete azonnal felkeltette az érdeklődésünket. Akkor a munka világáról és saját hivatástudatáról kérdeztük, most pedig – immár 100 éves korát betöltve – a CashTag stábja visszatért hozzá, hogy felköszöntsük kerek évfordulóján. Az azóta rangos médiadíjjal elismert riport után újra találkoztunk vele, hogy megtudjuk, változott-e valami az elmúlt egy évben, és mit gondol a jelenlegi gazdasági helyzetről, a takarékos életről és persze az aktív élet titkáról.

Sári néni tavaly márciusban töltötte be a 99-et, a Pénzentrum stábja pedig akkor elkísérte őt egy munkanapjára. Hiába a kor, Bárdos Ferencné a mai napig töretlenül heti 5 napot jár dolgozni könyvelőként. Akkor arról kérdeztük őt, hogy honnan van ez a munkaszeretet benne, de emellett mesélt az életéről is. Többször hangsúlyozta, hogy az emberi kapcsolatok a mindennapokban nagyon sokat segítenek neki, hogy ne érezze egyedül magát. Egy korábbi a Pénzcentrumon megjelent cikkben mi is tematizáltuk, hogy a magány lehet a legveszélyesebb a nyugdíjba vonuló emberek új életszakaszában.

Most a Pénzcentrum stábja újra meglátogatta a Pécsen élő Sári nénit, hogy megnézzük: egy évvel később hogyan telnek a mindennapjai. A magányosság szerencsére nála a mai napig nem probléma, hiszen családja rendkívül népes, akikkel a mai napig élő kapcsolata van. Arra a kérdésre, hogy hogyan telt 100. születésnapja, így válaszolt: "Nagyon-nagyon szépen telt, 27-28 ember, nálunk ez egy család, ez egy szűk család" – meséli Sári néni. Az ünneplést különösen meghatóvá tette, hogy öt unokája – akik mind felnőttek már – szervezte meg az eseményt.

Hónapokon át készültek, gyűjtötték az emlékeket, régi fényképeket, és minden részletet közösen dolgoztak ki. Ez az összetartás mély nyomot hagyott benne: "Ez valóban egy család, akik egymásért jóban-rosszban együtt vannak, lesznek." - mondta el.

A CashTag friss epizódja Sári nénivel alább megtekinthető:

Munka és a mindennapok: a kor előrehaladtával sem pihen

Bár Sári néni elismeri, hogy az idő múlásával egyre nehezebben bírja a munkát, továbbra is minden hétköznap reggel 7-kor bemegy az irodába.

Annyiszor mondtam, hogy most fölkelek és elmegyek, és többet nem jövök. Aztán hazajövök, és bevallom, hogy nincs erőm, hogy ezt a lépést megtegyem.

Hiába tudja, hogy természetes folyamat a lassulás, lelkileg mégis nehéz elfogadnia. Szerencsére családja és kollégái is támogatják, reggelente a fia vagy munkatársa viszi be dolgozni, ami számára hatalmas segítség. Bár már nem tud annyit dolgozni, mint harminc évvel ezelőtt, az irodai jelenlét és a munka továbbra is fontos része az életének.

Pénzügyi tudatosság

Bár a múltban több cikket is írtunk már pénzügyi tudatosságról, most elsősorban arra voltunk kíváncsiak, hogy mit gondol erről Sári néni, aki már régóta mozog a pénzügyi világban.

Biztos, hogy valamennyire hátrány, ha az ember nem ért a pénzügyekhez, de szerintem a józan gondolkodás sokat számít. Nézze meg, hány vidéki ember tanította meg a gyerekét spórolni anélkül, hogy különösebben értene a gazdasági fogalmakhoz. Ma pedig, amikor minden elérhető – újságok, tévé, internet –, mégsem teszik meg sokan, hogy képezzék magukat.

- mondta el Sári néni.

A pénzügyi tudatosság mellett a lakhatás kérdése is egyre égetőbb probléma

A mai fiatalok számára már természetes, hogy lakáshitel nélkül nem lehet saját otthonuk. De vajon tényleg nehezebb a helyzetük?

Régen lehetett kezdeni bérlakásban, mert normális bérlakások voltak. Nekem volt egy osztálytársnőm, aki azt mondta, neki nem kell saját lakás. A város volt a tulajdonos, gondoskodott róla, hogy minden rendben legyen, neki csak a festést kellett intéznie. Ma viszont nincs bérlakásrendszer, csak albérletek, és szerintem itt kellene a gazdaságnak közbelépni. Ha másba bele tudnak nyúlni – élelmiszeráraknál, árrés szabályozásánál –, akkor miért ne lehetne ezt is megoldani?

És ha már gazdaság: Sári néni megélte a tervgazdálkodás korszakát is. Kíváncsiak voltunk, jobbnak tartja-e most a jelenlegi kapitalizmust? A tervgazdálkodásról legalábbis azt mondta:

Rosszul éltem meg. Amikor a gazdaságot olyanok vezetik, akik nem értenek hozzá, az a vége, hogy abszurd állapotok alakulnak ki. Nem lehet fejtetőre állítani valamit, mert az összedől.

A háború árnyéka ma is rányomja a bélyegét a gazdaságra, a mindennapi életre. De vajon mennyire érzik ezt meg az emberek?

Van, aki egyáltalán nem foglalkozik vele. De az én generációm, meg az utánunk következők nem rázkódnak meg ettől annyira, mert mi az ifjúságunkat egy zűrös világban töltöttük. Megedződtünk. A mai fiataloknak viszont új helyzet ez, és számolniuk kell vele, hogy a világ békétlen. Minden háború egyik pillanatról a másikra tört ki. Ki tudja, hogy ma ki nyomja meg a gombot?

Megélhetés, takarékosság és a gazdasági változások

A mindennapi bevásárlások terén is érezhető a gazdasági helyzet romlása. Sári néni szerint az idősebb generáció másképp áll hozzá ezekhez a kihívásokhoz, mert már átélt nehéz időszakokat.

Nyilvánvalóan másképp gondolkodok, mint az ifjúság, mert elég kemény időket éltünk át. Az embernek eszébe is jut, hogy mindez elkövetkezhet bármikor, talán még rosszabb formájában, mint akkor volt.

A bevásárlási szokásai is átalakultak: egyedül élve kevesebbet kell költenie, így nem érzékeli annyira a drágulás hatását, mint a nagyobb családok. Takarékosságról is van véleménye: szerinte a pénz beosztásának képessége elengedhetetlen, és sokan a könnyelműség miatt kerülnek nehéz helyzetbe. Mi mindig beosztottuk a pénzünket. Hála Istennek, a férjem is egy takarékos ember volt, és nem költekező, így mindig volt egy kis tartalékunk a váratlan helyzetekre.

Végül egy kérdés, amelyet nyilván már rengetegen feltettek Sári néninek, mi mégsem kerülhettük ki: mi a hosszú élet titka?

Nem tudom. És talán pont ez a titok. Nem túlgondolni, nem aggódni túl sokat. Élni, alkalmazkodni, és menni tovább.

Ez a beszélgetés nemcsak Sári néni életének pillanataiba engedett bepillantást, hanem egy olyan bölcsességet is közvetített, amelyet érdemes megfontolni: a család ereje, a munka szeretete és a tudatos gazdálkodás mind olyan értékek, amelyek segíthetnek átvészelni a nehezebb időszakokat.

Tavalyi riportunk Sári nénivel az alábbi videóban tekinthető meg: