Rendkívül alacsony a Duna: életveszélyes lehet a fürdés és a hajózás is

A Duna jelenlegi, rendkívül alacsony vízállása súlyosan befolyásolja a hajózást és a vízparti kikapcsolódást is. A vízirendőrség szerint most még a rutinos hajósoknak és fürdőzőknek is fokozott óvatosságra van szükség, mivel zátonyok, víz alatti akadályok és a beszűkült manőverezési lehetőségek komoly balesetveszélyt jelentenek. A hatóság arra kér mindenkit: ne becsüljék alá a Duna erejét, és csak kijelölt helyen merészkedjenek a vízbe.

A Duna alacsony vízállása nemcsak a hajózást nehezíti meg, hanem komoly veszélyeket rejt a vízparti pihenők és a fürdőzők számára is. A Budapesti Rendőr-főkapitányság Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitánysága arra figyelmeztet: most különösen fontos körültekintően viselkedni a folyó közelében, akár hajóval, akár sporteszközzel, akár fürdőzés céljából érkezik valaki. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Szűkülő hajózási útvonalak, zátonyveszély Az alacsony vízszint miatt a hajózható sávok beszűkültek, a nagyobb hajók számára szinte alig maradt mozgástér, a kisebbek pedig könnyen fennakadhatnak a kialakuló homokpadokon és zátonyokon. A vízi közlekedőknek különösen figyelniük kell a sebességre és a parttól való távolságra is, hiszen a keletkező hullámzás fokozott károkat okozhat más, kikötött hajókban. A kajakosok és SUP-osok számára is szűkösebb lett a mozgástér, így nőtt az ütközésveszély. Fürödni csak kijelölt helyen – máshol életveszélyes Bár sokan keresik fel a Duna-partot a kánikulában, a rendőrség határozottan felhívja a figyelmet: kizárólag kijelölt fürdőhelyeken szabad fürdeni, minden más terület életveszélyes lehet. A folyó medre az alacsony vízállás miatt jelentősen átalakult – korábban biztonságosnak hitt helyeken most akár sekély víz, kiálló kövek, víz alatti akadályok vagy uszadékfa is lehet. A vízbe ugrálás így súlyos, akár életveszélyes sérüléseket okozhat. Ne becsülje alá a természet erejét A hatóság arra kér mindenkit, hogy ne kockáztasson: mindig tájékozódjon az aktuális helyi viszonyokról, tartsa be a hajózási és fürdőzési szabályokat, figyeljen a gyerekekre, sportolókra, horgászokra. A Duna jelenlegi állapotában kiszámíthatatlanabb, mint valaha. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 899 074 forintot 20 éves futamidőre már 6,42 százalékos THM-el, havi 145 468 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,93% a THM, míg a MagNet Banknál 6,87%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) A természet – és különösen a Duna – erejét most nem szabad félvállról venni.

Címlapkép: Getty Images

